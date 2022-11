Katar - Ecuador Tipp, Prognose & Quoten | 20.11.2022

Die Nationalmannschaft von Ecuador hat es in Südamerika erneut geschafft, Länder wie Chile, Kolumbien oder Paraguay hinter sich zu lassen. Dabei setzen der Verband und der argentinische Trainer Gustavo Alfaro auf die Jugend. Mit einem Schnitt von 25 Jahren war „La Tri“ das jüngste Team in der Quali des CONMEBOL. Dabei erzielten die Ecuadorianer 27 Treffer in 18 Spielen. Noch nie war eine Auswahl des Landes in einer WM-Qualifikation so treffsicher gewesen.