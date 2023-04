Lazio Rom - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Lazio Rom - Juventus Tipp zum Serie A Spiel am 08.04.2023 lautet: Beide Kontrahenten waren zuletzt in der Liga siegreich und wollen auch im direkten Duell punkten. Einen wirklichen Favoriten sehen wir in diesem Match nicht und rechnen mit einem defensiv geführten Spiel.

Lazio blieb am vergangenen Spieltag seiner Linie treu und setzte sich in Monza mit 2:0 durch. Dabei zeigten sich die Adler vor allem im Abschluss eiskalt und verwerteten 50 Prozent ihrer Torschüsse. Als Torschützen trugen sich Pedro und Sergej Milinković-Savić ein.

Juventus musste unter der Woche im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia ein Last-Minute-Remis in Kauf nehmen. Bis zur Nachspielzeit lagen die Hausherren durch Juan Cuadrado in Front. Kurz vor Schluss gelang Inter durch Romelu Lukaku jedoch vom Elfmeterpunkt der Ausgleich. Die Nachspielzeit brachte im Derby d‘Italia zudem drei Platzverweise mit sich.

Beide Mannschaften befinden sich in ihrer Blütezeit und spielten zuletzt stark auf. Vor allem defensiv hinterließen sowohl Lazio als auch Juve einen sehr guten Eindruck. Wir tendieren zu einer Wette auf „Unter 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,55 bei Betano .

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Juventus auf „Unter 2,5 Tore“:

Lazio Rom vs Juventus Quoten Analyse:

Ganz anders gestaltet es sich jedoch im Bereich der Torwetten. Die besten Wettanbieter sind sich der defensiven Spielausrichtung beider Kontrahenten bewusst und gehen von wenigen Toren aus. Zwei oder weniger Treffer bringen eine Lazio Rom Juventus Quote in Höhe von ca. 1,55 mit sich.

Lazio Rom vs Juventus Prognose: „Wessen Abwehrverbund hält im direkten Duell stand?“

In der Serie A zeichnet sich Lazio durch die beste Defensive aus und hat an den vergangenen 28 Spieltagen nur 19 Gegentore zugelassen. Selbst der Spitzenreiter aus Neapel muss sich ein Tor mehr ankreiden lassen. Mehr als 60 Prozent der Serie-A-Begegnungen bestritten die Mannen von Trainer Maurizio Sarri mit weniger als 2,5 Treffern.

Lazio Rom - Juventus Statistik & Bilanz:

Gerade in gegnerischen Stadien lässt der italienische Rekordmeister nur sehr wenig zu. Ein Umstand, der anhand von zehn Gegentoren in 13 Auswärtsspielen bestätigt wird. Beinahe 85 Prozent der absolvierten Paarungen auf gegnerischem Boden endeten mit weniger als 2,5 Toren. In acht von 13 Partien in der Fremde stand hinten die Null.