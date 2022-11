Kamerun - Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2022

In der Gruppe G der WM 2022 kämpfen drei Nationen um das zweite Ticket fürs Achtelfinale hinter Topfavorit Brasilien. Da sowohl Kamerun als auch Serbien ihre Auftaktpartie verloren haben, hat das direkte Duell der beiden Teams am Montag eine besondere Bedeutung. Denn der Verlierer kann eigentlich Koffer packen. Der Sieger darf noch weiter hoffen. Die Qualität und die Formkurve sprechen hier klar gegen die „unzähmbaren Löwen“. So entscheiden wir uns mit einer Quote von 1.66 bei Buchmacher Bwin für die Wette „Sieg Serbien“.