Lecce - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 07.04.2023

US Lecce befindet sich zurzeit im Formtief und ging in der Serie A zuletzt fünfmal am Stück leer aus. Der vergangene Matchday brachte beim FC Empoli eine knappe 0:1 Niederlage mit sich. Dabei wirkten die Gäste vor allem in Bezug auf ihr Offensivspiel harmlos und gaben über die volle Spielzeit keinen einzigen Schuss auf den gegnerischen Kasten ab.