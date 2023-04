Leverkusen - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Leverkusen - Frankfurt Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.04.2023 lautet: Am Samstag kommt es in Leverkusen zu einem direkten Duell um die Europapokal-Plätze. Die Formkurve spricht dabei deutlich für die Hausherren.

Mit dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstag hat die Eintracht ihren Ruf als Pokalmannschaft mal wieder unter Beweis gestellt. Nun müssen die Frankfurter auch in der Liga nachlegen. Sonst droht man aus den Europapokal-Plätzen herauszurutschen. Am Samstag steht in Leverkusen ein direktes Duell um die internationalen Plätze an. Die Werkself gehört mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen zu den formstärksten Teams der Bundesliga. So sind die Hausherren am 27. Spieltag für die Bookies die Favoriten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,86 bei NEObet die Wette „Sieg Leverkusen“.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Frankfurt auf „Sieg Leverkusen“:

Gegen keinen anderen Gegner hat Bayer mehr Heimsiege gefeiert als gegen die Eintracht

Frankfurt hat die letzten 7 Gastspiele in der Bay-Arena alle verloren

Seit der Saison 2007/08 hat die SGE nicht mehr beide Saisonspiele gegen Leverkusen gewonnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Frankfurt Quoten Analyse:

Leverkusen hat aktuell fünf Zähler Rückstand auf Rang 5 und sieben auf Platz 4. Die Frankfurter haben nur noch einen Platz und einen Punkt Vorsprung auf den kommenden Gegner.

Bei der Leverkusen vs Frankfurt Prognose schicken die Buchmacher die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 1,87 aufs Feld. Ein Erfolg der Gäste erscheint mit durchschnittlichen Quoten von 3,95 aus Sicht der Wettanbieter um einiges unwahrscheinlicher.

Leverkusen vs Frankfurt Prognose: Geht die Bayer-Serie weiter?

In einer Tabelle seit dem Amtsantritt von Coach Xabi Alonso steht Bayer auf Rang 3, hinter den Bayern und Dortmund. Trotz der so schwierigen Saison hat der Verein die Europapokal-Plätze nie aus dem Blick verloren. Am Samstag könnte Leverkusen seine Aufholjagd zwischenzeitlich krönen und mit einem Heimsieg gegen Frankfurt auf Rang 6 klettern. Die Hessen hoffen insgeheim sogar noch auf Platz 4.

Grundsätzlich hat die Werkself unter Trainer Alonso eine sichtbare Entwicklung durchgemacht. Der Spanier setzt mit Erfolg auf Werte wie Stabilität, Intensität, Disziplin und Seriosität. Auch in der Europa League ist die Mannschaft noch im Rennen. Hier trifft man in der kommenden Woche im Viertelfinale auf den belgischen Vize-Meister Union Saint-Gilloise.

Die Eintracht hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf als Pokalmannschaft erarbeitet. Trotz sieben Spielen ohne Sieg zeigte Frankfurt am Dienstag daheim im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Union Berlin eine Leistung wie in besten Zeiten. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Hausherren variabel, spielstark und auch wieder effizient vor dem gegnerischen Tor. In der Offensive, die zuletzt etwas geschwächelt hatte, war mal wieder auf Kolo Muani Verlass.

Der Franzose erzielte den frühesten Doppelpack der Frankfurter DFB-Pokal-Geschichte. Schon nach 13 Minuten hatte das 2:0-Endergebnis Bestand. Im zweiten Durchgang konnte sich die Glasner-Elf auf ihre kompakte Defensive verlassen. So hofft Frankfurt auf das nächste Pokalfinale seit 2018. In der Bundesliga sind die Hessen aber seit fünf Spielen ohne Sieg. Damit droht man einen Platz unter den Top 6 zu verlieren.

Leverkusen - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:0 Schalke (A), 2:1 Bayern (H), 2:0 Ferencvaros (A), 3:2 Bremen (A), 2:0 Ferencvaros (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:0 Union Berlin (H), 1:1 Bochum (H), 1:1 Greuther Fürth (H), 0:2 Union Berlin (A), 0:3 SSC Neapel (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Frankfurt: 1:5 (A), 2:0 (H), 2:5 (A), 3:1 (H), 4:1 (H)

Nach 77 Aufeinandertreffen liegt Bayer im direkten Vergleich mit 36 Siegen zu 28 Niederlagen vorne. In Leverkusen konnte Frankfurt in 38 Versuchen nur sechsmal alle drei Punkte mitnehmen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 am 16. Spieltag der Saison 2013/14. Die vergangenen sieben Gastspiele in der Bay-Arena haben die Hessen alle verloren. Die letzten elf Duelle zwischen B04 und SGE endeten jeweils mit einem Heimsieg. Gegen keinen anderen Gegner feierte Bayer mehr Heimsiege als gegen die Eintracht (22).

Unser Leverkusen - Frankfurt Tipp: Sieg Leverkusen

Mit 1:5 setzte es im Hinspiel eine krachende Pleite für die Leverkusener. So hat Bayer noch eine Rechnung mit Frankfurt offen. Seit 2007/08 hat die Eintracht auch nicht mehr beide Duelle in einer Saison gegen die Werkself gewonnen. Am Ende finden wir einfach zu wenig Fakten, die für die Gäste sprechen. Die deutlich bessere Formkurve und auch der direkte Vergleich in der Bay-Arena sind klare Argumente für die Hausherren.