Leverkusen - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2023

Bayer Leverkusen verpasste am vergangenen Spieltag beim Abstiegskandidaten in Stuttgart nach einem 1:1 drei Punkte. Trotz mehr Zug zum Tor gerieten die Gäste durch einen Foulelfmeter in Rückstand. Nachdem Stuttgarts Keeper Fabian Bredlow Edmond Tapsoba im Sechzehner von den Beinen holte, verwandelte Exequiel Palacios den fälligen Elfmeter zum Ausgleich. Da beide Teams in der Schlussphase gute Chancen liegen ließen, blieb es beim Remis.

Der AS Rom bot am Sonntag beim FC Bologna eine dürftige Vorstellung und war mit dem torlosen Remis gut bedient. Lediglich 29 Prozent Ballbesitz zeigten die Gäste auf und setzen nur selten offensive Akzente. Da die Hausherren mit ihren Feldvorteilen nicht viel anzufangen wussten und die Roma clever verteidigte, trennten sich beide Konkurrenten torlos.

Sowohl die Hauptstädter als auch die Werkself legten jüngst Probleme an den Tag. Dennoch schätzen wir Leverkusen in der BayArena etwas stärker ein und wetten auf Heimsieg zu einer Quote von 2,05 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs AS Rom auf „Sieg Leverkusen“:

Leverkusen ist zuhause nicht zu unterschätzen und gewann vier der letzten fünf Bundesliga Heimspiele.

Die Roma tut sich auswärts auf internationaler Ebene schwer (1S, 2U, 3N).

Keines der letzten beiden Kräftemessen in der BayArena ging an die Italiener (1U, 1N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs AS Rom Quoten Analyse:

Wer sich am Drei-Wege-Markt auf die Suche nach einem klaren Favoriten begibt, wird nicht fündig. Wenngleich dem Bundesligisten aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile eingeräumt werden. Ein Umstand, der anhand einer Leverkusen AS Rom Wettquote von ca. 2,00 für den Heimsieg bestätigt wird.

Das Hinspiel gestaltete sich recht defensiv und wurde anhand eines Tores entschieden. Die besten Wettanbieter gehen auch im Rückspiel von wenig Torraumszenen aus und preisen „weniger als 2,5 Treffer“ mit einer durchschnittlichen Quote von 1,75 ein. Wer das Maximum aus seinen Leverkusen AS Rom Wetten herauskitzeln möchte, sollte einmal unseren großen Sportwetten Bonus Vergleich aufsuchen.

Leverkusen vs AS Rom Prognose: „Bleibt Leverkusen im Titelrennen?“

Der Bundesligist versuchte sein Glück einst in der Champions League, hatte dort aber gegen Porto, Brügge und Atletico Madrid nur wenig zu lachen. Erst zum Ende der Vorrunde wurde mit einem torlosen Remis gegen die Belgier der dritte Platz und somit die Qualifikation für die Europa League bewerkstelligt.

Die KO-Runde des Bewerbs brachte bisweilen durchwachsene Leistungen zum Vorschein. Nur vier der sieben Begegnungen endeten mit einem Erfolgserlebnis (1U, 2N). Dennoch waren die Schützlinge von Trainer Xabi Alonso immer zur Stelle, wenn es darauf ankam. Eine Tatsache, die sich wie ein roter Faden durch den gesamten Wettbewerb zieht.

Trotz allem ist die momentane Form des Bundesligisten alles andere als überwältigend. Seit nunmehr vier Pflichtspielen wartet die Werkself auf ein Erfolgserlebnis (2U, 2N). Nach dem 1:1 in Stuttgart verloren die Nordrhein-Westfalen den sechsten Platz an Wolfsburg und müssen um das internationale Geschäft bangen.

Erst am letzten Spieltag der Vorrunde löste die Roma mit einem 3:1 gegen Ludogorets das Ticket für die KO-Runde und schob sich hinter Real Betis auf Platz 2 der Gruppe C. Ähnlich dem Bundesligisten legten die Schützlinge von Trainer Jose Mourinho in der KO-Runde durchwachsene Leistungen an den Tag (4S, 1U, 2N).

Leverkusen - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 Stuttgart (BL, A), 0:1 AS Rom (EL, A), 1:2 Köln (BL, H), 0:0 Union Berlin (BL, A), 2:0 Leipzig (BL, H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:0 Bologna (SA, A), 1:0 Leverkusen (EL, H), 0:2 Inter (SA, H), 1:1 Monza (SA, A), 1:1 Milan (SA, H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. AS Rom: 0:1 (EL, A), 2:3 (CL, A), 4:4 (CL, H), 1:1 (CL, A), 3:1 (CL, H).

Über den gesamten Wettbewerb hinweg gewannen die Italiener nur eines der insgesamt sechs Auswärtsspiele (2U, 3N). In der KO-Runde stehen zwei Niederlagen gegen Salzburg (0:1) und Feyenoord Rotterdam (0:1) sowie ein Remis mit Real Sociedad zu Buche (0:0). In allen drei Begegnungen in der Ferne versäumten die Giallorossi einen eigenen Treffer. Auf gegnerischem Boden scheinen die Wölfe jeglichen Biss verloren zu haben und setzten nur sehr wenig offensive Impulse.

In der Serie A befindet sich der Tabellensechste im Formtief und holte nur drei Punkte aus den letzten fünf Paarungen (3U, 2N). Drei Spieltage vor Schluss ist ein heißer Fight um die Teilnahme am internationalen Geschäft entbrannt.

Um Sportwetten mit einem Bonus zu platzieren, bietet sich beispielsweise der AdmiralBet Neukundenbonus an.

Unser Leverkusen - AS Rom Tipp: „Sieg Leverkusen“

Beide Konkurrenten träumen vom Finaleinzug. In diesem gilt es dann, gegen den Gewinner aus dem anderen Halbfinale zwischen Juventus Turin und Sevilla zu bestehen.

Das 1:0 aus dem Hinspiel verschaffte den Wölfen eine gute Ausgangssituation. Fix ist der Einzug ins Endspiel aber keineswegs. Zumal sich die Roma in der KO-Runde auf gegnerischem Terrain sehr harmlos präsentierte (1U, 2N) und weiterhin auf den ersten Auswärtstreffer wartet.