Leverkusen - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2023

Unser Leverkusen - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.01.2023 lautet: Durch zwei Siege im neuen Jahr hat Bayer Anschluss an die Top 6 hergestellt. Der BVB rückte durch sechs Zähler wieder näher an Platz 1 heran. Das direkte Duell am Sonntag verspricht einige Treffer.

Ein Spitzenspiel am 18. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 steigt am Sonntag in der BayArena, wenn Leverkusen den BVB empfängt. Beide Vereine sind mit zwei Siegen optimal ins neue Jahr gestartet.

Dortmund hat damit den Anschluss an die Champions-League-Plätze hergestellt, während Bayer noch immer sieben Zähler Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang hat.

Die Buchmacher rechnen hier mit einer ganz engen Partie. Auch wir können keinen Favoriten ausmachen und spielen stattdessen mit einer Quote von 1,57 bei Betano die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Dortmund auf „Über 2,5 Tore“:

Bayer hat in den jüngsten 5 Ligapartien 14 Tore erzielt

Der Wert „2,5 Tore“ wurde in den vergangenen 7 Spielen des BVB sechsmal übertroffen

In den letzten 12 Duellen zwischen beiden Teams fielen im Schnitt 4,8 Tore pro Spiel

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Dortmund Quoten Analyse:

Anhand der Wettquoten kann man bei der Leverkusen vs Dortmund Prognose keinen Günstling ausmachen. Beim Blick auf die Tabelle steht der BVB eigentlich um drei Plätze und sieben Punkte besser da.

Auf der Gegenseite gehört die Werkself mit fünf Siegen in Serie zu den formstärksten Teams der Liga. So gibt es für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2,47. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,70 ist ein Dreier der Gäste aber auch nur minimal weniger wahrscheinlich.

Leverkusen vs Dortmund Prognose: Wessen Aufholjagd geht weiter?

Coach Xabi Alonso hatte in seiner Amtszeit in Leverkusen zuerst die Defensive stabilisiert. Das ging allerdings etwas zu Lasten der Offensive. Gegen Mannschaften wie Gladbach konnte Bayer das aber durch sein schnelles Konterspiel ausgleichen. Gegen ein vermeintlich tiefstehendes Team wie Bochum ließ der spanische Trainer die Mannschaft am Mittwoch erstmals mit einer Viererkette auflaufen.

Gegen den VfL war die Werkself jedoch überraschend passiv, verdiente sich den 2:0-Heimsieg aber durch ihre individuellen Qualitäten und ihre Effizienz. Wirklich überzeugen konnte die Alonso-Elf dabei allerdings nicht. Trotzdem geht die Aufholjagd mit dem fünften Sieg in Folge weiter. Der Ex-Bayern-Star hatte die Mannschaft auf Platz 17 von Vorgänger Gerardo Seoane übernommen.

Das 4:3 am Samstag daheim gegen Augsburg war mal wieder ein Spiegelbild der bisherigen Saison der Dortmunder. Dreimal gingen die Schwarz-Gelben durch ihre Offensivpower in Führung, machten sich aber jeweils durch Patzer in der Defensive alle Arbeit wieder zunichte. Mit Rückkehrern wie Sebastien Haller, Jamie Bynoe-Gittens und Giovanni Reyna hat Coach Terzic nun eine größere Auswahl in seinem Kader, die vor der WM-Pause noch schmerzlich vermisst wurde.

Damit hofft man in Dortmund auf eine bessere Balance zwischen Aufwand und Ertrag. Beim Gastspiel am Mittwoch in Mainz ließ sich die Borussia von einem frühen Rückstand nicht verunsichern und drehte das Spiel mit viel Willen in einen 2:1-Erfolg. Der Siegtreffer fiel allerdings erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Im Vergleich zur Vorsaison hat der BVB drei Punkte weniger auf dem Konto. Allerdings hat man aktuell nur noch fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern.

Leverkusen - Dortmund Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Bochum (H), 3:2 Gladbach (A), 1:0 Kopenhagen (H), 2:1 SSC Venezia (H), 4:1 Zürich (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 Mainz (A), 4:3 Augsburg (H), 5:1 Düsseldorf (H), 1:2 Vietnam (A), 4:1 Johor Darul Ta‘zim (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Dortmund: 0:1 (A), 5:2 (A), 3:4 (H), 1:3 (A), 2:1 (H)

Nach 103 Aufeinandertreffen hat Dortmund im Vergleich gegen Leverkusen mit 45 Siegen zu 33 Niederlagen die Nase vorne. Zu Gast bei Bayer spricht die Bilanz mit 22 Heimerfolgen in 51 Partien bei 15 Pleiten aber für die Hausherren.

Von den letzten sechs Spielen konnte jede Mannschaft drei für sich entscheiden. Davor hatte die Werkself eine Durststrecke von sechs Partien ohne Sieg gegen den BVB durchgemacht.

Unser Leverkusen - Dortmund Tipp: „Über 2,5 Tore“

Im Duell zwischen Bayer und dem BVB fielen in der Vergangenheit einige Tore. Alleine in den vergangenen 12 Aufeinandertreffen durften die Zuschauer 58 Treffer bestaunen. Das ist ein Schnitt von 4,8 Toren pro Partie.

Auch dieses Mal sind locker wieder mehr als zwei Treffer drin. Da ein Ergebnistipp bei dieser Partie schwer fällt, ist das unsere erste Wahl auf den Wett-Märkten.