Kiel - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Kiel - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.02.2023 lautet: Wenn Kiel den Kontakt zu den Aufstiegsrängen nicht verlieren will, sind Punkte Pflicht! Im Spiel gegen das Tabellenschlusslicht erwarten wir, dass die Störche zumindest nicht verlieren.

Das Tabellenschlusslicht wurde am vergangenen Spieltag für seinen Aufwand belohnt und sammelte nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Zähler.

Am kommenden Wochenende wartet mit den Störchen allerdings ein Gegenüber, das bereits das Hinspiel für sich entschieden hat.

Beim Heimspiel der Kieler setzen wir auf eine doppelte Chance 1X und weniger als 3,5 Tore. Bet-at-Home bietet für diese Wette eine Quote von 1,88 an.

Darum tippen wir bei Kiel vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Kiel vs Magdeburg Quoten Analyse:

Tabellarisch betrachtet sollten die Gastgeber in dieser Begegnung der klare Favorit sein. Die Quoten der Buchmacher mit deutscher Lizenz unterstreichen diese Vermutung, denn für einen Sieg der Norddeutschen findet ihr Quoten von rund 1,75.

Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga gab es vor dieser Saison nur ein Ziel: Den Klassenerhalt. Aktuell rangiert das Team aus Sachsen-Anhalt am unteren Ende der Tabelle, doch der Rückstand auf die Nicht-Abstiegs-Zone beträgt nur einen Punkt.

Kiel vs Magdeburg Prognose: „Beide Teams stehen unter Druck“

Das Holstein-Stadion gibt den Profis aus Schleswig-Holstein eine gute Basislinie. Kiel verlor in der aktuellen Spielzeit nur zwei der neun Heimspiele. Wesentlich häufiger findet sich etwas Zählbares im Storchennest.

Durchschnittlich stehen die Gastgeber bei 1,67 Punkten pro Heimspiel. Nur ein Drittel der Spiele vor heimischem Publikum enden unter 2,5 Toren, womit eine Wette in diese Richtung vom Tisch fällt. Andererseits sehen die Zuschauer nur zu 33 Prozent ein Torfestival, in dem mindestens vier Treffer fallen.

Dem Gegenüber aus Magdeburg dürfte es ein Anliegen sein, dieses Spiel Low-Scoring zu halten. Der 1. FCM holte drei seiner fünf Siege in Begegnungen, die maximal drei Treffer enthielten. Zudem zeigte die Titz-Elf gegen Karlsruhe eine verbesserte Defensive und holte durch ein 1:1-Unentschieden den ersten Punkt des Jahres.

Kiel - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Die Störche scheinen in dieser Hinsicht sogar einen neuen Trend für sich entdeckt zu haben. So gab es in ihren vergangenen vier Partien der zweiten deutschen Spielklasse keine Begegnung, die für mehr als drei Torjubel sorgte.