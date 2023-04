Kaiserslautern - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser Kaiserslautern - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.04.2023 lautet: Bei den Ostseestädtern ist dank des Erfolgs am vergangenen Spieltag Hoffnung in Bezug auf den Klassenerhalt entstanden. Am Betzenberg werden die Hanseaten nicht verlieren.

Lautern gastierte jüngst beim potenziellen Abstiegskandidaten in Regensburg. Beide Mannschaften boten eine überschaubare Leistung und taten sich vor allem im Offensivspiel sehr schwer. In einem mit wenigen Highlights gespickten Kräftemessen wurden am Ende die Punkte geteilt. Eine schwache Vorstellung der Pfälzer, die ab der 74. Spielminute aufgrund des Platzverweises von Benedikt Saller mit einem Mann mehr agierten.

Rostock kam unter dem neuen Coach Alois Schwartz nach drei sieglosen Begegnungen unter seiner Federführung vor heimischer Kulisse gegen Greuther Fürth zu einem überraschenden 2:0-Triumph. Im Wesentlichen präsentierten sich die Hausherren nach dem Seitenwechsel im Torabschluss eiskalt. Vier Torschüsse bescherten eine souveräne 2:0-Führung.

In einem defensiv geführten Duell sehen wir keinen Favoriten und tendieren zu einem Remis. Für diesen Spielausgang hält NEObet eine Quote von 3,40 bereit.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Rostock auf „Unentschieden“:

2 der letzten 3 Heimspiele im Fritz-Walter-Stadion führten zu einer Punkteteilung.

Unabhängig vom Austragungsort brachten 2 von 4 Kräftemessen zwischen beiden Teams ein Remis mit sich.

Rostock gehört mit 25 erzielten Toren zu den offensiv harmlosesten Mannschaften der Liga

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Rostock Quoten Analyse:

Ein Blick auf den Drei-Weg-Markt lässt die Hausherren im Fritz-Walter-Stadion als leichten Favoriten erkennen. Eine Kaiserslautern Rostock Quote von knapp unter 2,00 bei den Bookies mit deutscher Lizenz untermauert diese Tatsache, obwohl die „Roten Teufel“ nur eines der vergangenen vier Heimspiele gegen Rostock siegreich gestalteten (1U, 2N).

Wer hingegen die Hanseaten in der Pflicht sieht, darf sich über eine Quote von bis zu 3,80 freuen. Mit einem Schützenfest ist keineswegs zu rechnen. Beide Teams sind sich in der Vergangenheit defensiv begegnet und bestritten die letzten vier Ansetzungen im Fritz-Walter-Stadion mit weniger als 2,5 Toren.

Kaiserslautern vs Rostock Prognose: „Kann Rostock am Betzenberg bestehen?“

Nur eines der jüngsten sieben Liga-Duelle absolvierte Kaiserslautern mit einem Erfolgserlebnis. Der Sieg sprang ausgerechnet vor heimischer Kulisse gegen den Aufstiegskandidaten HSV (2:0) heraus. Auf der anderen Seite stehen drei Remis und drei Niederlagen zu Buche.

Mittlerweile sind die Mannen von Trainer Dirk Schuster im Mittelfeld der Tabelle angekommen und rangieren auf Platz sieben. Der Rückstand auf die Aufstiegszone ist auf zwölf Punkte angewachsen und bei nur noch fünf ausstehenden Begegnungen kaum aufzuholen.

Aufgrund des Unvermögens im eigenen Stadion erlangte der Aufsteiger keine bessere Tabellenplatzierung. Nur sechs der 14 Heimspiele brachten drei Punkte als Ertrag (6U, 2N). Die Offensive ist zu Hause keineswegs zu unterschätzen und blickt auf 25 erzielte Tore. Defensive Unzulänglichkeiten sind bei 20 Gegentoren in 14 Heimspielen nicht abzusprechen.

Rostock hat ein Ziel vor Augen und dieses trägt den Namen Klassenerhalt. Nach zwei Jahren Aufenthalt in der 2. Liga soll um jeden Preis ein weiteres folgen. Die Hanseaten belegen momentan einen direkten Abstiegsrang, sind aber gleichauf mit dem Relegationsplatz, der zurzeit von Regensburg beansprucht wird. Selbst auf das rettende Ufer fehlt nur ein Zähler.

Kaiserslautern - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:0 Regensburg (2BL, A), 2:0 HSV (2BL, H), 0:1 Braunschweig (2BL, A), 2:2 Heidenheim (2BL, H), 0:2 Darmstadt (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:0 Fürth (2BL, H), 0:3 Paderborn (2BL, A), 2:3 Kiel (2BL, H), 0:3 Magdeburg (2BL, A), 2:5 Düsseldorf (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Rostock: 2:0 (2BL, A), 1:2 (3L, A), 0:0 (3L, H), 1:1 (3L, A), 2:0 (3L, H).

In der Fremde holten die Ostseestädter nur einen Punkt aus den letzten vier Spielen und lassen auf überschaubare Leistungen blicken. Unter dem neuen Coach Alois Schwartz wartet Hansa weiterhin auf den ersten Auswärtstreffer. Beide Ansetzungen gingen nämlich deutlich mit 0:3 verloren.

Als großer Lichtblick galt das 2:0 gegen Greuther Fürth am vergangenen Wochenende. Wenngleich der Sieg vor heimischer Kulisse errungen wurde, dürfte er die Elf beflügeln und für ein gesundes Selbstvertrauen sorgen.

Nur eines der vergangenen vier Duelle am Betzenberg ging aus der Sicht der Hanseaten verloren (2S, 1U).

Unser Kaiserslautern - Rostock Tipp: „Unentschieden“

Hansa-Coach Alois Schwartz scheint im 4-2-3-1 seine passende Aufstellung gefunden zu haben. Vor allem die Viererkette machte gegen die Kleeblätter einen guten Job und ist auch im direkten Duell gegen Lautern gefragt. Nach vorne hin sorgt Neuner Lukas Hinterseer für Gefahr. Unterstützung dürfte er dabei von Nils Fröling und Kai Pröger über die Außen erhalten.

Dirk Schuster setzt bei den Pfälzern ebenfalls im Regelfall auf ein 4-2-3-1 und legt eine defensive Spielausrichtung an den Tag. In Regensburg war Neuner Lex-Tyger Lobinger kaum im Spiel und tat sich schwer. Für ihn wird wahrscheinlich der zuletzt gesperrte Terrence Boyd in die Startformation rutschen. Mit zwölf Toren ist der 32-Jährige der beste Torjäger in den eigenen Reihen.