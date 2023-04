Köln - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser Köln - Freiburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.04.2023 lautet: Auf dem Weg zur ersten Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte steht Freiburg am Samstag in Köln vor einer schweren Aufgabe. Die Quoten sprechen für ein enges und torarmes Spiel.

Der SC Freiburg in der Champions League? Was sich vor ein paar Jahren noch nach einem unmöglichen Märchen anhörte, könnte in dieser Saison Realität werden. Schon seit eineinhalb Jahren gehören die Breisgauer zu den Top 6 der Bundesliga. Zudem steht der SCF zum zweiten Mal in Serie im DFB-Pokal-Halbfinale. In der Europa League erfolgte das Aus auch erst im Achtelfinale gegen Juventus. Mit dem 4:0 am Samstag gegen Schalke, dem 15. Saisonsieg, kletterte der Sport-Club auf Platz 4 und hielt Verfolger wie Leverkusen, Mainz und Wolfsburg auf Distanz. Am Samstag wollen die Männer von Coach Christian Streich nun in Köln nachlegen. Die Buchmacher sehen aber die Hausherren leicht vorne. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,73 bei Bet365 für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Köln vs Freiburg auf „Unter 2,5 Tore“:

Köln kommt in 12 Partien der Rückrunde gerade mal auf 11 Treffer

Freiburg hat die drittbeste Defensive der Liga

In den letzten 3 Duellen zwischen EffZeh und SCF fielen insgesamt nur 5 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Freiburg Quoten Analyse:

Der EffZeh liegt in der Bundesliga-Tabelle 7 Plätze und 18 Punkte hinter dem Sport-Club zurück. Trotzdem sind die Geißböcke bei der Köln vs Freiburg Prognose für die Wettanbieter mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,42 die leichten Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste klettern die Quoten auf einen Schnitt von 3,04.

Köln vs Freiburg Prognose: Stellt der EffZeh einen Rekord ein?

Mit dem 1:6 in Dortmund Mitte März war der EffZeh in eine Krise gerutscht. Aus 5 Spielen in Folge hatte die Mannschaft nur 1 Punkt geholt. Doch davon haben sich die Geißböcke inzwischen mit vier Bundesliga-Spielen (2 Siege und 2 Remis) ohne Niederlage wieder bestens erholt. Am Samstag in Hoffenheim agierten die Gäste sehr kompakt, selbstbewusst, kämpferisch und sicher.

Dank der Ziel- und Schlüsselspieler Kainz und Selke entfesselten die Geißböcke auch viel Inspiration und Wucht. Mit dem 3:1 Erfolg bei der TSG hat Köln nun 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Der Schlüssel für die jüngsten Erfolge war die Rückkehr der genesenen Spieler. Mit einer weiteren Partie ohne Niederlage kann die Mannschaft den Rekord unter Steffen Baumgart einstellen.

Eine Zeit lang haderte SCF-Trainer Christian Streich mit seiner Offensive. In den letzten sechs Ligaspielen erspielten sich die Breisgauer im Schnitt nur 3,3 Chancen. Daheim gegen Schalke kam der Sport-Club aber auf zwölf Chancen, den zweitbesten Saisonwert. Ein Schlüssel war die Rückkehr von Michael Gregoritsch, der einen Doppelpack schnürte. Doch die Hausherren wurden auf zahlreiche Arten gefährlich.

Am Ende stand ein klarer und verdienter 4:0-Heimsieg auf der Anzeigetafel. Die Südbadener kassierten mit dem 0:1 am 27. Spieltag gegen die Bayern in den letzten zehn Bundesliga-Spielen nur eine Pleite. Vor allem gegen die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte mussten die Breisgauer in dieser Saison mit zwölf Siegen und fünf Unentschieden noch keine Niederlage hinnehmen.

Köln - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 3:1 Hoffenheim (A), 1:1 Mainz (H), 3:1 Augsburg (A), 0:0 Gladbach (H), 0:1 St. Truiden (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 4:0 Schalke (H), 2:1 Bremen (A), 0:1 Bayern (H), 2:1 Bayern (A), 1:1 Hertha (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Freiburg: 0:2 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 1:4 (H), 0:5 (A)

Nach 43 Duellen liegt Freiburg mit 20 Siegen und 15 Niederlagen im direkten Vergleich vorne. In Köln nahmen die Breisgauer bei 21 Versuchen aber lediglich sechsmal alle Punkte mit nach Hause, bei 12 Pleiten. Von den vergangenen fünf Aufeinandertreffen konnte der EffZeh mit dem 1:0-Heimsieg im Rückspiel der Vorsaison nur eines für sich entscheiden. Die Bilanz der letzten 6 Partien in Müngersdorf steht bei drei Heimsiegen und drei Erfolgen für die Gäste.

Unser Köln - Freiburg Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Freiburger müssten als Tabellenvierter in diesem Duell eigentlich der Favorit sein. Doch die Kölner sind rechtzeitig für den Endspurt der Saison auch wieder in Form gekommen. So spielen wir hier keinen Ergebnistipp. In den letzten 4 Heimspielen des EffZeh wurde der Wert „2,5 Tore“ jedoch nicht überschritten. Das gleiche gilt für 6 der jüngsten 9 Pflichtspiele der Freiburger.