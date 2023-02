Leicester - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Leicester - Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 25.02.2023 lautet: Arsenal darf sich im Fernduell mit Manchester City nicht mehr viele Patzer leisten. Zu Gast bei den heimschwachen Foxes sollte es am Samstag aber für einen Dreier reichen.

Mitte Januar hatte Arsenal noch acht Zähler Vorsprung auf Man City. Ende des Monats rutschten die Gunners aber in eine Negativserie mit nur einem Punkt aus vier Spielen. Das 1:3 im Spitzenspiel daheim gegen die Citizens war nicht nur die dritte Niederlage in diesem Zeitraum, sondern kostete die Londoner zwischenzeitlich auch die Tabellenführung. Doch da die Skybues am vergangenen Spieltag Punkte in Nottingham liegen ließen, kehrte Arsenal mit dem Sieg bei Aston Villa umgehend auf die Pole Position zurück. Nun haben die Männer von Coach Mikel Arteta wieder zwei Punkte Vorsprung auf den amtierenden Meister. Zudem hat man noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Dieses Polster will der AFC am Samstag im Gastspiel bei Leicester verteidigen. Wir trauen das den Gästen auch zu und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bwin die Wette „Sieg Arsenal“.

Darum tippen wir bei Leicester vs Arsenal auf „Sieg Arsenal“:

Leicester ist das zweitschlechteste Heimteam der Premier League

Arsenal steht in der Auswärtstabelle auf Platz 1

Die „Foxes“ haben die vergangenen 4 Liga-Duelle gegen die Gunners verloren

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leicester vs Arsenal Quoten Analyse:

Die „Foxes“ stehen nach 23 absolvierten Partien auf Rang 14 und haben vier Punkte Polster auf die Abstiegszone. So ist der Tabellenführer bei der Leicester vs Arsenal Prognose wenig überraschend der Favorit.

Die Buchmacher belohnen einen Dreier der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 1,71. Auf der Gegenseite können Sportwetten-Tipper mit einem Erfolg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 4,78 abstauben.

Leicester vs Arsenal Prognose: Die Gunners trotzen allen Rückschlägen

Der Leicester City FC war extrem schwer in die Saison 2022/23 gekommen. Vom 3. bis zum 12. Spieltag standen die Foxes auf den letzten beiden Tabellenplätzen. Die Verantwortlichen blieben aber ruhig und hielten an Trainer Brendan Rodgers fest. In einer Tabelle seit dem 13. Spieltag steht der LCFC mit fünf Siegen, einem Remis und sechs Niederlagen immerhin auf dem 12. Platz.

Aus vier Pflichtspielen holte die Mannschaft zuletzt sogar drei Siege und ein Remis. In diesem Zeitraum hatte man auch die Spurs daheim mit 4:1 besiegt. Diese Serie ging am Sonntag mit einer 0:3-Pleite bei Manchester United zu Ende. Daheim reichte es in elf Spielen nur für drei Siege. Nur Southampton hat bisher weniger Heimpunkte geholt. Gegen einen Tabellenführer hat man zudem seit dem Januar 1998 nicht mehr gewonnen.

Im ersten Durchgang gegen Man City war Arsenal die aktivere, mutigere und aufs Pressing orientierte Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel mussten sich die Gunners aber dem Selbstverständnis und dem Druck der Skyblues beugen. Die Trauer über die Niederlage und die verlorene Tabellenführung hielt aber nicht lange an. Die Citizens spielten danach bei Aufsteiger Nottingham nur 1:1.

Beim Spiel Aston Villa gegen Arsenal stand es zum Ende der regulären Spielzeit aber auch nur 2:2. Mit zwei Treffern in der dritten und achten Minute der Nachspielzeit gingen die Londoner schließlich doch noch als Sieger vom Feld. Damit darf man weiter von der ersten Meisterschaft seit 2004 träumen. In der Fremde reichte es bisher in zwölf Spielen für 9 Siege. In den vergangenen acht Spielzeiten schaffte der Verein nur einmal eine zweistellige Anzahl an Auswärtssiegen.

Leicester - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leicester: 0:3 Manchester United (A), 4:1 Tottenham (H), 4:2 Aston Villa (A), 1:0 Walsall (A), 2:2 Brighton (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 4:2 Aston Villa (A), 1:3 Manchester City (H), 1:1 Brentford (H), 0:1 Everton (A), 0:1 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Leicester vs Arsenal: 2:4 (A), 0:2 (A), 0:2 (H), 1:3 (H), 1:0 (A)

Das Duell Leicester gegen Arsenal gab es in England schon 149 Mal. Mit 71 Siegen zu 32 Niederlagen bei 46 Remis führen die Londoner den direkten Vergleich klar an. Daheim bei den Foxes ist die Bilanz mit 25 Erfolgen für jede Mannschaft und 25 Remis komplett ausgeglichen. Die vergangenen vier Liga-Duelle gegen den LCFC konnten die Gunners alle gewinnen. Fünf Ligasiege in Folge gegen Leicester glückten den Londonern zuletzt Anfang der 30er-Jahre.

Unser Leicester - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal

Sicher hat sich Arsenal zuletzt sehr schwer getan. Nach der regulären Spielzeit sah es zu Gast bei Aston Villa so aus, als würden die Gunners auch im fünften Pflichtspiel in Folge ohne Sieg bleiben. Doch der Last-Minute-Erfolg hat gezeigt, dass die Moral der Londoner vollkommen intakt ist. Zudem dürfte der Dreier bei den Villans wieder neuen Rückenwind für das Fernduell mit Meister Manchester City geben.