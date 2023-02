Köln - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Köln - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Beide Teams gingen am vergangenen Spieltag leer aus und sind bestrebt, drei Punkte aus dem Kräftemessen mitzunehmen. Einen wirklichen Favoriten sehen wir nicht. Vielmehr erwarten wir Tore auf beiden Seiten.

Nach fünf Bundesliga-Spielen ohne Niederlage war es für die Geißböcke am vergangenen Samstag soweit. Dem VfB Stuttgart hatte der Effzeh nicht viel entgegenzusetzen und ging nach einem verdienten 0:3 leer aus. Zuvor blickte die Elf von Trainer Steffen Baumgart auf drei Remis und zwei Siege.

Aufgrund des Debakels in Stuttgart verloren die Domstädter in der Tabelle an Boden und rangieren im grauen Mittelfeld auf Platz 12. Im Vergleich zur vergangenen Saison wurden fünf Plätze eingebüßt. Die Teilnahme am internationalen Geschäft droht der Effzeh zu verpassen, wenngleich das diesjährige Ausscheiden in der Vorrunde der Conference League keine internationale Anerkennung einbrachte.

Die Schützlinge von Trainer Niko Kovac befinden sich in der Krise und holten nur einen Punkt aus den vergangenen vier Bundesliga-Partien. Zuletzt setzte es zuhause gegen RB Leipzig ein vernichtendes 0:3. Über die gesamten 90 Minuten wurde nur ein Schuss auf den gegnerischen Kasten abgegeben, obwohl die Offensive mit 38 Toren zu den fünf besten der Liga zählt.

Ähnlich der Einschätzung der Wettanbieter sehen wir keinen Favoriten in dieser Paarung, halten aber beide Teams für torgefährlich und raten zum Markt „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,63 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Köln vs Wolfsburg auf „Beide Teams treffen“:

Köln erzielte zuhause 21 Tore und traf in 70 Prozent seiner Heimspiele.

Wolfsburg gehört mit 38 Toren zu den besten offensiven Teams der Bundesliga (5.).

6 der letzten 8 Duelle beider Konkurrenten endeten unabhängig vom Spielort mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Für die Buchmacher gibt es schlichtweg keinen klaren Favoriten in der Köln vs Wolfsburg Prognose. Beide Mannschaften sind als ebenbürtig zu bewerten. Aufgrund des Heimvorteils wird ein Sieg der Domstädter mit einer Quote von ca. 2,35 bemessen und die Gäste aus Wolfsburg bringen einen Wert von rund 2,87 mit sich.

Selbst das Remis ist keineswegs auszuschließen und zieht im Erfolgsfall den etwa 3,4-fachen Wetteinsatz nach sich.

Köln vs Wolfsburg Prognose: „Schießt Köln Wolfsburg tiefer in die Krise?“

Kein anderer Bundesligist hat so viele Flanken aus dem Spiel abgegeben wie der 1. FC Köln. 266 waren es an der Zahl. Dennoch war am vergangenen Spieltag in Stuttgart einmal mehr klar ersichtlich, dass einfach viele ihr Ziel nicht erreichen. Nach 90 Minuten stand nämlich ein 0:3 zu Buche.

Es war die bereits siebte Saisonniederlage der Mannen von Trainer Steffen Baumgart. Auf der anderen Seite konnten nur sechs Siege und acht Remis eingefahren werden. Der Effzeh verliert mehr und mehr an Boden in der Tabelle und droht im grauen Mittelfeld zu verschwinden.

Der Wille ist den Geißböcken keineswegs abzusprechen. Satte 2492,1 km hat der Effzeh in der bisherigen Saison an Laufstrecke zurückgelegt. Kein anderer Bundesligist kann da mithalten. Dennoch fällt der Ertrag zu niedrig aus.

Immerhin konnten fünf der insgesamt sechs Saisonsiege zuhause errungen werden. Drei der vergangenen vier Heimspiele endeten mit mehr als 2,5 Toren. In sieben von zehn Heimduellen wurde ein Treffer verbucht. Der Abwehrverbund hielt nur drei Mal hinten die Null.

Wolfsburg hat den Biss verloren und befindet sich klar im Abwärtstrend. Nur ein Punkt aus vier Bundesliga-Paarungen bestätigt diese Tatsache. Zumindest auswärts präsentierte sich der VfL zuletzt torgefährlich und brachte in sechs der vergangenen sieben Fernduelle einen Treffer zustande.

Zwei der vergangenen drei Niederlagen passierten vor heimischer Kulisse. Aufgrund der Heimschwäche dürfte es Trainer Niko Kovac freuen, mit seinen Mannen am kommenden Samstag auswärts anzutreten.

Köln - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 0:3 Stuttgart (BL, A), 3:0 Frankfurt (BL, H), 0:0 Leipzig (BL, H), 0:0 Schalke (BL, A), 1:1 Bayern München (BL, A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:3 Leipzig (BL, H), 0:0 Schalke (BL, A), 2:4 Bayern München (BL, H), 1:2 Union Berlin (BL, A), 1:2 Bremen (BL, A).

Letzte 5 Spiele Köln vs. Wolfsburg: 4:2 (BL, A), 0:1 (BL, H), 3:2 (BL, A), 0:1 (BL, A), 2:2 (BL, H).

Unabhängig vom Spielort gestaltet sich der Direktvergleich ausgeglichen und offenbart anhand der vergangenen fünf Begegnungen zwei Erfolge beider Teams und ein Remis. In der Hinrunde hatten die Kölner das deutlich bessere Ende auf ihrer Seite und setzten sich sogar beim VfL Wolfsburg mit 4:2 durch. Dabei gingen die Wölfe in Front, verließen aber über das gesamte Spiel betrachtet den Platz als verdienter Verlierer.

Unser Köln - Wolfsburg Tipp: „Beide Teams treffen“

Der Kader der Gäste besticht durch mehr Klasse und zeigt den doppelten Marktwert im Vergleich mit jenem der Kölner auf. Oftmals gelang es Niko Kovac in der jüngeren Vergangenheit nicht, die Qualität auf den Platz zu bringen. Lediglich ein Punkt aus den vergangenen vier Bundesliga-Partien attestiert den Wölfen ein Formtief.

Trotz allem sind die Offensiv-Reihen von Köln und Wolfsburg mit 32 bzw. 38 Toren nicht zu unterschätzen und könnten der gegnerischen Abwehr gehörig zusetzen. Denn defensiv konnten sowohl Köln als auch Wolfsburg mit 34 bzw. 29 Gegentoren in dieser Saison noch nicht überzeugen.