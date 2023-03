Kaiserslautern - Sandhausen Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.2023

Unser Kaiserslautern - Sandhausen Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.03.2023 lautet: Die Roten Teufel treffen mehr als nur einmal.

Der Traum des 1. FC Kaiserslautern vom Durchmarsch in die Bundesliga ist seit dem letzten Wochenende in ganz weite Ferne gerückt. Dennoch ist man am Betzenberg mit dem bisher Erreichten mehr als zufrieden und ein paar Spieltage sind es noch, um den Relegationsplatz vielleicht doch noch anzugreifen. Mit dem anderen Relegationsplatz, dem unten in der Tabelle, wäre Gegner Sandhausen im Moment wahrscheinlich nicht unzufrieden. Zumindest, wenn man sich die momentane Situation des SVS vergegenwärtigt. Wir gehen davon aus, dass der FCK die Situation seines Gegner verschlechtert und entscheiden uns für die Wette „Kaiserslautern Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Sandhausen auf „Lautern über 1,5 Tore“

Kaiserslautern hat nur eines der letzten acht Heimspiele verloren; zuletzt drei Siege

Sandhausen hat acht der bisherigen zwölf Auswärtsspiele verloren

Bei seinen letzten drei Heimerfolgen schoss der FCK jeweils mindestens zwei Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Sandhausen Quoten Analyse:

Im Duell des Sechsten gegen den Vorletzten der Tabelle scheinen die Rollen klar verteilt zu sein. Die Quotenverteilung der besten Online-Buchmacher ist dabei gut nachvollziehbar. Für Wetten auf einen Heimdreier erhält man Werte um 1,70. Wer es mit dem SVS hält, der kann bei einem entsprechenden Tipp auf einen Auswärtssieg Wettquoten bis 5,00 mitnehmen.

Höchstens zwei oder doch eher mindestens zwei Tore? Dessen sind sich die Bookies nicht ganz sicher. Die Quoten für das Over bzw. Under 2,5 sind nahezu identisch. Treffer auf beiden Seiten erwarten die Wettanbieter bei hierfür ausgegebenen Werten von bis zu 1,82 zwar. Doch für die Gegenwette sind die Werte mit bis zu 1,88 nur unwesentlich höher.

Kaiserslautern vs Sandhausen Prognose: FCK nimmt Heft in die Hand

Zwischen Mitte Oktober 2022 und Anfang Februar 2023 war der 1. FC Kaiserslautern in sieben Zweitligaspielen in Folge ungeschlagen geblieben und hatte sechs von ihnen gewonnen. Das, aber vor allem auch die Auswärtsstärke des FCK, brachten ihn bis auf Rang vier und alle träumten vom Durchmarsch in die Bundesliga.

Am Aufstiegs-Relegationsplatz schnuppernd haben die Roten Teufel aber seit Mitte Februar drei von vier Partien verloren. Ironischerweise waren all diese Pleiten auswärts, während von den ersten neun Auswärtsspielen in dieser Saison kein einziges verloren wurde. Mittlerweile beträgt der Rückstand auf den dritten Platz stolze acht Punkte.

Zumindest zu Hause hält der starke Lauf noch. Seit vier Heimpartien ist Lautern ungeschlagen. Die letzten drei Spiele auf heimischem Geläuf haben die Roten Teufel alle gewonnen und dabei immer mindestens zwei eigene Tore erzielt. Interessant: Allein in den letzten drei Heimspielen gab es einen Sieg mehr als in den ersten acht Heimpartien.

Es scheint also, als würden sich beim FCK die Stärken und Schwächen zu Hause und auswärts gerade drehen und entgegengesetzt entwickeln. Unter anderem wird das auch daran deutlich, dass Kaiserslautern vor den letzten drei Heimsiegen sechsmal in Folge daheim nicht gewinnen konnte und in den letzten drei dieser sechs Heimpartien nur ein Tor schoss.

Kaiserslautern - Sandhausen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:2 Magdeburg (2BL, A), 3:1 Fürth (2BL, H), 0:1 Paderborn (2BL, A), 0:1 St. Pauli (2BL, A), 2:1 Kiel (2BL, H)

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 1:1 Kiel (2BL, H), 0:1 Nürnberg (2BL, A), 0:3 Karlsruhe (2BL, H), 0:2 Düsseldorf (2BL, A), 0:2 Freiburg (Pokal, H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Fürth: 0:0 (2BL, A), 0:1 (2BL, H), 0:1 (2BL, A), 3:0 (2BL, H), 0:2 (2BL, A)

Gar kein Tor schossen die Lauterer in ihren letzten drei Duellen mit Sandhausen, wobei sich die beiden vor dem Hinspiel in dieser Saison zuletzt in der Spielzeit 2017/2018 trafen. Und dennoch ist eine interessante Tendenz erkennbar: In den letzten acht Aufeinandertreffen im Unterhaus konnten nie beide Mannschaften treffen.

Siebenmal in Folge gab es einen Sieger, das bislang letzte Duell im Hinspiel endete torlos. Doch nicht nur die letzten starken Heimergebnisse des FCK sprechen dieses Mal wieder vor allem für Heimtore, sondern auch die letzten schwachen Auftritte des SVS. Seit sechs Pflichtspielen haben die Kicker vom Hardtwald nicht mehr gewonnen.

Nach fünf zu Null-Pleiten in Serie gab es am letzten Wochenende in letzter Sekunde mal wieder einen Punkt. Nach über 600 torlosen Minuten erlöste Frank Evina mit seinem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit sein Team und traf zum 1:1-Endstand gegen Kiel. In der Tabelle gab man dadurch die Rote Laterne an Regensburg ab.

Doch mit dem Jahn ist der SVS punktgleich, während das rettende Ufer aber auch nur zwei Zähler entfernt ist. Dass am Betze etwas auf das Punktekonto kommt, scheint zweifelhaft. In den bisherigen zwölf Auswärtspartien gab es nur zwei Siege und schon acht Niederlagen.

Unser Kaiserslautern - Sandhausen Tipp: Kaiserslautern Über 1,5 Tore

Nach der Pleite in Magdeburg am letzten Wochenende, der dritten Auswärtsschlappe in Folge, wollen die Roten Teufel zu Hause nun wieder eine Reaktion zeigen. Nach den beiden Niederlagen bei St. Pauli und in Paderborn war ihnen das bereits mit einem 3:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth geglückt. Wir sehen gute Chancen, dass ihnen das wieder gelingt und sie gegen auswärtsschwache Sandhäuser mehr als nur einmal treffen.