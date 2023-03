Karlsruhe - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2023

Unser Karlsruhe - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.03.2023 lautet: Aus einer munteren Partie nimmt der HSV mindestens einen Punkt mit, bleibt aber nicht ohne Gegentor.

Der Dreikampf an der Spitze der 2. Bundesliga ist durch die Niederlage Darmstadts am vergangenen Wochenende noch einmal spannender geworden, als dieser ohnehin schon war. Mittendrin steht der HSV, der an diesem Wochenende die Tabellenführung übernehmen, allerdings eben auch auf Platz drei zurückfallen könnte. Die Rothosen müssen am Sonntag zum formstarken Karlsruher SC reisen. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“ mit einer Quote von 2,00 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs HSV auf „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“

Karlsruhe ist seit 5 Spielen ungeschlagen und hat die letzten 4 gewonnen

Der HSV ist seit 7 Partien unbesiegt und hat 5 davon gewonnen

In den letzten 7 direkten Duellen in Karlsruhe trafen beide Teams.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs HSV Quoten Analyse:

Die Quoten der besten Online-Wettanbieter machen es deutlich: Die Gäste aus dem hohen Norden sind - wenn überhaupt - nur leichter Favorit. Wetten auf einen Auswärtssieg knacken die Marke von 2,00 recht deutlich, während die Wettquoten für einen Tipp auf den KSC in den meisten Fällen unter 3,00 bleiben.

Die Bookies sind sich wiederum sehr sicher, dass hier beide Teams zum Torerfolg kommen. Die Wettoption „Beide treffen“ erreicht in der Vielzahl der Fälle noch nicht einmal die Marke von 1,50. Der Newcomer Chillybets.de ist einer von nur ganz wenigen Anbietern, die diese Quote noch zur Verfügung stellen.

Karlsruhe vs HSV Prognose: Umkämpfte Partie mit einigen Höhepunkten

Der Karlsruher SC war am vergangenen Wochenende auch von Hansa Rostock nicht zu stoppen. An der Ostsee gewannen die Badener ihr viertes Zweitligaspiel in Serie und das dritte in Folge zu Null. Insgesamt sind sie seit fünf Partien im Unterhaus ungeschlagen und damit so lange wie noch nie in der laufenden Saison.

Wie stark die Form des KSC gerade ist, wird besonders dadurch deutlich, dass es vor den aktuellen vier Siegen am Stück zuletzt vier Dreier in den letzten 15 Spielen gegeben hatte. Mittlerweile stehen die Kicker vom Wildpark in der ersten Tabellenhälfte auf Platz 9. Abstiegssorgen müssen sich diese bei zehn Punkten Vorsprung wohl keine mehr machen.

In den sechs Partien der Rückrunde holte Karlsruhe insgesamt 13 Punkte. Nur einmal in der eingleisigen 2. Bundesliga holten die Badener aus den ersten sechs Spielen der Rückserie mehr Zähler - und zwar umgerechnet 15 in der Saison 1986/1987.

Zu Hause kommt der KSC auf eine ausgeglichene 5-2-5-Bilanz bei 19:19 Toren. Beim letzten knappen 1:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Regensburg blieb die Mannschaft von Trainer Christian Eichner mal wieder ohne Heim-Gegentor, nachdem es in den sechs Heimpartien zuvor immer Gegentreffer gegeben hatte.

Karlsruhe - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:0 Rostock (2BL, A), 1:0 Regensburg (2BL, H), 3:0 Sandhausen (2BL, A), 2:1 Fürth (2BL, H), 1:1 Magdeburg (2BL, A)

Letzte 5 Spiele HSV: 3:0 Nürnberg (2BL, H), 1:1 Darmstadt (2BL, A), 2:1 Bielefeld (2BL, H), 3:3 Heidenheim (2BL, A), 2:0 Rostock (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs HSV: 0:1 (2BL, A), 0:3 (2BL, A), 2:2, 4:5 n.E. (Pokal, A), 1:1 (2BL, H), 1:1 (2BL, A)

Gegentore in Spielen gegen den HSV gab es für Karlsruhe in den vergangenen Jahren immer. Das letzte Mal, dass der KSC gegen die Rothosen zu Null spielte, war am 31. Oktober 2000 im Sechzehntelfinale des DFB-Pokals. Den letzten Sieg gegen die Nordkicker feierten die Badener dagegen am 19. August 2012 - ebenfalls im DFB-Pokal.

Seitdem haben die Hamburger keines der letzten zehn direkten Aufeinandertreffen verloren. Es gab vier Remis und sechs Siege - so wie im Hinspiel zu Hause (1:0). In der 2. Bundesliga hat der HSV dabei überhaupt noch nicht gegen den KSC verloren. Von sieben Duellen gewannen die Hamburger fünf, die anderen beiden endeten remis.

Auch aktuell muss man für eine Niederlage des Teams von Trainer Tim Walter weiter zurückgehen. Die letzte Pleite gab es Anfang November 2022. Seit sieben Zweitliga-Spielen ist der HSV unbesiegt und hat fünf dieser Partien gewonnen. Nach der Niederlage des SV Darmstadt bei Heidenheim am vergangenen Wochenende beträgt der Rückstand auf die Lilien nur noch einen Punkt.

Auf der anderen Seite beträgt der Vorsprung auf die Heidenheimer aber auch nur zwei Zähler. Dabei sollte dieses Jahr in Sachen Rückkehr in die Bundesliga nichts mehr schiefgehen. Denn mit 48 Punkten nach 23 Partien spielt der HSV seine beste Zweitliga-Saison. Diese Punktzahl zu diesem Zeitpunkt reichte bislang immer für den Aufstieg.

Unser Karlsruhe - HSV Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Nur der FC St. Pauli ist aktuell länger ungeschlagen als Karlsruhe und der HSV. Insofern treffen hier auch zwei der aktuell formstärksten Zweitliga-Teams aufeinander. Mit einer 7-2-2-Bilanz und 20:13 Toren ist der HSV das beste Auswärtsteam im Unterhaus. Wie die Buchmacher, sehen auch wir leichte Vorteile bei den Gästen, würden uns allerdings absichern. Zudem spielten die Nordkicker nur einmal in ihren vergangenen neun Pflichtspielen in der Fremde zu Null, weswegen wir hier von mindestens einem Treffer der formstarken Hausherren ausgehen.