Kroatien - Marokko Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2022

Am 23. November standen sich bei der WM 2022 im ersten Spiel der Gruppe F die Teams von Marokko und Kroatien gegenüber. Die „Atlas Löwen“ trotzten dem amtierenden Vize-Weltmeister überraschenderweise zum Auftakt des Turniers ein verdientes 0:0 ab. Am Samstag treffen beide Nationen im Spiel um den dritten Platz erneut aufeinander. Wer kann die Enttäuschung über das verpasste Finale am besten kompensieren? Am Ende erwarten wir eine enge Partie und entscheiden uns zu einer Quote von 1,90 bei Bet365 für die Wette „Über 2,5 Tore“.