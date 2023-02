Leeds - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 12.02.2023

Unser Leeds - Manchester United Tipp zum Premier League Spiel am 12.02.2023 lautet: Die Red Devils treffen wiederholt doppelt.

Erst am Mittwoch begegneten sich Manchester United und Leeds im Nachholspiel des achten Spieltags im Old Trafford. Nur vier Tage nach dem 2:2 steigt das Rückspiel an der Elland Road. Ob Man United dieses Mal seiner Favoritenrolle gerecht wird? Wir denken, dass die Red Devils zumindest wieder in der Offensive überzeugen und entscheiden uns für die Wette „Über 1,5 Tore von Manchester United“ mit einer Quote von 1,66 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Leeds vs Manchester United auf „Man United Über 1,5 Tore“

Leeds United stellt mit 36 Gegentoren die viertschwächste Defensive

In den letzten sechs Pflichtspielen traf Man United immer mindestens doppelt

In fünf der letzten sechs direkten Duelle konnten die Red Devils mindestens zweimal treffen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leeds vs Manchester United Quoten Analyse:

Am Mittwoch fielen die Quoten der besten Online-Wettanbieter noch klarer zu Gunsten Man Uniteds aus. Doch auch im Rückspiel an der Elland Road sehen die Bookies einen recht klaren Favoriten. Für Wetten auf einen Auswärtsdreier gibt es Quoten um 1,90. Wer auf einen Sieg der Whites tippt, der kann seinen Einsatz im Erfolgsfall in etwa vervierfachen.

Nach dem 2:2 am Mittwoch gehen die Buchmacher auch am Sonntag von Toren auf beiden Seiten aus. Die Quoten für „Beide treffen“ liegen bestenfalls bei 1,60. Ebenso erwarten Neobet und Co. überhaupt wieder so einige Treffer. Für die Wette auf Über 2,5 Tore im Spiel gibt es ebenfalls nur Quoten um 1,60.

Leeds vs Manchester United Prognose: Red Devils dieses Mal effizienter

Es war noch keine ganze Minute gespielt, da führte Leeds United im Old Trafford schon mit 1:0. Kurz nach der Pause erhöhten die Whites dank eines Eigentors von Raphaël Varane sogar auf 2:0, mussten sich am Ende aber dennoch mit einem 2:2 begnügen. Trotzdem war es ein positives Ergebnis im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Jesse Marsch.

Unter dem US-Amerikaner war Leeds in der Premier League zuletzt siebenmal in Folge ohne Sieg geblieben. Den letzten Dreier gab es vor über drei Monaten am 5. November 2022 beim spektakulären 4:3-Heimerfolg über Bournemouth. Es war gleichzeitig der einzige Sieg in den letzten acht Heimpartien der Peacocks.

In der Tabelle steht Leeds, bei dem mangels Nachfolgers auch am Sonntag Interimstrainer Michael Skubala auf der Trainerbank sitzen wird, nur auf Rang 16. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt lediglich einen Zähler, der auf Schlusslicht Southampton auch nur vier Punkte.

Aktuell wartet kein anderes Team länger auf einen Liga-Dreier als Leeds, das mit 36 Gegentreffern die derzeit viertschwächste Abwehr stellt. Nur in drei der bisherigen 21 Premier-League-Partien in dieser Saison konnten die Weißen ihren Kasten sauber halten.

Leeds - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leeds: 2:2 Man United (PL, A), 0:1 Nottingham (PL, A), 3:1 Accrington Stanley (FAC, A), 0:0 Brentford (PL, H), 5:2 Cardiff (FAC, H)

Letzte 5 Spiele Man United: 2:2 Leeds (PL, H), 2:1 Crystal Palace (PL, H), 2:0 Nottingham (LC, H), 3:1 Reading (FAC, H), 3:0 Nottingham (LC, A)

Letzte 5 Spiele Leeds vs Man United: 2:2 (PL, A), 2:4 (PL, H), 1:5 (PL, A), 0:0 (PL, H), 2:6 (PL, A)

Gegen Man United konnte Leeds nur einmal in den letzten sechs Duellen zu Null spielen. In den anderen fünf Begegnungen gab es 20 Gegentore und damit im Schnitt vier pro Match. Nur eines der letzten elf Aufeinandertreffen haben die Red Devils verloren und zwar im FA Cup im Jahr 2010. Die letzte PL-Pleite gegen die Whites liegt derweil über zwanzig Jahre zurück.

An der Elland Road hat der englische Rekordmeister in der letzten Saison mit 4:2 gewonnen. Doch zwei aufeinanderfolgende Auswärtssiege bei Leeds gab es zuletzt im Oktober 1976. Dass die Red Devils an einem Sonntag ran müssen, dürfte ihnen wahrscheinlich nicht schmecken. Sechs der letzten elf Partien am letzten Tag der Woche wurden verloren.

Auswärts sind die bisherigen Leistungen okay, wenn auch nicht überragend. Von elf Auswärtspartien wurden fünf gewonnen und vier verloren. In den letzten vier Matches in der Fremde ging United stets in Führung, doch konnte nur die ersten beiden gewinnen. Zuletzt gab es fernab von daheim zwei Last-Minute-KOs.

Bei Crystal Palace kassierte man in der Nachspielzeit das Gegentor zum 1:1-Endstand, bei Arsenal in der Schlussminute den Gegentreffer zur 2:3-Niederlage. Immerhin: In den letzten zehn Auswärtsbegegnungen in der Premier League konnte das Team von Trainer Erik ten Hag immer treffen. Zwei PL-Auswärtspleiten in Folge gab es unter ihm noch nicht.

Unser Leeds - Manchester United Tipp: Man United Über 1,5 Tore

Spätestens nach dem Remis am Mittwoch sollten die Restchancen Uniteds auf die Meisterschaft dahin sein. Eine Platzierung unter den Top 4 soll es am Ende der Saison aber schon sein und dafür müssen weiter Siege her. Zu Hause ließ United zu viel liegen, machte aus 24 Chancen nur zwei Tore. Dennoch konnten die Red Devils damit auch im sechsten Pflichtspiel in Folge mindestens doppelt treffen. Wenn sie sich am Sonntag auch nur etwas effizienter zeigen, dann sollten auch dieses Mal wieder mindestens zwei Tore möglich sein.