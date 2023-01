Karlsruhe - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 27.01.2023

Unser Karlsruhe - Paderborn Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.01.2023 lautet: Tore satt im Wildpark.

Beide präsentierten sich in den letzten Zweitligapartien vor der WM 2022 völlig von der Rolle und wollen im neuen Jahr den Schalter wieder umlegen.

Zumindest auf Tore konnte man sich in den Partien der beiden Kontrahenten verlassen. Wir entscheiden uns daher für die Wette „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1.63 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Paderborn auf „Über 2,5 Tore“

Karlsruhe vs Paderborn Quoten Analyse:

Die Begegnung zwischen Karlsruhe und Paderborn ist der Inbegriff eines ausgeglichenen Spiels - zumindest wenn es nach den Wettquoten der besten Wettanbieter geht. Denn die Quoten sowohl für Heim- als auch für Auswärtssieg sind in vielen Fällen identisch und liegen bei 2.50.

Viel sicherer sind sich die Bookies bei ihrer Einschätzung, was Tore anbelangt. Treffer auf beiden Seiten halten sie für sehr wahrscheinlich, was sie mit ihren Quoten um 1,57 zum Ausdruck bringen. Das „Über 2,5″ bringt Wettquoten bis 1,63. Der Tipp auf nur ein Tor mehr bringt schon Werte um 2,55.

Karlsruhe vs Paderborn Prognose: Teilweise offenes Visier im Wildpark

Sechs aufeinanderfolgende Pleiten und zum Abschluss ein Remis - das ist die Horrorbilanz des KSC aus den letzten sieben Pflichtspielen vor der Winterpause. Außer beim 0:1 in Hannover hat es auch immer mindestens zwei Gegentore gegeben. Fast wäre noch ein versöhnlicher Jahresabschluss gelungen. Doch im letzten Match gegen St. Pauli reichte es nur zu einem 4:4.

Weder eine 2:0- noch eine 3:1- noch eine 4:3-Führung konnten die Badener über die Zeit bringen. In der Tabelle rutschte das Team von Trainer Christian Eicher immer weiter ab und verbrachte den Jahreswechsel auf Rang 13. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur einen Zähler, der auf Schlusslicht Sandhausen zwei Punkte.

Mit 30 Gegentoren hat Karlsruhe hinter Magdeburg die meisten kassiert. Allein 17 Gegentreffer gab es daheim, wo der KSC auf eine 3-2-4-Bilanz kommt. In den Heimspielen der Badener fielen bislang im Schnitt 3,7 Tore. In vier der letzten fünf Heimpartien der Karlsruher wurde die Marke von 2,5 Toren überschritten.

Karlsruhe vs Paderborn Statistik & Bilanz:

In den 17 Partien der Paderborner wurde die Marke von 2,5 Toren gleich 13 Mal geknackt. Mit insgesamt 57 Treffern und damit im Schnitt 3,4 Treffern pro Match gehören Spiele des SCP zu den torreichsten der 2. Bundesliga. Doch zuletzt waren es die Ostwestfalen, die mehr Tore kassierten als sie selbst schossen.

Zusammen mit dem KSC sind die Ostwestfalen das formschlechteste Team im Unterhaus. Dafür war die Vorbereitung des SCP etwas besser. Es gab immerhin drei Siege in acht Testspielen, auch wenn es ebenso wie beim Gegner zwei Remis und drei Pleiten gab. In der Hinrunde der 2. Liga gab es in acht Auswärtspartien nur zwei Siege und vier Niederlagen.