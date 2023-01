Kiel - Greuther Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Unser Kiel - Greuther Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.01.2023 lautet: Die Spielvereinigung gehört zu den Königen der Punkteteilung. In einem ausgeglichenen Spiel ist das Remis Teil unserer Wette.

Von einem Traditionsduell kann in diesem Aufeinandertreffen nicht die Rede sein. Erst zum zehnten Mal spielen Kiel und Fürth in der 2. Liga gegeneinander.

Vor dieser Begegnung liegen beide nur fünf Punkte voneinander entfernt. Wir erwarten eine enge Partie und setzen am Ende auf „1X und Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Kiel vs Greuther Fürth auf „1X und Über 1,5 Tore“:

Kiel vs Greuther Fürth Quoten Analyse:

Zuletzt reichte es für die Störche nur zu zwei Unentschieden. Vor heimischer Kulisse wird Kiel mit einer Quote von 2,30 von den Buchmachern leicht favorisiert.

Die Gäste aus Fürth hatten auf ihren Auswärtsreisen Probleme und waren erst in einem der acht Gastauftritte erfolgreich. Allerdings liegen sie in der Tabelle nur fünf Punkte hinter den Gastgebern, weshalb der Quoten-Unterschied gering ausfällt. Die Franken starten mit Wettquoten von 3,20 als leichter Außenseiter in diese Begegnung.