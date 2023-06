Karatsev - Fritz Tipp, Prognose & Quoten | Stuttgart 2023

Unser Karatsev - Fritz Tipp zum ATP 250 Stuttgart Spiel lautet: Im längsten Match der ersten Runde behielt Aslan Karatsev die Oberhand. Ebenso wie bei den French Open stammt sein Konkurrent der zweiten Runde aus den USA und hat die Favoritenrolle inne.

Taylor Fritz startet in der zweiten Runde der BOSS Open sein Turnier gegen Aslan Karatsev. Sein russischer Konkurrent lieferte sich in der ersten Runde ein intensives Duell mit Corentin Moutet (7:6, 6:7, 7:5) und stand bereits 190 Minuten auf dem Court. In diesem Match treffen zwei Spieler mit unterschiedlichen Spielstilen aufeinander. Der Belag unterstreicht eher die Qualitäten im Spiel des US-Amerikaners, sodass wir auf einen „2:0-Sieg Taylor Fritz“ setzen. Die Quote von 1,72 finden wir in diesem Fall bei Bet365.

Darum tippen wir bei Karatsev vs Fritz auf „2:0-Sieg Fritz“:

Fritz gewann in diesem Jahr 85,95 Prozent seiner Aufschlagspiele.

Im vergangenen Jahr beendete der Mann aus den USA seine Rasenplatz-Saison mit einer Bilanz von 8-3.

Karatsev hat bereits 190 Minuten in den Beinen und stand im vergangenen Jahr bei einer Bilanz von 2-4 auf Rasen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karatsev vs Fritz Quoten Analyse:

Wetten ohne Steuer ist beliebt und bei den verlinkten Buchmachern möglich. Die größere Möglichkeit auf einen Sieg in diesem Duell sehen die Bookies bei Taylor Fritz, der mit Quoten bis zu 1,25 die Favoritenrolle einnimmt.

Karatsev wird es dem Favoriten nicht leicht machen. Der 29-Jährige verbesserte seine Bilanz von 18-31 (2022) in diesem Jahr auf 20-10. Damit ist klar, dass der Underdog nicht ohne eingehende Analyse abgeschrieben werden sollte. Setzt ihr auf den Herausforderer aus Russland, stehen euch Quoten zwischen 4,11 und 4,33 zur Verfügung.

Karatsev vs Fritz Prognose: „Ein wuchtiger Aufschlag für den Sieg“

Der grüne Belag zählt nicht zu den favorisierten Spielfeldern von Aslan Karatsev. Auf Rasen hat die Nummer 48 der ATP-Weltrangliste in seiner gesamten Karriere noch keine Saison mit einer positiven Bilanz beenden können. Zusätzlich spricht die Bilanz von 4-9 für wenig Erfahrung auf Rasen.

Taylor Fritz sammelte im vergangenen Jahr angenehme Erlebnisse auf der Grünfläche. Nachdem er das ATP-250-Turnier in Eastbourne gewonnen hatte, gelang ihm in Wimbledon der Einzug ins Viertelfinale. Dort musste er sich schließlich Rafael Nadal geschlagen geben.

Der Aufschlag ist eine der größten Waffen des Siegers von Delray Beach (2023). Fritz serviert kraftvoll und mit Erfolg - 2023 konnte die Nummer 8 der Welt 85,95 Prozent seiner Aufschlagspiele für sich entscheiden.

Nicht selten bringt sein Service die Gegner zur Weißglut - Fritz spielte in diesem Jahr in 10,5 Prozent seiner Aufschläge ein Ass. Karatsev bewegt sich in dieser Kategorie in völlig anderen Bereichen und hat mit 6,4 Prozent gespielten Assen einen klaren Nachteil.

Karatsev - Fritz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karatsev: 2:1 C. Moutet, 1:3 F. Tiafoe, 3:1 A. Popyrin, 2:0 M.D. Alboran, 2:0 N. Hardt.

Letzte 5 Spiele Fritz: 1:3 F. Cerundolo, 3:1 A. Rinderknech, 3:0 M. Mmoh, 1:2 G. Dimitrov, 2:0 I. Ivashka.

Letzte Spiele Karatsev vs. Fritz: -

Karatsev hat in den vergangenen Monaten eine auffällige Entwicklung genommen und sich in dieser Spielzeit deutlich gesteigert. Während er im vergangenen Jahr noch an einer negativen Bilanz von 18-31 Siegen zu knabbern hatte, steht er 2023 bei 20-10 Siegen.

Diese verbesserte er nicht nur bei kleinen Turnieren, sondern ebenso bei großen Events. Ein passendes Beispiel finden wir beim ATP Masters in Madrid, wo er bis ins Halbfinale vordrang.

Mit 14-5 Siegen gelang dem Russen eine fantastische Saison auf Sand, doch jetzt geht es auf seinen ungeliebten Rasen. Wie schwer Karatsev dieser Belag fällt, bekamen wir bereits in der ersten Runde zu sehen. Corentin Moutet machte dem 29-Jährigen das Leben schwer, obwohl er in diesem Jahr bei einer Bilanz von 2-5 Siegen steht (Tour-Level).

Erwartet ihr, dass Karatsev mit seinem Talent für unmögliche Winner ein Spiel über drei Sätze erzwingen kann, ist Bet365 ein geeigneter Buchmacher für eine Wette. Die Quote für eine Wette auf drei Sätze liegt dort bei 2,62. Bei Einzahlungen könnt ihr die Möglichkeit Bet365 PayPal nutzen.

Unser Karatsev - Fritz Tipp: 2:0-Sieg Fritz

Über das herausragende Service von Fritz haben wir bereits gesprochen. Sein Gegenüber ist anfällig für gut gespielte Aufschläge gegen sich und ließ zu, dass seine Kontrahenten ihm zu 6,2 Prozent ein Ass servieren konnten. Selbst fehlen dem 29-Jährigen die Mittel, um den eigenen Aufschlag mit hoher Sicherheit durchzubringen. Karatsev hat eine zu hohe Rate an Doppelfehlern (4,9 Prozent) und spielt nicht sehr viele Asse (6,4 Prozent).