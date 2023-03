Leicester - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Unser Leicester - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 11.03.2023 lautet: Nach dem Erfolg in der Königsklasse gegen Dortmund könnten die Blues nun auch in der Liga zur Aufholjagd blasen. Gegen die Foxes droht aber wieder ein enges und torarmes Spiel.

Na also, es geht doch! Nachdem die Millionentruppe von Chelsea in der Premier League hoffnungslos zurückliegt und schon aus den beiden nationalen Pokal-Wettbewerben frühzeitig ausgeschieden ist, konnten die Blues unter der Woche gegen den BVB immerhin das Viertelfinale der Champions League erreichen. Am Samstag geht es nun in der Premier League weiter. Die Londoner müssen bei Leicester City ran. Mit welcher Einstellung spielen die Männer von Coach Brendan Rodgers die Liga-Saison zu Ende? Die Buchmacher trauen den Gästen am 27. Spieltag schon mal einen Sieg zu. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 aber die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Leicester vs Chelsea auf „Unter 2,5 Tore“:

Leicester wartet seit 3 Ligaspielen auf ein Tor

Chelsea hat die zweitbeste Defensive der Liga

Mit einer Bilanz von 24:25 fallen in Spielen mit Beteiligung der Blues die wenigsten Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leicester vs Chelsea Quoten Analyse:

Auf Rang 10 haben die Blues nur fünf Plätze Vorsprung auf die Foxes. Allerdings liegen zehn Punkte zwischen beiden Vereinen. Zudem spricht auch die Qualität überdeutlich für die Londoner.

So sind die Gäste bei der Leicester vs Chelsea Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,02 die Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 3,85 eingepreist.

Leicester vs Chelsea Prognose: Bleiben die Blues im grauen Mittelfeld?

Unter Coach Brendan Rodgers hatte Leicester City in den vergangenen Jahren einige Erfolge gefeiert. So gingen die Foxes in der Liga zuletzt zweimal auf Platz 5 und einmal auf Rang 8 über die Ziellinie. Zudem gewannen die Foxes 2021 in der Ära Rodgers erstmals den FA Cup. In diesem Jahr droht dem Meister aus dem Jahr 2016 aber der Abstieg in die Championship. Der LCFC hat schon 15 Niederlagen kassiert.

Nur Southampton (16) steht hier schlechter da. Nach einem kleinen Aufschwung mit drei Siegen und einem Remis war das 0:1 am Samstag bei den Saints die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie. In den letzten beiden Liga-Partien brachten die Foxes nicht mal einen Schuss aufs gegnerische Tor zustande. Auch steht die Mannschaft nur auf dem vorletzten Platz der Heimtabelle.

Nach zuvor gerade mal drei Siegen in 15 Pflichtspielen war der Erfolg der Blues gegen den BVB bitter nötig. Am vergangenen Wochenende glückte mit dem 1:0 daheim gegen Leeds auch endlich wieder ein Erfolg in der Liga. Doch die Leistungen waren nicht wirklich überzeugend. Gegen Dortmund ließ Chelsea zu viele Chancen liegen. Zudem leistete sich die Mannschaft von Coach Graham Potter zu viele Ballverluste.

Die Abwehrkette stand gegen ersatzgeschwächte Borussen auch nicht vor der schwersten Aufgabe. Immerhin stimmt es zwischen Mannschaft und Coach. Die junge Mannschaft hat viel Qualität. In der Fremde gab es seit zehn Pflichtspielen keinen Sieg mehr. So eine Serie gab es seit der Saison 2000/01 nicht mehr. In diesem Zeitraum erzielte der CFC nur vier Treffer. Das ist der Negativwert seit 1993.

Leicester - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leicester: 0:1 Southampton (A), 1:2 Blackburn (H), 0:1 Arsenal (H), 0:3 Manchester United (A), 4:1 Tottenham (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:0 Dortmund (H), 1:0 Leeds (H), 0:2 Tottenham (A), 0:1 Southampton (H), 0:1 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Leicester vs Chelsea: 1:2 (A), 1:1 (A), 0:3 (H), 1:2 (A), 1:0 (A)

Nur gegen Manchester United (10) hat Leicester mehr Heimpleiten in der Premier League kassiert als gegen Chelsea (8). Von den letzten zehn Heimspielen gegen die Blues konnten die Foxes auch nur zwei für sich entscheiden. Das Hinspiel an der Stamford Bridge im August ging mit 2:1 an die Hausherren. Nun könnten die Londoner erstmals seit der Saison 2016/17 beide Liga-Duelle gegen den LCFC gewinnen. Auch Brendan Rodgers ging nur in zwei von 21 Vergleichen gegen Chelsea als Sieger vom Feld.

Unser Leicester - Chelsea Tipp: Unter 2,5 Tore

Welches Gesicht zeigen die Blues in der Liga? Wahrscheinlich kann Chelsea nicht an die Leistungen aus der Königsklassse anküpfen. Dabei stehen die Chancen auf einen Dreier bei den formschwachen Foxes gar nicht so schlecht. Am Ende muss man aber mit einer engen Partie und wenig Treffern rechnen. In den Spielen mit Beteiligung der Londoner fallen in dieser Saison am wenigsten Tore (49). Zudem ist Leicester seit drei PL-Spielen ohne Treffer.