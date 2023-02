Kiel - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Kiel - Paderborn Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Den Störchen fielen am vergangenen Wochenende gleich mehrere Steine vom Herzen. Auf zwei Niederlagen folgte endlich wieder ein Sieg, doch von einem souveränen Auftritt war diese Leistung noch weit entfernt. Kommendes Wochenende stellt sich der formstarke SCP einem erneuten Erfolg der Kieler in den Weg.

Lukas Kwasniok und seine Mannschaft blinzeln nach vier Siegen in Serie weiterhin auf einen der drei Aufstiegsränge. Vor der Winterpause sah es für die Störche ebenfalls noch besser aus, doch ein durchwachsener Start ins Jahr 2023 vergrößerte die Entfernung zur Spitze. Wir gehen nicht davon aus, dass Kiel diese Partie für sich entscheiden kann und erwarten gleichzeitig mehr als 1,5 Tore im Spiel. Nutzt ihr den Buchmacher Bet3000, könnt ihr eine Quote von 1,75 spielen.

Darum tippen wir bei Kiel vs Paderborn auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Paderborn sammelte in 60 Prozent seiner Auswärtsspiele mindestens einen Punkt, während Kiel nur 40 Prozent seiner Heimspiele für sich entschied.

86 Prozent der bisherigen Störche-Partien endeten mit über 1,5 Toren im Spiel

Kiel beendete 70 Prozent seiner Heimspiele mit „Über 2,5 Toren“, Paderborn ebenso viele Gastauftritte. Eine Wette auf „Über 1,5 Tore“ bringt etwas mehr Sicherheit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Paderborn Quoten Analyse:

Schnell sah es am vergangenen Wochenende danach aus, als könnten die Kieler ihren kleinen Negativtrend locker beiseite schieben. Was dann folgte, bestätigte die aktuelle Unsicherheit der Norddeutschen. Trotz einer 3:0-Führung kurz nach der Halbzeit, ließen die Störche die Braunschweiger nochmal an einem Punktgewinn schnuppern.

Am Ende blieben die drei Punkte bestehen und die Rapp-Elf konnte durchatmen. Vor dem Duell gegen den Konkurrenten aus Paderborn sind die Quoten nahezu ident. In Zahlen gesprochen bedeutet das Wettquoten von ungefähr 2,65 für einen Heimsieg und 2,55 für einen Dreier der Gäste.

Die engen Quoten lassen bereits durchklingen, dass ein Sieg der Gäste nicht aus heiterem Himmel geschehen würde. Im Hinblick auf die aktuellen Formkurven hat der SCP zumindest die Nase vorne.

Kiel vs Paderborn Prognose: Störche lassen Heimstärke vermissen

In der Regel setzen viele Mannschaften darauf, das Maximum aus ihren Heimspielen zu generieren. Mit Sicherheit werden die Störche das ebenfalls in ihren Köpfen haben, doch übermäßigen Erfolg hatten sie im Holstein-Stadion nicht. Zurzeit stehen sie bei 40 Prozent gewonnener Heimspiele und 1,50 Punkte pro Heimspiel.

Dieser Punkteschnitt spült sie ins Mittelfeld der Heimtabelle. Wenn sich die Fans der Norddeutschen allerdings auf etwas verlassen können, dann auf Tore ihrer Lieblinge. Zumindest im eigenen Stadion trafen Topscorer Steven Skrzybski und seine Kollegen in jeder der zehn Partien.

Die Schwierigkeiten der Elf von Trainer Marcel Rapp liegen eher in der Verteidigung. Obwohl die Schleswig-Holsteiner 38 Treffer auf ihrem Konto haben (4.), liegt ihre Tordifferenz nur bei plus 2. Lediglich Magdeburg, Sandhausen und Regensburg mussten mit mehr Gegentoren zurechtkommen.

Und damit kommen wir unmittelbar auf einen kritischen Part dieser Begegnung zu sprechen. Kiels Gegenüber aus Paderborn stellt nicht nur die beste Offensive der gesamten Liga, sondern weiß den eigenen Kasten zu verteidigen. 26 Gegentreffer bedeuten die viertbeste Abwehr der Liga. Darüber hinaus konnte das Team aus Nordrhein-Westfalen zu 43 Prozent mit einer weißen Weste vom Feld gehen - Liga-Bestwert! Wie soll Kiel hier bestehen?

Kiel - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:2 Braunschweig (A), 2:3 Magdeburg (H), 1:2 Kaiserslautern (A), 2:1 Fürth (H), 1:1 Hannover (H).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:0 Kaiserslautern (H), 4:3 Hannover (A), 4:1 Paderborn (H), 1:2 VfB Stuttgart (H); 1:0 Karlsruhe (A).

Letzte 5 Spiele Kiel vs. Paderborn: 2:7 (A), 3:4 (H), 1:2 (A), 1:1 (A), 1:0 (H)

Im Hinspiel lieferten uns die beiden Kontrahenten ein Offensiv-Feuerwerk der besonderen Art. Letztendlich wurden den Zuschauern neun Tore in nur einem Spiel geboten. In den vergangen beiden Vergleichen gab es insgesamt unglaubliche 16 Treffer zu sehen.

Gleichzeitig können wir eine leichte Tendenz aus den vergangenen direkten Duellen ablesen. Kiel konnte keines der jüngsten vier Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Ebenfalls wertvoll für unseren Tipp: Jede dieser vier Partien zwischen den beiden Mannschaften endete mit über 1,5 Toren im Spiel.

Wenn wir von zwei so potenten Angriffsreihen sprechen, wieso gehen wir dann im Tipp nicht mehr Risiko? Die Antwort hat mehrere Facetten. Defensiv erledigt der SCP seine Aufgaben äußerst gut und lässt nur 4,10 Torschüsse pro 90 Minuten zu (4.). Die Info, dass die Gastgeber lediglich 39 Prozent ihrer Tore im Holstein-Stadion erzielen, lässt uns etwas vorsichtiger agieren.

Darüber hinaus schossen die Paderborner selbst nur 31 Prozent ihrer Tore in der Ferne. Vielleicht mögen diese Zahlen etwas abschreckend wirken, doch keine Sorge - trotz dieser Werte gibt es in der Regel genügend Tore. Treten die Störche als Gastgeber an, fallen durchschnittlich 3,20 Tore in einer Begegnung. Gastauftritte des SCP07 erreichen ebenfalls einen Durchschnittswert von 2,80 Torjubel pro Partie.

Unser Kiel - Paderborn Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Paderborn sammelte im Jahr 2023 doppelt so viele Punkte wie das Gegenüber aus Norddeutschland. Beide Mannschaften liegen unter den Top 7 der Liga, wenn es um die Anzahl der Ballberührungen im gegnerischen Strafraum geht. Paderborn glänzt mit über 14 Torschüssen pro 90 Minuten - Kiel lässt 12,9 Schüsse pro Spiel zu (14.).