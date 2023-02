Karlsruhe - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2023

Unser Karlsruhe - Regensburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.02.2023 lautet: Wenngleich Regensburg zuletzt die Rote Laterne an Sandhausen abgegeben hat, sind die Formkurven beider Teams sehr unterschiedlich. Zwei Siege in Folge lassen die Gastgeber aus Karlsruhe mit breiter Brust antreten und dürften am Ende für drei Punkte sorgen.

Die Mannen von Trainer Christian Eichner, der bereits in die vierte Saison mit dem KSC geht, erregten gegen den Abstiegskandidaten Sandhausen Aufsehen und setzten sich in der Fremde souverän mit 3:0 durch. Gerade offensiv lieferten die Gäste ab und verzeichneten neunmal so viele Abschlüsse wie die Hausherren.

Der Wille, das Offensivspiel zu beleben, ist den Karlsruhern über die gesamte Saison nicht abzusprechen. Mit 318 Torschüssen agierte der KSC hinter St. Pauli, Paderborn, dem HSV und Kiel sehr torgefährlich. Der Ertrag ist mit 32 Toren hingegen als durchwachsen zu bewerten.

Regensburg holte nach vier Niederlagen in Serie am vergangenen Wochenende zuhause gegen Hannover zumindest einen Zähler. Dabei lagen die Hausherren bis zur Nachspielzeit in Front und vergaben zuvor durch Albers sogar einen Elfmeter.

In einem defensiv geprägten Spiel sehen wir, aufgrund der deutlich besseren Formkurve und des Heimrechts, Vorteile bei den Hausherren und bevorzugen die Wette auf einen Heimsieg. Darüber hinaus erwarten wir weniger als 4,5 Tore. Für diese Mehrfachwette bietet NEObet eine Quote von 2,10.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Regensburg auf „Heimsieg & Unter 4,5 Tore“:

Der KSC gewann zuletzt zweimal in Serie.

Regensburg verlor acht der zehn Auswärtsduelle in der 2. Liga.

Unabhängig vom Spielort endeten fünf der vergangenen sechs Begegnungen beider Teams mit weniger als 4,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Regensburg Quoten Analyse:

Eine klassische Wette auf den Heimsieg der Kicker aus Baden-Württemberg bringt im Durchschnitt eine Quote von 1,75 mit sich. Die Bookies halten einen Triumph der Hausherren für am wahrscheinlichsten. Durchaus nachvollziehbar, da keines der vergangenen drei Heimspiele gegen Regensburg verloren ging (1S, 2U) und das Hinspiel ein 6:0 für den KSC hervorbrachte.

Obwohl die Wettanbieter mit Toren rechnen, gehen sie keineswegs von einem Schützenfest aus. Ein Aspekt, der anhand der letzten Aufeinandertreffen untermauert wird. Fünf der vergangenen sechs Begegnungen brachten weniger als 4,5 Tore mit sich.

Karlsruhe vs Regensburg Prognose: Sorgt Regensburg gegen den KSC für eine Überraschung?

Die Schützlinge von Trainer Christian Eichner sind in der 2. Bundesliga seit drei Partien ohne Niederlage und blicken auf zwei Siege und ein Remis. Nur eine Niederlage musste an den vergangenen fünf Spieltagen in Kauf genommen werden. Diese resultierte aus einem knappen 0:1 gegen Aufstiegskandidat Paderborn.

Vier der insgesamt sieben Saison-Erfolge wurden im Wildparkstadion eingefahren. Nach fünf sieglosen Heimspielen standen aufgrund eines 2:1 gegen Greuther Fürth drei Punkte im eigenen Haus zu Buche. 1,64 Tore erzielte der KSC im Durchschnitt pro Heimspiel und ließ 1,73 Gegentore zu. Mit einem durchschnittlichen Wert von 3,37 Toren pro Ansetzung liegt Karlsruhe zuhause deutlich unter unserer Vorgabe von weniger als 4,5 Toren.

Der Jahn kletterte dank des 1:1 gegen Hannover am vergangenen Wochenende auf Platz 17 der Tabelle. Der Rückstand auf das rettende Ufer bemisst einen mageren Zähler.

Auswärts haben die Kicker aus Bayern nicht viel bewegt und erkämpften nur sechs Punkte aus zehn Fernduellen. Die vergangenen vier Liga-Partien in der Ferne gingen allesamt verloren. Zweimal verpasste die Elf von Trainer Mersad Selimbegovic dabei einen eigenen Treffer. Allgemein lässt die offensive Durchschlagskraft des SSV in der Fremde zu wünschen übrig. In 60 Prozent der Auswärtsbegegnungen wurde ein eigener Treffer versäumt.

Karlsruhe - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 3:0 Sandhausen (2. BL, A), 2:1 Fürth (2. BL, H), 1:1 Magdeburg (2. BL, A), 0:1 Paderborn (2. BL, H), 4:4 St. Pauli (2. BL, H).

Letzte 5 Spiele Regensburg: 1:1 Hannover (2. BL, H), 0:1 Nürnberg (2. BL, A), 1:3 Bielefeld (2. BL, H), 0:2 Darmstadt (2. BL, A), 4:5 Heidenheim (2. BL, A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Regensburg: 6:0 (2. BL, A), 1:1 (2. BL, H), 2:2 (2. BL, A), 0:0 (2. BL, H), 0:1 (2. BL, A).

Keines der vergangenen drei Heimspiele gegen Regensburg musste der KSC mit einer Niederlage (1S, 2U) abschreiben. Zudem endeten die vergangenen beiden Begegnungen im Wildparkstadion mit weniger als 2,5 Toren.

Das Hinspiel in Regensburg war mit 6:0 eine sehr deutliche Angelegenheit für die Gäste. Überragender Mann auf dem Platz war Fabian Schleusener mit zwei Treffern und einem Assist. Mit acht Toren ist der 31-jährige Mittelstürmer der beste Angreifer des KSC. In zwei der vergangenen drei Zweitliga-Duelle bestätigte er seine Torgefährlichkeit mit einem Treffer.

Unser Karlsruhe - Regensburg Tipp: „Heimsieg & Unter 4,5 Tore“

Regensburg übt sich im Zerstören des gegnerischen Spiels und hat mit 284 Fouls die meisten gegnerischen Spieler in der 2. Bundesliga zu Fall gebracht. Karlsruhe ist gewarnt und wird wohl über Flanken aus dem Spiel heraus Torabschlüsse generieren.

Mit 288 Flanken in der gesamten Saison geht bei den Mannen von Trainer Eichner viel über außen. Nicht ohne Grund blickt Mittelfeldakteur Marvin Wanitzek, der gerne über den linken Flügel kommt, bereits auf sieben Torbeteiligungen.

Die Gäste treten mit hoher Wahrscheinlichkeit defensiv an und wollen hinten möglichst lange die Null halten. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Formkurven beider Kontrahenten sehen wir die Hausherren klar im Vorteil, rechnen aber nicht mit vielen Toren.