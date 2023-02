Karlsruhe - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2023

Unser Karlsruhe - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.02.2023 lautet: Abnutzungskampf mit Treffern auf beiden Seiten.

Der Keller in der 2. Bundesliga ist aktuell ein ganz großer. Den Elften und Letzten trennen gerade einmal drei Punkte. Mittendrin in diesem Block aus acht Mannschaften ist der Karlsruher SC, der keinen guten Start ins Jahr 2023 hingelegt hat.

Dieser empfängt am Freitag die SpVgg Greuther Fürth und könnte diese mit einem eigenen Sieg ebenfalls in den derzeit ohnehin schon überfüllten Keller reinziehen. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,66 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Fürth auf „Beide treffen“

Fürth kassierte in acht der bisherigen neun Auswärtspartien Gegentreffer.

Fürth erzielte in 18 der bisherigen 19 Partien mindestens ein Tor.

In den letzten fünf direkten Duellen trafen beide Teams.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Fürth Quoten Analyse:

Wohl nur aufgrund des Heimvorteils sehen die besten Online-Buchmacher in diesem Aufeinandertreffen die Karlsruher vorne. An den letzten Ergebnissen kann es jedenfalls nicht liegen, denn der KSC ist seit neun Pflichtspielen sieglos, während die Franken nur eines der letzten sechs Matches verloren und vier gewonnen haben.

Damit wird bereits der Tipp auf die Doppelte Chance X2 zu Quoten bis 1,60 interessant. Einfache Siegwetten auf die Gäste bringen Werte bis knapp 3,00. Wetten auf einen Heimdreier sind den Bookies Quoten um 2,30 wert.

Karlsruhe vs Fürth Prognose: Weitestgehend ausgeglichene Partie

Auch im neuen Jahr will es nicht so recht laufen beim KSC. Nachdem man das Jahr 2022 mit sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Folge und einem Remis zum Abschluss beendet hatte, gab es auch in den ersten beiden Partien des neuen Kalenderjahres nicht die erhoffte Trendwende. In beiden Spielen wurden die Badener in der Nachspielzeit kalt erwischt.

Das erste Spiel zu Hause gegen Paderborn ging durch einen Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit 0:1 verloren. Am letzten Wochenende bei Schlusslicht Magdeburg fiel das Gegentor noch später. Am Ende musste man sich mit einem 1:1 begnügen und ließ zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen.

Aktuell ist der KSC noch 14., wobei die Betonung auf „noch“ liegt. Denn auch die drei Teams dahinter haben 19 Zähler, Schlusslicht Magdeburg steht bei 18 Punkten. In der Formtabelle der letzten fünf bzw. zehn Spieltage ist jeweils nur Regensburg minimal schlechter. Doch selbst der Jahn wartet nicht so lange auf einen Dreier wie Karlsruhe.

Den letzten gab es am 7. Oktober 2022 und damit vor über vier Monaten. Noch halten die Verantwortlichen an Trainer Christian Eichner fest, der aber aktuell auch als potentieller Nachfolger von Andre Breitenreiter als Hoffenheim-Coach gehandelt wird.

Karlsruhe - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:1 Magdeburg (2BL, A), 4:1 Würzburg (Test, N), 0:1 Paderborn (2BL, H), 0:3 Red Bull Salzburg (Test, N), 0:1 Puskas Akademia (Test, N).

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:0 Nürnberg (2BL, H), 1:2 Kiel (2BL, A), 3:1 BW Linz (Test, N), 1:4 Rostock (Test, N), 3:0 Pendikspor (Test, N).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs Fürth: 1:1 (2BL, A), 2:2 (2L, A), 3:2 (2L, H), 2:1 (2L, A), 1:5 (2L, H)

Mit Greuther Fürth kommt nun ein Gegner in den BBBank Wildpark, gegen den man zumindest die letzten vier Duelle nicht verloren hat. Nach zwei Siegen am Stück endeten die letzten beiden Vergleiche mit einem Remis. Vor allem die neutralen Fans sind bei den letzten direkten Aufeinandertreffen auf ihre Kosten gekommen.

In den letzten fünf Duellen konnten beide Teams treffen. Weiter zurückblickend war das in sieben der letzten acht Aufeinandertreffen der Fall. In den letzten fünf Begegnungen gab es insgesamt 20 Tore und damit im Schnitt vier Treffer pro Match. In den letzten sechs Duellen im Wildpark gab es immer einen Sieger, der je dreimal KSC und Fürth hieß.

Das Kleeblatt reist dabei mit ganz breiter Brust an. Im Frankenderby gegen Nürnberg gab es am letzten Wochenende einen Last-Minute-Sieg durch einen Treffer in der Nachspielzeit (1:0). Damit bleibt die Pleite im ersten Spiel des Jahres bei Holstein Kiel die einzige in den letzten sechs Ligapartien, von denen ansonsten vier gewonnen wurden.

Doch auswärts drückt der Schuh: Es gab in neun Zweitligaspielen auf des Gegners Platz nur einen Sieg und schon fünf Pleiten. Dabei konnte Fürth in acht von neun Auswärtspartien treffen. Überhaupt traf das Kleeblatt in 18 der bisherigen 19 Spiele. Aber: In ebenfalls acht von neun Auswärtsspielen gab es Gegentreffer und meist mehr als eigene.

Unser Karlsruhe - Fürth Tipp: Beide Teams treffen

Die aktuelle Form spricht sicherlich für das Kleeblatt, das wir nach dem Derbysieg auch in der leichten Favoritenrolle sehen. Insofern sind Karlsruhe Fürth Wetten auf die Doppelte Chance X2 ebenfalls eine gute Option.

Fakt ist aber auch, dass der KSC irgendwann mal wieder gewinnen muss und die Spielvereinigung selbst nur eine von neun Auswärtspartien für sich entscheiden konnte. Deswegen verlassen wir uns eher auf die Treffsicherheit der Fürther und deren gleichzeitige Defensivschwäche auf fremden Plätzen.