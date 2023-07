Kanada – Kuba Tipp, Prognose & Quoten | 05.07.2023

Unser Kanada - Kuba Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 05.07.2023 lautet: Wenngleich Kanada als Co-Gastgeber bisweilen nicht überzeugt hat, ist am letzten Gruppenspieltag gegen Kuba mit einem deutlichen Sieg zu rechnen.

„The Canucks“ boten auch im zweiten Vorrundenmatch gegen Guatemala keine starke Vorstellung und kamen nicht über ein torloses Remis heraus. Dabei wurden im ersten Durchgang Hochkaräter auf beiden Seiten liegen gelassen.

Das zweite Gruppenspiel brachte für Kuba ebenfalls keine Punkte mit sich und führte gegen Guadeloupe zu einer deutlichen 1:4-Niederlage. Die Paarung war bereits zur Halbzeit (0:3) entschieden.

Spielerisch sind die Kanadier im BBVA Compass Stadium dem Inselstaat in der Karibik deutlich überlegen. Alles andere als ein klarer Sieg von „Les Rouges“ käme einer herben Überraschung gleich. Darüber hinaus ist mit weniger als 5,5 Tore zu rechnen. Für diese Wette hält NEObet eine Quote von 1,78 bereit.

Darum tippen wir bei Kanada vs Kuba auf „Sieg Kanada (HC -1) & weniger als 5,5 Tore“:

Der Co-Gastgeber muss gewinnen, um die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu wahren.

Viermal am Stück gingen die Kubaner leer aus und verloren die ersten beiden Gold-Cup-Gruppenspiele.

Seit Juli 2003 haben die Kanadier nicht mehr gegen Kuba verloren. Kürzlich standen sechs Siege am Stück zu Buche.

Kanada vs Kuba Quoten Analyse:

Tippfreunde, die einen Blick auf den Drei-Wege-Markt richten, werden schnell erkennen, dass „The Canucks“ als klarer Anwärter auf den Sieg gehandelt werden. Eine Tatsache, die anhand einer Kanada vs. Kuba Quote in Höhe von ca. 1,14 untermauert wird. Eine reine Siegwette ist aufgrund des niedrigen Wertes wenig zielführend.

Die „Leones del Caribe“ bringen eine satte Quote in Höhe von 19,0 mit sich. Der Sieg des Underdogs wird von den Bookies fast ausgeschlossen.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ ist mit drei oder mehr Treffern zu rechnen. Von Toren auf beiden Seiten gehen die Wettanbieter nicht aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kanada vs. Kuba Prognose: Verabschiedet sich Kuba mit einem Erfolg aus dem Wettbewerb?

Als Co-Gastgeber haben sich die Mannen von Trainer John Herdman viel für das laufende Turnier vorgenommen, konnten die Erwartungen aber in keiner Weise erfüllen. Die ersten beiden Gruppenspiele brachten sowohl gegen Guadeloupe (2:2) als auch gegen Guatemala (0:0) nur Unentschieden mit sich.

Mit zwei erbeuteten Punkten rangiert der FIFA-Weltranglisten-45. auf dem dritten Tabellenplatz in der Gruppe D und muss um den Einzug in die K.o.-Runde bangen. In Bezug auf den Gruppensieg werden „The Canucks“ als klarer Underdog betrachtet.

16 Mal haben die Mannen aus Nordamerika bereits am Gold Cup teilgenommen. 2017, 2019 und 2021 wurde die Vorrunde überstanden. Beim Gold Cup 2021 erreichten „Les Rouges“ das Halbfinale, mussten sich dort aber gegen Mexiko mit 0:1 geschlagen geben.

Die Kubaner waren von Beginn an als krasser Außenseiter in der Gruppe D gestartet und erfüllten diese Rolle bisher. Die ersten Gruppenspiele gingen gegen Guatemala (0:1) und Guadeloupe (1:4) verloren. Mit leeren Händen rangieren die Kubaner auf dem letzten Platz.

Kanada - Kuba Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kanada: 0:0 Guatemala (Gold-Cup), 2:2 Guadeloupe (Gold-Cup), 0:2 USA (NL, H), 2:0 Panama (NL, A), 4:1 Honduras (NL, H).

Letzte 5 Spiele Kuba: 1:4 Guadeloupe (Gold-Cup), 0:1 Guatemala (Gold-Cup), 0:2 Uruguay (Test, A), 0:3 Chile (Test, A), 1:0 Guadeloupe (NL, H).

Letzte Spiele Kanada vs. Kuba: 1:0 (NL, A), 6:0 (NL, H), 7:0 (Gold Cup, A), 3:0 (WM-Quali, H), 1:0 (WM-Quali, A).

Einschließlich der Testspiele warten die „Leones del Caribe“ seit vier Ansetzungen auf ein Erfolgserlebnis. Offensiv legten die Kicker aus der Karibik große Probleme an den Tag und erzielten in den jüngsten vier Ansetzungen nur einen Treffer. Es mangelt schlichtweg an Qualität in den eigenen Reihen.

Ein Umstand, der sich über viele Jahre hinweg bei den Duellen gegen Kanada zeigte. Nur einen Treffer konnten die Kubaner in den letzten sechs Kräftemessen mit den Kanadiern verbuchen. Kanada seinerseits blickt auf 20 erzielte Tore in den sechs Aufeinandertreffen.

Um seine Kanada – Kuba Wetten zu optimieren und darüber hinaus das Verlustrisiko zu minimieren, bietet sich die Nutzung des NEObet Bonus an. Neben dem Starter- und Profi Angebot hält der Bookie hin und wieder Freebets bereit.

Unser Kanada – Kuba Tipp: Sieg Kanada (Handicap -1) & weniger als 5,5 Tore

Nach den ersten beiden enttäuschenden Begegnungen ist Kanada am letzten Gruppenspieltag gehörig unter Druck und braucht einen deutlichen Sieg, um das Viertelfinale zu erreichen. Im FIFA-Ranking liegt die Herdman-Elf 121 Plätze vor Kuba und weist obendrein den 14,5-fachen Kadermarktwert auf.

Im bisherigen Turnierverlauf ist es dem Coach Herdman aber nicht gelungen, diese Qualität aus seinen Spielern herauszukitzeln. Vor allem offensiv blieb Kanada jüngst gegen Guatemala blass. Gegen Kuba gilt es diese Schwäche abzustellen.