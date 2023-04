Karlsruhe - Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2023

Mit dem Trainerwechsel zu Uwe Koschinat kehrte neben dem Erfolg auch das Spektakel zurück auf die Alm. In Karlsruhe wollen die Nordrhein-Westfalen zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen vom Feld gehen. Das wird eine große Herausforderung, denn die Gastgeber fuhren über die vergangenen acht Partien im Schnitt die zweitmeisten Punkte der Liga ein (2,13). Wir setzen auf ein offensives Spiel, indem beide Teams treffen und für über 2,5 Tore sorgen. Betano bietet die passende Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Bielefeld auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“:

69 Prozent der Bielefelder Auswärtsspiele endeten mit über 2,5 Toren.

Zuletzt sorgten 4 direkte Duelle am Stück für über 2,5 Tore. Jeweils waren beide Mannschaften erfolgreich.

In den vergangenen 5 Begegnungen der Gäste trafen beide Mannschaften. Zudem blieb keines dieser Spiele unter 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Bielefeld Quoten Analyse:

Nur St. Pauli konnte an den vergangenen acht Spieltagen durchschnittlich mehr Punkte sammeln als der KSC (2,13). Trotz dieser beeindruckenden Form gelang den Gastgebern seit drei Spielen kein Sieg mehr. Bekommt das Wildparkstadion einen Dreier der Hausherren zu sehen, liegen Quoten zwischen 1,98 und 2,05 für euch bereit.

In Bielefeld trug der Trainerwechsel seine erhofften Früchte. Uwe Koschinat leitet seit vier Spieltagen die Geschicke der Gäste und sorgte neben aufregenden Begegnungen für acht von zwölf möglichen Punkten. Erspielen sich die Gastgeber den nächsten Sieg, warten Wettquoten bis zu 3,50 auf euch. Diese Wetten werden auch ohne Einzahlung angeboten.

Karlsruhe vs Bielefeld Prognose: „Bielefelder Spektakel“

Bielefeld zog vor vier Wochen ein letztes Ass aus dem Ärmel und machte Uwe Koschinat zum Trainer der Arminen. Ein Trainerwechsel mit Erfolg: Unter seiner Anleitung ist der DSC noch ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis). Ganz nebenbei gibt es seither extrem viele Tore zu bestaunen.

Schon vor seiner Zeit scheiterten die Männer von der Alm zu oft daran, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Bereits jetzt hat Bielefeld 45 Gegentore auf dem Konto. Eine schlechtere Hintermannschaft haben nur Kiel, Magdeburg und Sandhausen.

An dieser Stellschraube konnte auch der neue Übungsleiter der DSC nicht viel ändern. Drei seiner vier Partien als hauptverantwortlicher Trainer der Gäste endeten mit mindestens zwei Gegentoren.

Hier kann von keiner großen Verbesserung gesprochen werden, diese finden wir aber auf der anderen Seite. Die Offensive ist kaum wiederzuerkennen und sorgte über die vergangenen vier Begegnungen für insgesamt zehn Treffer. Konstant sorgte der Angriff der Arminen unter Uwe Koschinat für mindestens zwei eigene Tore pro Partie.

Eine Kombination, die für ereignisreiche Spiele sorgt. Fünf Mal in Folge trafen beide Mannschaften. Jedes dieser fünf Spiele endete mit über 2,5 Toren. In 92 Prozent der Auswärtsspiele konnte Bielefeld einen gegnerischen Treffer nicht verhindern. Immerhin trafen in 69 Prozent ihrer Gastauftritte beide Mannschaften.

Karlsruhe - Bielefeld Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:1 Nürnberg (A), 1:1 Braunschweig (H), 2:5 Heidenheim (A), 4:2 HSV (H), 2:0 Rostock (A).

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 2:2 Düsseldorf (H), 3:2 Kiel (A), 2:2 Nürnberg (H), 3:1 Darmstadt (H), 3:3 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Bielefeld: 2:1 (A), 3:3 (H), 2:2 (A), 3:2 (H), 0:0 (A)

Zuletzt schwächte die Form des KSC etwas ab. In den vergangenen drei Partien gelang den Hausherren kein einziger Dreier. Insgesamt bleibt die Rückrunde ein Erfolg. Bis auf die Rekord-Kicker aus St. Pauli fuhr keine Mannschaft über die vergangenen acht Spieltage mehr Zähler als Karlsruhe ein (2,13).

Zu Hause verloren die Blau-Weißen keine ihrer vergangenen vier Begegnungen. Unter anderem liegt dies an ihren guten Leistungen im Angriff. In zehn Spielen der Rückrunde reichte es zu 17 Treffern, die stellvertretend für eine Top-5-Offensive der zweiten Saisonhälfte stehen.

Ebenso wie die Gäste aus Bielefeld stehen Spiele der Karlsruher für jede Menge Spektakel. Im Wildpark endeten 57 Prozent der Spiele mit über 2,5 Toren. Außerdem fiel in 57 Prozent der Heimspiele auf beiden Seiten mindestens ein Tor.

Dieser Wert stieg in den vergangenen Wochen nochmals an. Drei der letzten vier Heimspiele boten Tore für beide Mannschaften. Durchschnittlich bekommen die Zuschauer im Wildpark 3,29 Treffer pro Partie zu sehen. Auswärtsspiele der Gäste erreichen einen ähnlichen Wert von 3,00 Toren pro Begegnung.

Unser Karlsruhe - Bielefeld Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Die Tendenz zu mehreren Toren in einem Spiel finden wir schon in den vorherigen Aufeinandertreffen. Zuletzt endeten vier Duelle in Folge mit mehr als 2,5 Treffern und Toren auf beiden Seiten. Insgesamt waren die vergangenen vier Begegnungen für 16 Treffer gut - ein Schnitt von vier Toren pro Duell.