Lazio Rom - Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 19.01.2023

Im italienischen Fußball steht unter der Woche die zweite Hälfte des Pokal-Achtelfinales an. In der Vorwoche lösten schon Inter, Torino, Florenz und AS Rom das Ticket für die Runde der letzten Acht. Nun werden die letzten vier Viertelfinal-Teilnehmer gesucht. Dabei kommt es am Donnerstagabend im Olympiastadion von Rom zum Serie-A-Duell zwischen Lazio und dem Bologna FC. Die Buchmacher schlagen sich recht klar auf die Seite der Hausherren. Am Ende kommen wir zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Betano den Tipp „Heimsieg“.