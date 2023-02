Köln - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Unser Köln - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.02.2023 lautet: Seit Monaten reitet Leipzig die Erfolgswelle, genauer gesagt sind es elf ungeschlagene Ligaspiele in Serie. Gegen die Geißböcke sollte es ebenfalls zu einem Dreier reichen.

Köln hingegen konnte nur eine der jüngsten acht Partien in der Bundesliga für sich entscheiden. Mit einer Quote von 2,22 bei Bet-at-Home setzen wir auf einen Sieg der Roten Bullen und über 1,5 Tore in der Partie.