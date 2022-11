Leipzig - Freiburg: Tipp, Prognose & Quoten

Seit Anfang September wird RB Leipzig von Trainer Marco Rose betreut. In diesem Zeitraum holten die Bullen 17 Punkte. Das ist der Bestwert in der Bundesliga zusammen mit dem FC Bayern. Die letzte Niederlage kassierte Red Bull an Spieltag 7 in Mönchengladbach. Seitdem kamen neun Siege und zwei Remis dazu. Auch in der Champions League haben die Sachsen das Achtelfinale erreicht.