Köln - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 12.02.2023

Frankfurt ist mit dem 4:2 daheim gegen Darmstadt ins Pokal-Viertelfinale eingezogen. Damit tanzt die Eintracht noch auf allen Hochzeiten. In der Bundesliga sind die „Adler“ eines von sechs Teams, welches um die Champions-League-Plätze kämpft. Zudem steht in der Königsklasse in der übernächsten Woche das Achtelfinale gegen Serie-A-Tabellenführer Neapel an. In der Bundesliga reisen die Hessen zunächst nach Köln. Beide Vereine sind 2023 in der Bundesliga noch ungeschlagen und kassierten in den vier Partien jeweils nur zwei Gegentore - so wenige wie keine andere Mannschaft. Aus diesem Grund spielen wir bei der Köln vs Frankfurt Prognose mit einer Quote von 2,08 bei NEObet die Wette „Unter 2,5 Tore“.