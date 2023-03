Leverkusen - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2023

Unser Leverkusen - Hertha Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.03.2023 lautet: Da sich die Berliner zuletzt verbessert präsentierten, gibt es zumindest Tore auf beiden Seiten.

Am Sonntag bekommt es Bayer Leverkusen im Rahmen des 23. Spieltags der Bundesliga mit den Gästen von Hertha BSC zu tun.

Die Berliner sammelten zuletzt fleißig Punkte im Kampf gegen den Abstieg, das allerdings nur zu Hause. Auswärts lief in den letzten Wochen und Monaten überhaupt nichts zusammen.

Dennoch gehen wir davon aus, dass auch die Hauptstädter munter mitspielen und zu einem torreichen Spiel beitragen werden. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Hertha auf „Beide treffen“

In den letzten fünf Pflichtspielen Leverkusens trafen beide Teams

Gegen kein anderes Team schoss Hertha seit 1979 mehr Tore als gegen Bayer

In nur zwei Bundesliga-Auswärtsspielen in Leverkusen konnte Berlin nicht treffen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Hertha Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der besten Online-Buchmacher fällt klar zugunsten der Gastgeber aus. Die Quoten für Wetten auf einen Heim-Dreier bleiben nahezu überall unter der Marke von 1,60.

Wer mit einem Sieg der Berliner rechnet, der wird bei einem entsprechenden Tipp mit Wettquoten bis knapp unter der Marke von 6,00 belohnt.

Dabei halten die Bookies drei Tore im Spiel für wahrscheinlicher, als Treffer auf beiden Seiten. Während die Wettoption „Beide treffen“ Quoten bis 1,70 bringt, erhält man für das „Over 2,5″ niedrigere Werte.

Einer der Spitzenreiter ist der Newcomer ChillyBets.de, der für die letztgenannte Alternative eine Quote von 1,66 anbietet.

Leverkusen vs Hertha Prognose: Bayer dominiert, Berlin mit Nadelstichen

Am Sonntag verpasste es Leverkusen, sich mit einem Sieg in Freiburg etwas näher an die europäischen Plätze zu bringen. Drei Tage nach dem Sieg im Elfmeterschießen bei der AS Monaco, als man nach einem 2:3 im Hinspiel zu Hause doch noch das Achtelfinale der Europa League erreichte, gab es im Breisgau ein 1:1.

Die Werkself hatte das deutliche Chancenplus, konnte die vielen Möglichkeiten aber nicht für mehr als ein Tor nutzen. Damit blieb es auch bei nur einem Sieg aus den mittlerweile vergangenen fünf Bundesligaspielen. Die übrigen drei Liga-Begegnungen hat Bayer alle verloren.

Zu Hause gab es zuletzt drei Pleiten in Serie. Vor und nach der Niederlage gegen die Monegassen in der EL wurden auch die Heimspiele in der Bundesliga gegen Dortmund und Mainz verloren. Als Zehnter der Tabelle hat Leverkusen zehn Punkte Rückstand auf den Europa-League-Platz 6 und „nur“ neun Zähler Vorsprung auf den vorletzten Platz.

Die insgesamt erst 28 Punkte nach 22 Spieltagen bedeuten das schlechteste Werkself-Ergebnis in den vergangenen 17 Jahren. Die neutralen Fans kamen bei den letzten Partien Bayers immerhin auf ihre Kosten. In den letzten fünf Pflichtspielen Leverkusens konnten immer beide Teams treffen. Insgesamt gab es in diesen fünf Partien 21 Tore.

Leverkusen - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 Freiburg (BL, A), 3:2, 8:5 n. E. Monaco (EL, A), 2:3 Mainz (BL, H), 2:3 Monaco (EL, H), 3:1 Hoffenheim (BL, A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:0 Augsburg (BL, H), 1:4 Dortmund (BL, A), 4:1 Gladbach (BL, H), 0:3 Frankfurt (BL, A), 0:2 Union Berlin (BL, H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Hertha: 2:2 (BL, A), 2:1 (BL, H), 1:1 (BL, A), 0:3 (BL, A), 0:0 (BL, H)

Die Hertha war einer der großen Gewinner des vergangenen Spieltags. Durch das 2:0 zu Hause gegen Augsburg verließ die Alte Dame den vorletzten Platz und kletterte gänzlich aus der Abstiegszone bis auf Rang 14. Aber: Selbst der vorletzte Rang ist nur einen Punkt entfernt. Nach dem 4:1 gegen Gladbach war der Heim-Dreier gegen den FCA der zweite in Folge.

An den ersten 19 Spieltagen holten die Berliner insgesamt nur drei Siege und nun allein zwei in den letzten drei Partien - aber eben daheim. Auswärts waren sie zuletzt nicht mehr als ein Punktelieferant. Die letzten sechs Auswärtspartien in der Bundesliga hat der Berliner Sport-Club alle verloren.

In vier dieser sechs Auswärtsspiele gab es mindestens drei Gegentore; in den drei Auswärtsbegegnungen in diesem Jahr war das stets der Fall. Überhaupt kommen die Hauptstädter auf eine erschreckende 1-1-8-Auswärtsbilanz bei 9:21 Toren. Nur Bochum holte auswärts einen Punkt weniger.

Immerhin: In sechs ihrer letzten acht Auswärtsbegegnungen konnte die Alte Dame treffen. Und in Leverkusen schießt Hertha sowieso (fast) immer ein Tor. In ihrer Bundesliga-Historie hat diese in 26 Gastspielen bei der Werkself nur zweimal nicht getroffen. Überhaupt hat der Berliner Sport-Club seit dem Aufstieg Bayers 1979 gegen kein anderes Team öfter genetzt (74 Mal).

Unser Leverkusen - Hertha Tipp: „Beide Teams treffen“

Das Hinspiel in dieser Saison endete 2:2 und auch in den beiden Duellen der Vorsaison schafften es beide Mannschaften auf die Anzeigetafel.

Grundsätzlich sehen wir die Werkself hier vorne, doch Leverkusen verlor die letzten drei Pflichtspiele zu Hause und kassierte überhaupt zuletzt gerne Gegentreffer.

Auch wenn Bayer gegen auswärtsschwache Herthaner vielleicht gewinnen sollte, so wird das nach unserer Auffassung nicht ohne Gegentor gehen, weshalb wir die im Vergleich zu den Wetten auf Heimsieg höheren Quoten anspielen.