Lecce - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Lecce - AS Rom Tipp zum Serie A Spiel am 11.02.2023 lautet: Am Samstag reist die „Wundertüte“ AS Roma zu Aufsteiger Lecce. Da die Salentini daheim gegen Topteams oft zur Hochform auflaufen, erwarten wir Tore auf beiden Seiten.

Aufsteiger US Lecce hatte zuletzt in der Serie A aus vier Spielen nur zwei Punkte geholt. Diese Serie konnten die Salentini am vergangenen Spieltag mit einem 2:0-Sieg beim Tabellenletzten Cremonese stoppen. Damit bleiben die Männer aus Apulien weiter im gesicherten Mittelfeld stehen. Am Samstag empfangen die Männer von Coach Marco Baroni im heimischen Stadion „Via del mare“ die AS Roma. Für die Buchmacher sind die Gäste die recht klaren Favoriten. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 2,15 bei Winamax aber die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Lecce vs AS Rom auf „Beide Teams treffen“:

Die Wette „Beide Teams treffen“ hätte in den letzten 18 Heimspielen von Lecce immer Erfolg gehabt

Die AS Roma kam in den vergangenen 11 Gastspielen auf mindestens einen Treffer

In 4 der jüngsten 6 Aufeinandertreffen der 2 Vereine erzielten beide Teams mindestens ein Tor

Lecce vs AS Rom Quoten Analyse:

Nach aktuellem Stand wäre die Roma als Tabellendritter der Serie A für die Champions League qualifiziert. US Lecce steht mit 23 Punkten auf Platz 14. Daraus ergibt sich für die Lecce vs AS Rom Prognose eine recht deutliche Ausgangslage.

Die Gäste sind mit Siegquoten im Schnitt von 1,97 favorisiert. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 4,37 belohnt.

Lecce vs AS Rom Prognose: Beide Teams treffen

In der Vorsaison holte US Lecce unter Coach Marco Baroni die Serie-B-Meisterschaft. Damit kehrten die Salentini nach zwei Jahren Abwesenheit wieder in die höchste italienische Spielklasse zurück. Der Verein aus Apulien will dieses Mal, anders als in der Saison 2019/20, den direkten Wiederabstieg unbedingt vermeiden. Allerdings schafften Lecce erst am 7. Spieltag den ersten Dreier der laufenden Spielzeit.

Seit diesem ersten Sieg sieht die Bilanz mit fünf Siegen, fünf Remis und fünf Niederlagen aber deutlich besser aus. Mit dem Abstieg hat Lecce bei einem Vorsprung von neun Punkten auf die Gefahrenzone aktuell nicht viel zu tun. Die Heimbilanz ist aber verbesserungswürdig. In zehn Heimpartien kamen bisher nur zwei Siege zustande. In der Auswärtstabelle steht die Unione Sportiva mit Platz 10 deutlich besser da.

Jose Mourinho soll die AS Roma zurück in die Champions League führen. In der Vorsaison, der ersten Amtszeit des „Special One“ in der ewigen Stadt, verpasste der Verein dieses Ziel um zwei Plätze und sieben Punkte. International musste man mit der Europa League Vorlieb nehmen. In dieser Saison liegen die Giallorossi als Tabellendritter auf Kurs. Natürlich hat man auch von Juventus Turins Punktabzug profitiert.

Die Mannschaft bleibt aber wankelmütig. Die knappe 1:2-Pleite bei Tabellenführer Neapel wurde noch als Erfolg verkauft. Wenige Tage später folgte allerdings die peinliche 1:2-Heimniederlage im Viertelfinale der Coppa Italia gegen das in der Liga immer noch sieglose Serie-A-Schlusslicht Cremonese. Dabei wurden die ersten Pfiffe gegen den Coach laut. Probleme macht die Offensive. Nur 28 Treffer sind der klare Negativwert in den Top 6.

Lecce - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lecce: 2:0 Cremonese (A), 1:2 Salernitana (H), 0:2 Hellas Verona (A), 2:2 AC Mailand (H), 0:0 Spezia Calcio

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:0 Empoli (H), 1:2 Cremonese (H), 1:2 Neapel (A), 2:0 Spezia Calcio (A), 2:0 Florenz (H)

Letzte 5 Spiele Lecce - AS Rom: 1:2 (A), 1:3 (A), 0:4 (A), 0:1 (H), 4:2 (H)

Die Römer haben nur zwei ihrer 33 Spiele in der Serie A gegen Lecce verloren. Diese Niederlagen datieren vom April 1986 und vom April 2012. Die Roma hat in den jüngsten 19 Duellen gegen die Salentini immer mindestens ein Tor geschossen und dabei im Schnitt 2,4 Treffer erzielt. In 9 von 16 Gastspielen bei der Unione Sportiva blieben die Hauptstädter ohne Gegentor. Das Hinspiel im Stadio Olimpico gewannen die Gastgeber mit 2:1.

Unser Lecce - AS Rom Tipp: Beide Teams treffen

Die AS Roma bleibt in der Serie A auf Champions-League-Kurs. Die Leistungen der Männer von Coach Mourinho sind aber sehr wechselhaft. Immer wieder lassen die Hauptstädter Punkte liegen. Lecce hatte zuletzt daheim gegen Top-Teams wie Juve (0:1), Atalanta (2:1), Lazio (2:1) und AC Milan (2:2) gute Ergebnisse erzielt. Da wir den Hausherren auch am Samstag etwas zutrauen, ist eine andere Wettalternative am wahrscheinlichsten.