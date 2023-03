Köln - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.2023

Unser Köln - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.03.2023 lautet: In Bochum herrscht Krisenstimmung vor. Nach vier Bundesliga-Niederlagen in Serie ist der VfL am Tabellenende angekommen und hat jeglichen Boden unter den Füßen verloren. Als schwächstes Auswärtsteam der Bundesliga wird es nicht einfach in der Domstadt.

Der Effzeh sorgte zuletzt beim 0:0 in der Alten Försterei gegen Union Berlin für eine Überraschung. Dabei wäre aufgrund der hochkarätigeren Chancen ein Sieg nicht unverdient gewesen. Nach zwei Niederlagen in Serie ist der Punktgewinn gegen die Köpenicker als Lichtblick zu werten und schafft Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Mit drei Punkten aus den jüngsten sieben Bundesliga-Partien legten die Kicker aus Bochum zuletzt große Probleme an den Tag und drohen nach zwei Jahren Erstklassigkeit in die 2. Bundesliga abzusteigen.

Am vergangenen Samstag resultierte aus dem direkten Revierderby mit Schalke eine 0:2-Pleite. Dabei gerieten die Hausherren durch ein Eigentor von Torwart Manuel Riemann in Rückstand und taten sich im Anschluss schwer ins Spiel zu finden.

Obwohl beide Konkurrenten zuletzt nicht siegreich waren, sehen wir im direkten Duell die Geißböcke aufgrund des Heimrechts im Vorteil und raten, auf einen Heimsieg zu wetten. Darüber hinaus gehen wir von zwei oder mehr Toren aus. Für diesen Spielausgang hält Happybet eine Quote von 2,00 bereit.

Darum tippen wir bei Köln vs Bochum auf „Sieg Köln & Über 1,5 Tore“:

Köln verlor keines der Liga-Heimspiele gegen Teams von Platz 11 bis 18 (3S, 2U).

Bochum fungiert als auswärtsschwächste Mannschaft der Bundesliga (1S, 11N).

Der Effzeh gewann vier der letzten fünf Liga-Partien im RheinEnergieStadion gegen Bochum (1N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Bochum Quoten Analyse:

Die katastrophale Form der Gäste aus Bochum ist auch den Buchmachern nicht entgangen. Ein Sieg des Tabellen-Schlusslichts wird mit einer Köln Bochum Quote zwischen 5,20 und 5,35 bewertet. Der Heimsieg hingegen fällt deutlich niedriger aus und bringt eine durchschnittliche Quote von 1,69 auf die Waage.

Viermal in Serie fielen im RheinEnergieStadion Tore auf beiden Seiten bzw. mehr als 2,5 Treffer in den Partien zwischen Köln und Bochum. Eine Tatsache, die den Bookies nicht entgangen ist. Wenngleich sich die Quoten am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ recht ausgeglichen verhalten, ist eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Toren erkennbar.

Köln vs Bochum Prognose: „Schöpft Bochum in Köln neues Selbstvertrauen?“

Köln gewann nur eines der vergangenen sieben Pflichtspiele. Dem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt stehen auf der anderen Seite vier Remis und zwei Niederlagen gegenüber. Das 0:0 in Köpenick am vergangenen Samstag ist als Lichtblick zu betrachten. Der Wille und die Einsatzbereitschaft stimmten, am Ende war nur das Ergebnis nicht zufriedenstellend.

Vor allem defensiv war ein „Clean Sheet“ als fundamental anzusehen. Dies gibt dem Abwehrverbund um Schlussmann Marvin Schwäbe Selbstvertrauen. Sein Gegenüber am kommenden Spieltag, Manuel Riemann, hätte dieses nach dem Eigentor am vergangenen Spieltag gegen Schalke ebenfalls nötig - wobei der Bochumer Torwart nach wie vor die meisten Torschüsse in der Bundesliga parierte (90).

Zuhause ist der Effzeh nicht gerade als „Übermannschaft“ bekannt, holte aber die Big Points gegen Mannschaften aus dem unteren Drittel der Tabelle. Zudem resultierten fünf der bisherigen sechs Erfolgserlebnisse im eigenen Stadion. Mit 21 Toren in elf Heimspielen netzten die Kölner beinahe zweimal pro Ansetzung. Die Abwehr muss sich zuhause im Schnitt ein Gegentor pro Begegnung ankreiden lassen.

Der VfL Bochum befindet sich im Formtief und blieb auswärts weitestgehend blass. Nur eines der elf Fernduelle war von Erfolg gekrönt. Mehr als 90 Prozent gingen hingegen verloren. Kein anderes Team holte in der Fremde weniger Punkte.

Seit mittlerweile vier Bundesliga-Ansetzungen wartet der VfL auf ein Tor. 21 der 23 Partien im Oberhaus des deutschen Fußballs bestritten die Mannen von Trainer Thomas Letsch mit mehr als 1,5 Toren.

Köln - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 0:0 Union Berlin (BL, A), 0:2 Wolfsburg (BL, H), 0:3 Stuttgart (BL, A), 3:0 Frankfurt (BL, H), 0:0 Leipzig (BL, H).

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:2 Schalke (BL, H), 0:3 Bremen (BL, A), 0:2 Freiburg (BL, H), 0:3 Bayern (BL, A), 1:2 Dortmund (Pokal, H).

Letzte 5 Spiele Köln vs. Bochum: 1:1 (BL, A), 2:2 (BL, A), 2:1 (BL, H), 2:3 (BL, H), 2:0 (BL, A).

Unabhängig vom Spielort hat Köln nur eines der vergangenen fünf Kräftemessen mit Bochum verloren (2S, 2U). Noch deutlicher fällt die Heimbilanz gegen den VfL aus. Vier der vergangenen fünf Paarungen im RheinEnergieStadion wurden siegreich gestaltet. Die Gäste aus dem Ruhrpott setzten sich hingegen nur einmal durch. Der Direktvergleich untermauert deutlich unsere Köln Bochum Prognose.

Unser Köln - Bochum Tipp: „Sieg Köln & Über 1,5 Tore“

Um Punkte in Köln zu holen, muss das Tabellenschlusslicht seine Laufbereitschaft deutlich steigern. Bochum legte nämlich über die gesamte Saison mit 2519 Kilometer die geringste Laufdistanz zurück. Die Geißböcke stellen das Pendant dar und waren rund 2734 km auf dem Platz unterwegs – Bundesliga-Spitzenwert!

Wenngleich Köln die meisten Flanken (299) aus dem Spiel heraus schlägt, gilt es gegen die Mannen von Trainer Thomas Letsch, flache Bälle zu spielen. Ein Umstand, der darin begründet liegt, dass die Kicker aus dem Ruhrpott die meisten Kopfballduelle in der Bundesliga gewonnen haben.

Steffen Baumgart wird den Effzeh im 4-2-3-1 agieren lassen, wobei Steffen Tigges, Florian Kainz und Ellyes Skhiri immer für Torgefahr sorgen können. Alle drei sind mit jeweils fünf Treffern die besten Angreifer der Domstädter.