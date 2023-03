Karlsruhe - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Karlsruhe - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.04.2023 lautet: Vor der Länderspielpause wurde Karlsruhe beim Aufstiegskandidaten Heidenheim mit 2:5 abgefertigt und ist gegen Braunschweig um Wiedergutmachung bemüht. Im heimischen Wildparkstadion räumen wir dem KSC Vorteile ein.

In Heidenheim gingen die Karlsruher durch Leon Jensen und Mikkel Kaufmann sogar mit 2:0 in Front. Tim Kleindienst brachte den Aufstiegskandidaten mit einem Dreierpack zurück ins Spiel und drehte die Partie. Im zweiten Durchgang war der KSC eine herbe Enttäuschung und unterlag am Ende verdient mit 2:5.

Die Löwen bewiesen zuletzt im Kräftemessen mit Hannover Biss und setzten sich nach 90 Minuten mit 1:0 durch. Dabei deutete alles bereits auf ein Remis hin. Erst in der Nachspielzeit gelang Jannis Nikolaou der Lucky Punch zum 1:0. Am Ende ein verdienter Sieg, da die Mannen aus Braunschweig mehr Zug zum Tor entwickelten.

Wir schließen uns der Buchmacher-Einschätzung an und sehen Vorteile bei den Gastgebern. Wir tendieren zu einer Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,77 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Braunschweig auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Der KSC verlor nur eines der vergangenen 5 Heimspiele in der 2. Bundesliga (3S, 1U).

Braunschweig ist neben Fürth das auswärtsschwächste Team der 2. Bundesliga und gewann weniger als 10 Prozent der Begegnungen in der Ferne.

Karlsruhe verlor keines der letzten 5 Heimspiele gegen die Löwen (1S, 4U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Braunschweig Quoten Analyse:

Aufgrund des Heimrechts sind die Blau-Weißen in der Favoritenrolle und bestechen durch eine durchschnittliche Quote von 1,75. Wenngleich dank der deutlichen Niederlage in Heidenheim mit einer Reaktion zu rechnen ist, dürfte die Quote etwas niedrig angesetzt sein. Immerhin wurden zuletzt im Wildparkstadion viermal in Serie gegen die Eintracht die Punkte geteilt. Für einen Sieg der Gäste winken Quoten um die 4,30.

Vier der letzten fünf Ansetzungen zwischen beiden Teams endeten in Karlsruhe mit weniger als 2,5 Toren. Dennoch gehen die besten Buchmacher beim erneuten Kräftemessen von drei oder mehr Toren aus und halten für diesen Spielausgang eine Quote von ca. 1,71 bereit.

Karlsruhe vs Braunschweig Prognose: „Sammelt Braunschweig wichtige Punkte im Abstiegskampf?“

Nach fünf Saisonsiegen in Serie mussten sich die Mannen von Trainer Christian Eichner jüngst in Heidenheim deutlich geschlagen geben. Da der KSC im grauen Mittelfeld der Tabelle angesiedelt ist, nimmt die Pleite aber keinen allzu großen Einfluss. Mittlerweile bemisst der Rückstand auf die Aufstiegszone 15 Punkte. Gegenüber der vergangenen Spielzeit verbesserten sich die Schützlinge aus Baden-Württemberg aktuell um vier Ränge.

Neben Paderborn hat der KSC in dieser Saison die meisten Großchancen herausgespielt. 71 waren es an der Zahl, 41 wurden genutzt. Mit insgesamt 23 erzielten Toren kamen mehr als 50 Prozent der Treffer auf heimischem Boden zustande. Beinahe ein Drittel der Heimspiele wurde mit weißer Weste bestritten. Acht der 13 Ansetzungen im Wildparkstadion endeten mit weniger als 3,5 Treffern.

Braunschweig sammelte mit dem knappen 1:0 gegen Hannover drei eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf und kletterte vorerst auf den Relegationsplatz. Fix ist dieser aber keineswegs. Der Tabellen-17. aus Rostock liegt gleichauf und wartet nur auf einen Aussetzer gegen Karlsruhe.

Karlsruhe - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:5 Heidenheim (2BL, A), 4:2 Hamburg (2BL, H), 2:0 Rostock (2BL, A), 1:0 Regensburg (2BL, H), 3:0 Sandhausen (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:0 Hannover (2BL, H), 0:2 Nürnberg (2BL, A), 3:3 Braunschweig (2BL, H), 1:3 Düsseldorf (2BL, A), 2:3 Kiel (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Braunschweig: 1:2 (2BL, H), 0:0 (2BL, H), 3:1 (2BL, A), 1:1 (3L, H), 1:1 (3L, A).

Auswärts haben die Löwen zuletzt jeglichen Biss vermissen lassen und verloren viermal in Folge. Mit nur einem Sieg in Magdeburg (2:0) verkörpert die Eintracht neben Sandhausen das auswärtsschwächste Team der 2. Bundesliga (4U, 7N).

In der Fremde offenbarten sich die Niedersachsen offensiv harmlos und blicken nur auf zwölf Treffer in zwölf Partien. In 25 Prozent der verstrichenen Paarungen versäumten die Mannen von Trainer Michael Schiele einen eigenen Treffer. Acht der absolvierten zwölf Auswärts-Duelle in der Liga endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Anhand der Vergangenheitswerte ist auch diesmal eine defensive Herangehensweise beider Kontrahenten nicht auszuschließen. Vier der vergangenen fünf Begegnungen im Wildparkstadion führten zu zwei oder weniger Toren.

Unser Karlsruhe - Braunschweig Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

Ganze hundert Spiele sitzt Christian Eichner schon auf der Bank beim KSC. Das Jubiläum missglückte im 4-4-2 mit Raute gegen Heidenheim. Nach dem Motto: „Back to the roots“ ist gegen Braunschweig mit einem 4-4-2 mit Doppelsechs zu rechnen.

Wobei Kapitän Jérôme Gondorf und Leon Jensen als Abräumer vor der Viererkette agieren dürften. In erster Linie sind die Gastgeber auf eine stabile Defensive besonnen und werden über die Außen mit Marvin Wanitzek und Paul Nebel Druck aufbauen, um die Mittelstürmer Fabian Schleusener und Mikkel Kaufmann in Szene zu setzen.

Braunschweig-Coach Schiele könnte wie schon gegen Hannover auf ein 4-2-3-1 mit Anthony Ujah als Neuner setzen. Anhand der Viererkette um Anton Donkor, Saulo Decarli, Hasan Kurucay und Nathan de Medina sowie zwei Abräumer soll möglichst wenig zugelassen und ein frühes Gegentor vermieden werden.