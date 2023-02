Leverkusen - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 19.02.2023

Unser Leverkusen - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.02.2023 lautet: Leverkusen hat am Sonntag gegen Mainz ein Ziel vor Augen – drei Punkte. Ein Sieg ist schon fast Pflicht, um den Anschluss an die internationalen Plätze nicht gänzlich zu verlieren. In der heimischen BayArena sollte es zu einem Triumph reichen.

Unter der Woche musste die Werkself in der Europa League einen Dämpfer hinnehmen. Vor heimischer Kulisse ging das Hinspiel gegen AS Monaco knapp mit 2:3 verloren. Allgemein präsentierte sich Leverkusen in dieser Saison wenig konstant und ließ oftmals eine Niederlage auf ein Erfolgserlebnis folgen.

Drei der vergangenen vier Pflichtspiele gingen wettbewerbsübergreifend verloren. Um weiterhin im Rennen um einen internationalen Platz zu bleiben, sind drei Punkte aus dem Kräftemessen mit Mainz als Notwendigkeit zu betrachten.

Die 05er tankten beim 3:1 gegen Augsburg am vergangenen Wochenende nach zuvor zwei Niederlagen in Serie Selbstvertrauen und haben in der BayArena nichts zu verschenken.

Bayers Heimstärke deutet auf einen Sieg der Gastgeber hin. Zudem ist die Durchschlagskraft der Gäste nicht zu verachten. In Kombination bietet sich eine Leverkusen Mainz Wette auf „Heimsieg & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,10 bei Happybet an.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Mainz auf „Heimsieg & Über 1,5 Tore“:

Leverkusen gewann in der Liga drei der vergangenen vier Heimspiele.

Mainz holte nur einen Punkt in den vergangenen vier Auswärtsspielen.

Beide Konkurrenten präsentierten sich mit 33 Toren (Leverkusen) & 30 Toren (Mainz) treffsicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Mainz Quoten Analyse:

Aufgrund des Heimrechts sind die Leverkusener als Favorit gesetzt, das zeichnet sich durch eine niedrige Quote am Drei-Wege-Markt aus. Dabei werden Werte von ca. 1,80 abgerufen. Vier der vergangenen fünf Heimspiele gegen Mainz wurden gewonnen. Das letzte Erfolgserlebnis der Mainzer datiert aus dem Jahr 2017. Ein erneuter Auswärtssieg bringt mehr als den vierfachen Wetteinsatz mit sich.

Trotz der klaren Rollenverteilung rechnen die Wettanbieter mit Toren auf beiden Seiten. Die Durchschlagskraft beider Teams lässt zudem auf mehr als 1,5 Tore schließen. Ein Spielausgang, der mit einer Quote von rund 1,23 belohnt wird.

Leverkusen vs Mainz Prognose: „Findet die Werkself nach der Europa-League-Pleite zurück in die Erfolgsspur?“

Nach zwei Niederlagen in Serie setzte sich die Werkself zuletzt mit 3:1 in Hoffenheim durch. Wenngleich sich beide Teams auf Augenhöhe duellierten, fanden die Mannen von Trainer Xabi Alonso in erster Linie ihre Abschlussstärke wieder. Die Kaltschnäuzigkeit fehlte nämlich an den vorherigen Spieltagen gegen Augsburg (0:1) und Dortmund (0:2).

Momentan sind die Kicker aus Nordrhein-Westfalen im Mittelfeld der Tabelle anzutreffen und haben mit acht Punkten Rückstand auf die internationalen Ränge die Qualifikation für die große europäische Bühne nicht komplett abgeschrieben.

In der heimischen BayArena blickt Leverkusen auf vier Siege in zehn Begegnungen. Drei der vier Erfolge kamen jedoch in den vergangenen vier Heimspielen zutage. Lediglich gegen die bärenstarken Dortmunder resultierte eine Pleite. Pro Heimspiel erzielte die Alonso-Elf im Schnitt 1,9 Tore und war offensiv stark.

Standesgemäß setzten sich die Rheinländer zuhause gegen Augsburg souverän mit 3:1 durch. Dabei bot vor allem der Koreaner Jae-sung Lee mit seinem Doppelpack eine sehenswerte Vorstellung. Er tritt genauso wie Karim Onisiwo mehr und mehr in die Fußstapfen des seit Mitte November verletzten Top-Stürmers Jonathan Burkardt, obwohl er im offensiven Mittelfeld agiert.

Auswärts legte Mainz zuletzt Probleme an den Tag und holte nur einen Punkt in vier Duellen in der Fremde. Trotzdem ist den 05ern die Torgefährlichkeit in den gegnerischen Stadien nicht abzusprechen. In 90 Prozent der Auswärtsspiele wurde ein Treffer erzielt.

Leverkusen - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:3 AS Monaco (UEL, H), 3:1 Hoffenheim (BL, A), 0:1 Augsburg (BL, A), 0:2 Dortmund (BL, H), 2:0 Bochum (BL, H).

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:1 Augsburg (BL, H), 1:2 Union (BL, A), 0:4 Bayern (Pokal, H), 5:2 Bochum (BL, H), 1:2 Dortmund (BL, H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Mainz: 3:0 (BL, A), 2:3 (BL, A), 1:0 (BL, H), 2:2 (BL, H), 1:0 (BL, A)

Die Mainzer sind gern gesehene Gäste in Leverkusen. Seit 2017 gewannen die 05er nicht mehr in der BayArena (4N, 1U). Der Direktvergleich räumt den Gastgebern klare Vorteile ein.

Selbst das Hinspiel in Mainz war in dieser Saison eine sehr deutliche Angelegenheit und ging mit 3:0 an die Werkself. Dabei sorgte Leverkusens Jeremie Frimpong mit einem Doppelpack für Furore. Zuletzt gegen Hoffenheim bereitete der Youngster zwei Tore vor. Seine Schnelligkeit wird auch den Mainzern Probleme in der Defensive bereiten.

Unser Leverkusen - Mainz Tipp: „Heimsieg & Über 1,5 Tore“

Lässt man die zuletzt erlittene Heimniederlage gegen Dortmund außen vor, spielte die Werkself auf heimischem Boden ansonsten sehr stark auf. Dass die Buchmacher die Mannen von Trainer Xabi Alonso in der Favoritenrolle sehen, ist absolut nachvollziehbar.

Bislang endete jedes Match in der BayArena in dieser Saison mit zwei oder mehr Toren. Darüber hinaus ist die Mainzer Offensive auswärts nicht zu unterschätzen und blickt auf 1,3 Treffer pro Ansetzung.