Lazio Rom - Sampdoria Tipp, Prognose & Quoten | 27.02.2023

Unser Lazio Rom - Sampdoria Tipp zum Serie A Spiel am 27.02.2023 lautet: Die Serie A bringt einen spannenden Kampf um die Champions-League-Plätze mit sich.

Lazio Rom befindet sich momentan auf Rang fünf und schielt mit einem Sieg gegen Sampdoria auf Platz vier. Die Gastgeber sind als Anwärter auf drei Punkte zu betrachten.

Sämtliche Vorzeichen deuten auf einen Triumph der Hausherren aus Rom hin. Sampdoria tat sich in der laufenden Saison schwer und sackte lediglich zwei Siege in 23 Partien ein. Nur das Tabellenschlusslicht Cremonese holte weniger Punkte.

Zudem fungiert der Tabellenvorletzte als gern gesehener Gast im Olimpico di Roma. Keines der vergangenen 16 Duelle in Rom ging an die Gäste. Eine Bilanz, die Lazio um jeden Preis fortführen möchte.

Es ist damit zu rechnen, dass die Hauptstädter ihrer Linie treu bleiben und gegen den Abstiegskandidaten zu einem Heimsieg gelangen. Zudem gehen wir von einem frühen Tor der Gastgeber aus und ziehen eine Wette auf „Sieg Lazio (Halbzeit / Endstand)“ bei Bet-at-home mit einer Quote von 1,97 in Betracht.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Sampdoria auf „Sieg Lazio (Halbzeit / Endstand)“:

Lazio gewann fünf der vergangenen sechs Heimspiele gegen Sampdoria und lag jeweils bereits zur Pause in Front.

Sampdoria holte nur einen Punkt aus den jüngsten drei Auswärtsspielen.

Lazio ist neben Neapel das stärkste Team zum Ende des ersten Durchgangs (14S, 6U, 3N), wenn die Spiele nach 45 Minuten beendet wären.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Sampdoria Quoten Analyse:

Die Quoten fallen deutlich zugunsten der Blau-Weißen aus. Ein Heimsieg bringt einen Wert von durchschnittlich 1,46 mit sich. Absolut nachvollziehbar, da die Hausherren 13 der vergangenen 16 Duelle im heimischen Olympiastadion siegreich gestalteten.

Mit einem Schützenfest ist keineswegs zu rechnen. Wenngleich vier der vergangenen sechs direkten Kräftemessen bei den Adlern mit mehr als 2,5 Toren endeten. Beim erneuten Aufeinandertreffen visieren die Buchmacher ebenfalls drei oder mehr Tore an und legen eine durchschnittliche Lazio Rom Sampdoria Quote von 1,80 an den Tag.

Lazio Rom vs Sampdoria Prognose: „Sorgt Sampdoria bei Lazio für eine Überraschung?“

Wettbewerbsübergreifend sind die Adler seit drei Spielen ungeschlagen. Wobei sich die Blau-Weißen am Donnerstagabend speziell in der Conference League beim rumänischen Vertreter CFR Cluj nicht gerade mit Ruhm bekleckerten. Am Ende reichte ein torloses Remis zum Einzug ins Achtelfinale (Hinspiel: 1:0).

Markant ist, dass vor allem der Defensivverbund gefestigt wirkt und hinten zuletzt dreimal in Folge die Null stand. Dennoch waren besonders die Serie-A-Leistungen auf heimischem Boden wenig überzeugend bislang.

Nur eines der vergangenen vier Heimspiele wurde gewonnen. Dem 4:0-Kantersieg gegen den AC Milan stehen zwei Remis und eine Niederlage gegenüber.

In mehr als 50 Prozent der Liga-Begegnungen konnte Lazio hinten die Null halten.

Sampdoria verkörpert anhand der jüngsten acht Serie-A-Duelle neben Cremonese das schwächste Team und holte nur fünf von möglichen 24 Punkten. Nicht ohne Grund rangiert die Elf von Trainer Dejan Stankovic auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss um den Klassenerhalt bangen.

Kein anderer Serie-A-Klub verlor so viele Duelle wie der Tabellenvorletzte. 16 Stück waren es an der Zahl. Mit nur elf erzielten Toren personifiziert die Offensive die harmloseste der Serie A.

In fünf der insgesamt elf Auswärtsspiele versäumte der Angriff einen eigenen Treffer. Sofern nur der erste Durchgang in der Fremde betrachtet wird, gingen sechs von elf Duellen verloren. In Bezug auf die gesamte Spielzeit stehen sieben Niederlagen in der Fremde zu Buche.

Lazio Rom - Sampdoria Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:0 CFR Cluj (UEC, A), 2:0 Salernitana (SA, A), 1:0 CRF Cluj (UEC, H), 0:2 Atalanta (SA, H), 1:1 Hellas Verona (SA, A).

Letzte 5 Spiele Sampdoria: 1:2 Bologna (SA, H), 0:0 Inter Mailand (SA, H), 2:2 Monza (SA, A), 0:2 Atalanta (SA, A), 0:1 Udinese (SA, H).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs. Sampdoria: 1:1 (SA, A), 2:0 (SA, H), 3:1 (SA, A), 1:0 (SA, H), 0:3 (SA, A).

Der Direktvergleich spendet den Gästen aus Genua nur sehr wenig Selbstvertrauen. Keines der vergangenen 16 Duelle in Rom brachte einen Sieg mit sich (13N, 3U). Der letzte Auswärtserfolg der Blucerchiati geht auf das Jahr 2005 zurück.

Zehn der 13 Triumphe von Lazio brachten bereits zur Halbzeit eine Führung der Römer zum Vorschein. Anhand des Direktvergleichs wird unsere Lazio Rom Sampdoria Prognose bestätigt.

In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1. Dabei sah es über weite Strecken nach einem Erfolg der Gäste aus. In der Nachspielzeit gelang den Hausherren aus Genua durch Manolo Gabbiadini der Lucky Punch zum Ausgleich.

Unser Lazio Rom - Sampdoria Tipp: „Sieg Lazio (Halbzeit / Endstand)“

Ohne jeden Zweifel sind die Hausherren als Favorit zu betrachten. Die Blau-Weißen zeigen deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen auf und bestechen anhand des mehr als dreifachen Kader-Marktwertes. Zudem agieren die Mannen von Trainer Maurizio Sarri vor heimischer Kulisse.

Bei den Gästen wurde bereits im Oktober des vergangenen Jahres Dejan Stanković als neuer Trainer installiert, um die Wende herbeizuführen. Gelungen ist dieses Unterfangen bislang noch nicht. Von einem Erfolgserlebnis ist auch im direkten Duell mit Lazio Rom nicht auszugehen.