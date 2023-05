Karlsruhe - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Karlsruhe - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.05.2023 lautet: An den vergangenen acht Spieltagen fuhren der KSC und H96 im Schnitt jeweils 1,38 Punkte pro Spiel ein. Mehrfach sorgten beide Vereine für torreiche Begegnungen.

Karlsruhe rangiert mit 39 Punkten auf Platz 10 - Hannover liegt zwei Positionen und einen Punkt darüber. Der Gewinner dieser Begegnung hat den Klassenerhalt sicher. Den Sieger dieser Partie zu prognostizieren fällt nicht leicht. Deutlich einfacher ist es, eine Wette auf mehrere Tore zu begründen. Wir setzen auf „Über 2,5 Tore und Beide treffen“ zu einer Quote von 1,85 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Hannover auf „Über 2,5 Tore & Beide treffen“:

Karlsruhe erzielte 12 Spiele in Folge mindestens ein Tor - Hannover jubelte in 9 der vergangenen 11 Partien mindestens ein Mal.

Die Niedersachsen boten 5 Begegnungen in Serie mit Über 2,5 Toren im Spiel.

Der KSC erarbeitete sich 65 Großchancen (3.) - H96 hat laut erwartbaren Gegentoren die zweitschwächste Abwehr der Liga (54,63 xGA).

Karlsruhe vs Hannover Quoten Analyse:

Aus den vergangenen Aufeinandertreffen zeichnet sich eine deutliche Tendenz ab: Die jeweiligen Gastgeber haben einen Vorteil. Fünf direkte Duelle in Folge endeten mit einem Sieg der gastgebenden Mannschaft.

Wollt ihr eine Sportwetten-App verwenden, könnt ihr auch dort eine Quote von 1,77 für einen Heimsieg finden.

Hannover hat das langwierige Tief der Winterpause hinter sich gelassen. Nach neun Niederlagen in Serie gelangen den Gästen drei Siege aus fünf Spielen. Trotzdem starten die Niedersachsen mit Quoten bis zu 4,20 als Außenseiter in diesem Vergleich.

Karlsruhe vs Hannover 96 Prognose: „Kann H96 den Trend bestätigen?“

Stefan Leitl hat eine Anti-Falten-Creme für die zwischenzeitlichen Sorgenfalten seiner Mannschaft gefunden. Die Gäste feierten drei Siege aus den vergangenen fünf Ligaspielen und erhöhten ihr Punktekonto auf 40 Zähler. Zuvor blieben die Niedersachsen neun Begegnungen in Folge ohne Dreier.

Möglicherweise spielt die Systemumstellung auf das 3-4-1-2 eine Rolle. Der Trainer der Niedersachsen stellte nach dem 1:6-Debakel gegen den HSV auf eine Dreierkette um. Zunächst folgte eine 0:3-Niederlage gegen Heidenheim. Danach gewann Hannover souverän zwei Spiele in Folge (3:1 vs. Bielefeld und 3:0 vs. Nürnberg).

Defensiv fand eine klare Steigerung statt. Wie nachhaltig dieser Wandel ist, wird sich in diesem Duell zeigen. Laut erwartbaren Gegentoren liegen die Gäste auf Rang 17 (54,63). Im BBBank Wildpark treffen sie nun auf ein Team mit großer offensiver Power: Der KSC sorgte schon für 65 Großchancen (3.).

Wir sollten uns auf eine torreiche Partie einstellen. Die Roten beendeten ihre vergangenen fünf Ligaspiele jeweils mit Über 2,5 Toren. In diesen Begegnungen jubelte jeweils eine Mannschaft mindestens dreifach.

Karlsruhe - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:3 Düsseldorf (A), 1:2 Darmstadt (A), 4:2 Bielefeld (H), 1:1 Nürnberg (A), 1:1 Braunschweig (H).

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:0 Nürnberg (H), 3:1 Bielefeld(A), 0:3 Heidenheim (H), 1:6 HSV (A), 3:1 Sandhausen (H).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Hannover: 0:1 (A), 0:2 (A), 4:0 (H), 1:0 (H), 0:2 (A)

Der KSC wird die Hintermannschaft der Niedersachsen ordentlich auf die Probe stellen. Immerhin sorgten die Gastgeber im bisherigen Saisonverlauf für 50 Treffer (5.). Dabei waren 65 erspielte Großchancen (3.) mit Sicherheit hilfreich.

In den vergangenen Wochen scheiterte Karlsruhe jedoch zu häufig an sich selbst. Der KSC sicherte sich nur einen Sieg aus den vorherigen sechs Partien. Gegen Düsseldorf (2:3) und Nürnberg (1:1) kassierte man jeweils einen Treffer in der Nachspielzeit und verspielte einige Punkte.

Neben der Neigung zu späten Gegentoren zeigen die beiden genannten Ergebnisse, dass häufig Tore auf beiden Seiten fallen. Die vergangenen sieben Begegnungen endeten jeweils mit Treffern auf beiden Seiten. Seit zwölf Spieltagen ging Karlsruhe nicht mehr ohne einen eigenen Torjubel vom Feld.

Es gibt weitere Statistiken, die für eine Wette auf mehrere Tore sprechen. Durchschnittlich fielen 3,47 Tore pro Heimspiel des KSC. Außerdem beendeten die Hausherren vier der vergangenen sechs Spieltage mit Über 2,5 Toren im Spiel - Hannover reiht sich mit sechs Partien in Folge nahtlos in diese Kategorie ein.

Setzt ihr bei Bwin auf Über 2,5 Tore in diesem Duell, erhaltet ihr eine Quote von 1,55. Wollt ihr euren Gewinn im Nachgang auszahlen lassen, könnt ihr dort auf PayPal zurückgreifen.

Unser Karlsruhe - Hannover Tipp: Über 2,5 Tore & Beide treffen

Beide Abwehrreihen sind regelmäßig für einen Lapsus gut. Zu Hause kassiert der KSC im Schnitt 1,60 Gegentore - ebenso wie die Niedersachsen in der Ferne. Zusätzlich blieben die Hausherren in keinem ihrer vergangenen drei Spiele unter zwei Gegentoren - Hannover hat laut xGA eine der schwächsten Defensiven der Liga (17.). Zuletzt glichen die Niedersachsen das mit mindestens drei Toren in drei von fünf Begegnungen aus.