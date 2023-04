Leeds - Leicester Tipp, Prognose & Quoten | 25.04.2023

Unser Leeds - Leicester Tipp zum Premier League Spiel am 25.04.2023 lautet: Beide Traditionsvereine müssen im Kampf gegen den Abstieg dringend punkten. Am Ende sind aber nur Tore auf beiden Seiten garantiert.

In der laufenden Saison geht es im Tabellenkeller der Premier League eng zu. Zahlreiche Traditionsvereine müssen um den Ligaverbleib bangen. Dazu gehören auch Leeds United und Leicester City. Leeds belegte in der vorletzten Spielzeit als Aufsteiger noch einen tollen 9. Platz. Doch schon in der Vorsaison konnten die Whites den Abstieg nur denkbar knapp vermeiden. Leicester war 2015/16 noch Meister geworden und gewann vor zwei Jahren den FA Cup. Beide Vereine haben in diesem Jahr schon den Trainer getauscht und treffen am Dienstag an der Elland Road im Kellerduell aufeinander. Die Wettquoten schlagen sich leicht auf die Seite der Gastgeber.

Darum tippen wir bei Leeds vs Leicester auf „Beide Teams treffen“:

Leeds kassierte unter Coach Gracia 2,6 Gegentore pro Spiel

Leicester konnte als einziges Team in den europäischen Top-5-Ligen seit der WM-Pause nicht mehr zu Null spielen

In den jüngsten 6 Aufeinandertreffen beider Vereine an der Elland Road klingelte es auf beiden Seiten

Leeds vs Leicester Quoten Analyse:

Leeds und Leicester belegen aktuell die ersten beiden Nicht-Abstiegsplätze. Das Polster auf die Gefahrenzone ist aber denkbar knapp. Die Peacocks stehen einen Punkt vor Rang 18. Die Foxes können die Abstiegsränge nur durch das bessere Torverhältnis vermeiden.

Für die Buchmacher sind die Hausherren bei der Leeds vs Leicester Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,22 die leichten Favoriten. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 3,25, die du auch über die Sportwetten-Apps der Buchmacher anspielen kannst.

Leeds vs Leicester Prognose: Hat Leeds die Heim-Klatschen verdaut?

Anfang Februar wurde Coach Jesse Marsch in Leeds entlassen. Sieben Spiele in Serie ohne Sieg waren für den Ex-RB-Leipzig-Trainer zu viel gewesen. Nachfolger Javi Gracia konnte drei seiner ersten sieben Partien bei den Whites gewinnen. Darunter war auch ein beeindruckender 4:2-Erfolg in Wolverhampton. Seitdem ist die Trendwende aber ins Stocken geraten.

In den vergangenen fünf Spielen setzte es vier Niederlagen. Besonders bitter waren die letzten beiden Heimspiele, auf ein 1:6 gegen Liverpool folgte ein 1:5 gegen Crystal Palace. In den vier Ligaspielen im April hat der LUFC 16 Gegentore kassiert, acht mehr als jeder andere PL-Verein. Zwischen Januar und März hatte Leeds in elf Partien gerade mal 15 Gegentreffer hinnehmen müssen. Auch am Samstag setzte es in Fulham eine 1:2-Pleite.

Lange Zeit hatten die Verantwortlichen von Leicester an Coach Brendan Rodgers festgehalten. Anfang April war die Geduld dann jedoch zu Ende. Nachfolger Dean Smith soll den Verein nun in der Premier League halten. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach zu Gast bei Manchester City trat das Team noch defensiv und vorsichtig auf. Am Ende setzte es auch eine 1:3-Pleite.

Doch am Samstag daheim gegen Wolverhampton stellte Smith das Team schon deutlich offensiver auf. Dabei musste der Verein auf seine Top-Stürmer Barnes und Maddison verzichten. Im 4-2-3-1 kam viel Schwung von den Außenverteidigern sowie dem offensiven Mittelfeld um Daka und Iheanacho. Spieler, die schon auf dem Abstellgleis waren, spielen auf einmal wieder eine Rolle. Mit dem 2:1 endete für die Foxes eine Serie von zehn Pflichtspielen ohne Sieg. Aus den letzten acht PL-Gastspielen sammelte City aber lediglich vier Punkte.

Leeds - Leicester Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leeds: 1:2 Fulham (A), 1:6 Liverpool (H), 1:5 Crystal Palace (H), 2:1 Nottingham Forest (H), 1:4 Arsenal (A)

Letzte 5 Spiele Leicester: 2:1 Wolverhampton (H), 1:3 Manchester City (A), 0:1 Bournemouth (H), 1:2 Aston Villa (H), 1:2 Crystal Palace (A)

Letzte 5 Spiele Leeds vs Leicester: 0:2 (A), 0:1 (A), 1:1 (H), 3:1 (A), 1:4 (H)

Nach 128 Vergleichen liegt der LUFC im direkten Vergleich gegen den LCFC mit 48 Siegen zu 45 Niederlagen vorne. Leeds konnte nur eines der letzten neun Duelle gegen Leicester gewinnen. Am 21. Spieltag der Saison 2020/21 siegten die Whites mit 3:1 im King Power Stadium.

Der letzte Heimsieg der Peacocks gegen die Foxes stammt aus der Championship-Spielzeit 2012/13, ein 1:0. Das Hinspiel in dieser Saison ging mit einem 2:0-Heimerfolg an die Füchse. Das Endergebnis hatte schon nach 35 Minuten Bestand. Zum ersten Mal seit der Saison 1997/98 könnte Leicester beide Ligaspiele gegen Leeds gewinnen.

Unser Leeds - Leicester Tipp: Beide Teams treffen

In diesem Kellerduell ist kein Favorit auszumachen. Leeds ist das schlechteste Team der Rückrunde und die zweitschwächste Heimmannschaft. Doch Leicester steht in der zweiten Saisonhälfte auch nur auf Rang 18. Dafür spricht einiges für Tore auf beiden Seiten. Kein Verein hat mehr Heim-Gegentore kassiert als die Whites (30). Und die Foxes haben das „Zu-Null-Spielen“ seit der WM-Pause komplett verlernt.