Leverkusen - Ferencvaros Budapest Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2023

Unser Leverkusen - Ferencvaros Budapest Tipp zum Europa League Spiel am 09.03.2023 lautet: Die Generalprobe ist gelungen und Bayer präsentierte sich gegen Hertha in Torlaune. International glückte zuletzt gegen Monaco ein Comeback, bei dem Bayer ebenfalls seine Stärken im Angriff nutzen konnte. Gleichzeitig hat die Defensive der Werkself häufig einen Fehler in petto. An der Favoritenrolle des Bundesligisten ändert dieser Umstand jedoch nichts.

Noch ist der Traum von einem Titel in der Europa League am Leben. Bayer bestand den Härtetest gegen Monaco und darf sich im Achtelfinale mit der Favoritenrolle anfreunden. Die Gäste aus Budapest haben ihre heimische Liga tabellarisch im Griff. Zuletzt stolperten sie aber und ließen Punkte liegen. Wir orientieren uns in diesem Spiel an den Buchmachern und setzen auf einen Sieg der Werkself. Zusätzlich erwarten wir über 2,5 Tore. Für diese Wette könnt ihr bei Bet3000 eine Quote von 1,85 einsammeln.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Ferencvaros Budapest auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“:

In der Bundesliga konnte Bayer keines der vergangenen sechs Spiele ohne Gegentor beenden.

Die Gäste aus Budapest gewannen nur zwei ihrer letzten sechs Ligaspiele.

Leverkusen bietet regelmäßig torreiche Spiele. In der Bundesliga beendete die Werkself 65 Prozent ihrer Partien mit über 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Ferencvaros Budapest Quoten Analyse:

Vergangenes Wochenende gelang der Werkself nicht nur ein Pflichtsieg, sondern gleichzeitig ein Torfestival. Bayer ließ seine Fans beim 4:1 gegen Hertha vierfach jubeln und bescherte dem Publikum einen möglichen Vorgeschmack auf das Duell gegen Ferencvaros. Dort ist Leverkusen mit Quoten bis 1,35 der klare Favorit der Buchmacher.

Die Gründe liegen auf der Hand: Ferencvaros spielt in der ungarischen Liga und ist kein Schwergewicht im europäischen Fußball. Obwohl sie dort unangefochten an der Spitze rangieren, ließen sie zuletzt mehrfach Punkte liegen. Gelingt dem Underdog aus Ungarn ein überraschender Dreier, könnt ihr mit Wettquoten zwischen 8,60 und 10,50 spielen.

Leverkusen vs Ferencvaros Budapest Prognose: „Individuelle Überlegenheit der Werkself“

Offensiv hat Xabi Alonso mehrere Kicker auf höchstem Niveau, die jederzeit ein Feuerwerk abbrennen können. Ein hervorragendes Beispiel ist Moussa Diaby. Der Franzose blüht unter dem neuen Trainer regelrecht auf. Seitdem der Spanier die Geschicke der Werkself leitet, erzielte der Linksfuß allein in der Bundesliga acht Treffer und legte drei weitere auf.

Vergangenes Wochenende zeigte Diaby erneut seine ganze Klasse und war an zwei Toren direkt beteiligt. Das Spiel gegen Berlin offenbarte jedoch auch eine schlechte Angewohnheit von B04: Ohne Gegentor geht es nur selten! Stand jetzt beendete Leverkusen 22 Prozent seiner Bundesliga-Begegnungen ohne einen Gegentreffer.

International liest sich die Bilanz nicht besser. Zu Beginn durfte sich die Werkself in der Königsklasse beweisen und fing sich in vier der sechs Begegnungen mindestens einen Treffer. Zuletzt duellierte sich Bayer in der Europa League mit Monaco. Ein Vergleich, der bekanntermaßen für zehn Treffer in 180 Minuten gut war - natürlich jeweils mit zwei Gegentoren auf Seiten des Bundesligisten.

Ohne Wenn und Aber geht Leverkusen in diesem ersten Vergleich mit Budapest als klarer Favorit auf den Platz. Ein Sieg ohne Gegentor ist eher eine Ausnahme, aber mit der eigenen Qualität im Angriff sollte ein Erfolg im Bereich des Möglichen liegen.

Leverkusen - Ferencvaros Budapest Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:1 Hertha (H), 1:1 Freiburg (A), 5:3 n.E. Monaco (A), 2:3 Mainz (H), 2:3 Monaco (H).

Letzte 5 Spiele Ferencvaros Budapest: 1:1 Mezokovesdi (H), 2:0 Debreceni (A), 1:1 Kecskemeti (H), 0:0 Kisvarda (A); 3:1 Ujpest Budapest (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Ferencvaros Budapest: 0:1 (A), 2:1 (H)

Im bisherigen Saisonverlauf unterstrich die Werkself mehrfach, dass sie trotz einer vermeintlichen Favoritenrolle spannende Spiele zulässt. Ein passendes Beispiel ist der Vergleich mit Mainz 05, den die Werkself im eigenen Stadion mit 2:3 verlor.

Dem ungarischen Vertreter wird die Rolle des Underdogs möglicherweise gut tun. In der heimischen Liga tat sich der Serienmeister zuletzt schwer. Nur zwei der vergangenen sechs nationalen Spiele konnte Budapest für sich entscheiden.

International hatte der FTC in seinen vergangenen Partien ebenfalls mehrere Probleme. Nachdem der Start in die Gruppenphase mit zwei Siegen erfolgreich ausfiel, ging es kontinuierlich bergab. Aus den vier weiteren Begegnungen sprang nur noch ein weiterer Sieg heraus. Ebenfalls auffällig: Ferencvaros blieb in keinem seiner EL-Spiele ohne einen Gegentreffer.

Die Begegnung im Achtelfinale der Europa League ist nicht das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. 2021 traf Leverkusen bereits in der Gruppenphase auf Ferencvaros. Während Bayer das Hinspiel im eigenen Stadion mit 2:1 für sich entschied, sicherten sich die Ungarn im zweiten Aufeinandertreffen einen knappen 1:0-Erfolg.

Unser Leverkusen - Ferencvaros Budapest Tipp: Sieg Bayer & Über 2,5 Tore

Schon in den vergangenen beiden Duellen gelang es dem ungarischen Vertreter, jeweils ein Tor gegen den Bundesligisten zu erzielen. Ein Sieg der Gäste scheint im Hinblick auf die aktuelle Formkurve jedoch äußerst unwahrscheinlich.