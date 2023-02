Lazio Rom - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Lazio Rom - Atalanta Bergamo Tipp zum Serie A Spiel am 11.02.2023 lautet: Die Adler und Bergamasken liefern sich einen erbitterten Kampf um Rang vier, der den Einzug in die Königsklasse mit sich bringt. In einer offenen Paarung mit Chancen auf beiden Seiten sehen wir keinen Favoriten, trauen aber beiden Teams mindestens ein Tor zu.

Lazio musste sich am vergangenen Spieltag mit einem 1:1 bei Hellas Verona zufriedengeben. Trotz deutlich mehr Ballbesitz mangelte es an Offensivdrang. Durchaus erstaunlich, da die Blau-Weißen zu den vier besten Offensiv-Teams der kompletten Serie A gehören.

Obwohl die Mannen von Trainer Maurizio Sarri seit fünf Liga-Ansetzungen ungeschlagen sind, kamen nur zwei Siege zustande. Aufgrund der weiteren drei Remis versäumten es die Adler in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Das letzte Unentschieden sorgte gar für ein Abrutschen auf Rang vier.

Mit den Bergamasken tritt neben Spitzenreiter Napoli das auswärts stärkste Team der Liga in Erscheinung, wenngleich zuletzt in der Ferne ein Abwärtstrend zu verzeichnen ist. Anhand der verstrichenen fünf Auswärts-Begegnungen kam nur ein Dreier zum Vorschein.

Sowohl Lazio als auch Atalanta sind offensiv sehr durchschlagskräftig und blicken auf 37 bzw. 39 erzielte Tore. Trotz der leichten Ergebniskrise beider Mannschaften setzen wir auf „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,64 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Atalanta Bergamo auf „Beide Teams treffen“:

Lazio und Atalanta zeichnen sich durch eine gefährliche Offensive aus.

Bergamo traf in mehr als 90 Prozent der Auswärtsspiele, gleiches gilt für Lazio zuhause.

Fünf der letzten sechs Partien beider Mannschaften im Römer Olympiastadion endeten mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten in dieser Begegnung verläuft im Sand. Anhand der Quoten lässt sich ein Kräftemessen zweier ebenbürtiger Kontrahenten erkennen. Aufgrund des Heimrechts sind die Blau-Weißen mit einer Quote von 2,30 etwas niedriger bewertet.

Bergamo dürfte recht gerne ins Römer Olympiastadion reisen. Keines der letzten fünf Duelle ging verloren. Mit drei Remis und zwei Auswärtserfolgen sind den Gästen Vorteile einzuräumen. Eine Einschätzung, die die Wettanbieter aber keineswegs teilen.

Fünf der vergangenen sechs Ansetzungen in Rom brachten Tore auf beiden Seiten mit sich. Viermal fielen mehr als 2,5 Treffer. Statistiken, die sich deutlich auf den Markt für „Beide Teams treffen“ auswirken. Die Wahrscheinlichkeit von Toren auf beiden Seiten ist recht hoch und wird dementsprechend mit einer Quote von rund 1,64 eingepreist.

Lazio Rom vs Atalanta Bergamo Prognose: „Wer feiert in Rom drei Punkte?“

Die Römer blicken auf eine Serie von fünf Liga-Ansetzungen ohne Niederlage. Bei genauerer Betrachtung wird aber deutlich, dass nur zwei Begegnungen zu einem Erfolgserlebnis führten. Die zwei Siege wurden gegen Milan (4:0) und Sassuolo (2:0) errungen.

Nur zwei Punkte resultierten aus den vergangenen beiden Serie-A-Spieltagen. Aufgrund der schwachen Ausbeute ist mittlerweile Rang vier und somit gar die Champions-League-Qualifikation ernsthaft in Gefahr. Eine Pleite gegen Atalanta würde unweigerlich zum Abrutschen auf Rang fünf führen.

Auf heimischem Boden sind die Adler nicht zu unterschätzen und ließen nur zwei Niederlagen zu. Die Offensive ist als brandgefährlich zu bewerten und brachte in elf Heimspielen 21 Tore zustande. In mehr als 90 Prozent aller Heimspiele wurde ein Treffer erzielt.

Neben Spitzenreiter Napoli verkörpert Bergamo das auswärtsstärkste Team der Liga. Abgesehen von der zuletzt erlittenen 0:1-Niederlage in Sassuolo netzten die Lombarden in allen Auswärtsspielen ein. Mit 18 erzielten Auswärtstoren in elf Ansetzungen strahlt die Offensive auf gegnerischem Boden immer Torgefahr aus.

Wettbewerbsübergreifend wartet die Elf von Trainer Gian Piero Gasperini seit zwei Spielen auf einen Torerfolg. Gegen Lazio wird es gewiss soweit sein.

Lazio Rom - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Lazio Rom: 1:1 Hellas Verona (A), 0:1 Juventus (A), 1:1 Florenz (H), 4:0 Milan(H), 1:0 Bologna (H).

Letzte 5 Spiele Team Atalanta Bergamo: 0:1 Sassuolo (A), 0:1 Inter (A), 2:0 Sampdoria (H), 3:3 Juventus (A), 5:2 Spezia Calcio (H).

Letzte 5 Spiele Team Lazio Rom vs. Atalanta Bergamo: 2:0 (A), 0:0 (H), 2:2 (A), 3:1 (A), 2:3 (A).

Atalanta Bergamo ist kein gern gesehener Gast im Römer Olympiastadion. Keines der letzten fünf Heimspiele brachte den Blau-Weißen gegen die Lombarden ein Erfolgserlebnis. Zwei Siege und drei Remis bescheinigen den Gästen ein gesundes Maß an Auswärtsstärke. Markant ist, dass in fünf der letzten sechs Begegnungen in der italienischen Hauptstadt Tore auf beiden Seiten fielen.

Unser Lazio Rom - Atalanta Bergamo Tipp: „Beide Teams treffen“

Lazio und Bergamo verfügen über sehr gefährliche Offensivverbände. Nur Neapel (51) und Inter Mailand (41) haben in der laufenden Serie-A-Saison mehr Tore verbucht.

Beide Konkurrenten blicken auf Rang vier und die damit verbundene Champions-League-Qualifikation. Im Falle eines Remis könnte gar der Tabellensechste AC Milan vorbeiziehen.

Sarri wird Lazio im 4-3-3 mit offensiver Spiel-Ausrichtung auflaufen lassen und sein gegenüber Gian Piero Gasperini setzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein 3-5-2, wobei Lookman, Koopmeiners und Höjlund der Abwehr der Römer zusetzen könnten.