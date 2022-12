Leicester - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 26.12.2022

Der Leicester City FC war sehr schwach in die Saison 2022/23 gestartet. Nach dem 11. Spieltag hatten die Foxes erst einen Sieg und fünf Punkte auf dem Konto. Das reichte nur für den vorletzten Platz in der Premier-League-Tabelle. Die Verantwortlichen blieben aber ruhig. Diese Geduld zahlte sich kurz vor der WM-Pause aus. Die Mannschaft von Coach Brendan Rodgers gewann vier der letzten fünf Ligaspiele. Nur gegen Meister Man City gab es in diesem Zeitraum eine knappe 0:1-Heimpleite. Der Trainer konnte dabei vor allem die Abwehr stabilisieren. So setzte es nach 22 Gegentoren in den ersten 7 Ligaspielen, in den vergangenen acht Partien nur noch drei Gegentreffer.