Leicester - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Leicester scheint für den englischen Nationalspieler ein dankbarer Gegner. In 15 Premier-League-Duellen mit den Füchsen erzielte er 18 Tore. In seiner momentanen Form stehen die Chancen für einen weiteren Torerfolg sehr gut.

Darum tippen wir bei Leicester vs Tottenham auf „Sieg Spurs“:

Leicester vs Tottenham Quoten Analyse:

Tottenham kämpft um die Teilnahme an der Königsklasse und Leicester trennt nur drei Punkte von einem Abstiegsrang. Obwohl zwischen beiden Kontrahenten neun Plätze in der Tabelle liegen, gestalten sich die Quoten am Drei-Wege-Markt ausgeglichen.

Leicester vs Tottenham Prognose: „Erklimmen die Spurs Rang 4?“

Im heimischen King Power Stadium taten sich die Füchse bisweilen sehr schwer und offenbarten große Probleme. Nur ein Punkt aus den vergangenen vier Heimspielen offenbart eine eklatante Heimschwäche. Lediglich Southampton holte im eigenen Stadion weniger Punkte. Offensiv legte der Premier-League-Gewinner von 2016 große Probleme an den Tag und versäumte in 50 Prozent aller Matches im King Power Stadium einen Treffer.

Nur ein magerer Zähler trennt die Schützlinge von Trainer Antonio Conte von einem Champions-League-Rang. Ein Sieg könnte diese Differenz in Luft auflösen. Da die Spurs neben Arsenal als stärkstes Auswärtsteam der Premier League in Erscheinung treten, ist ein Sieg der Gäste als sehr wahrscheinlich einzustufen.

Leicester - Tottenham Statistik & Bilanz:

Gute Erinnerungen haben die Füchse an die letzten Kräftemessen mit den Spurs nicht. Viermal in Folge standen sie mit leeren Händen da. Wobei Leicester zweimal im King Power Stadium gar in Front ging. Es waren jedoch Harry Kane und Co, die den Rückstand egalisieren und letztendlich einen Sieg mitnehmen konnten.