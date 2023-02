Leverkusen - Monaco Tipp, Prognose & Quoten | 16.02.2023

Unser Leverkusen - Monaco Tipp zum Europa League Spiel am 16.02.2023 lautet: Der einstige Champions-League-Starter Leverkusen hat sich für die Europa League viel vorgenommen. Mit Monaco wartet in der Zwischenrunde ein unangenehmer Gegner. Beide Konkurrenten liefern sich im Hinspiel einen offenen Schlagabtausch und erzielen Toren.

Leverkusen holte nach zwei sieglosen Bundesliga-Partien zuletzt einen eminent wichtigen Dreier in Hoffenheim. Gerade im Hinblick auf die Europa-League-Zwischenrunde hat das Erfolgserlebnis für eine Stärkung des Selbstvertrauens gesorgt.

Eine gesunde Portion Selbstsicherheit dürfte gegen die zuletzt stark aufspielenden Kicker aus dem Fürstentum erforderlich sein. Seit wettbewerbsübergreifend sechs Spielen sind die Monegassen ungeschlagen und setzten sich zuletzt mit 3:1 gegen Paris St. Germain durch. Gegen das Starensemble um Neymar, Messi und Mbappé avancierte Ben Yedder mit zwei Toren zum Matchwinner.

Mit 14 Treffern in der Liga und drei in der Europa League agiert Monacos Kapitän als mit Abstand torgefährlichster Spieler.

Beide Konkurrenten verfügen über erstklassige Offensiven und dementsprechend dürfte schon im Hinspiel der Angriff Trumpf sein. Aus diesem Grund spielen wir beim Leverkusen Monaco Tipp eine Wette auf „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,57 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Monaco auf „Beide Teams treffen“:

Monaco traf in acht der letzten zehn Europa-League-Auswärtsspiele.

Leverkusen netzte in 12 der vergangenen 14 Europa-League-Heimspiele.

Beide Konkurrenten waren zuletzt siegreich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Monaco Quoten Analyse:

Der Drei-Wege-Markt lässt die Gastgeber aus der Bundesliga als Favoriten auf den Sieg erkennen. Mit einer Quote von durchschnittlich 1,85 ist der Heimsieg der Werkself unserer Meinung nach aber zu niedrig bewertet. Aus diesem Grund nehmen wir von einer klassischen Drei-Wege-Wette Abstand, zumal die Gäste mit breiter Brust nach Leverkusen reisen. Das 3:1 gegen PSG sorgt für ein gesundes Maß an Selbstvertrauen.

Als Alternative empfiehlt sich ein Blick auf den Markt „Beide Teams treffen“. Laut Einschätzung der Wettanbieter ist von Toren auf beiden Seiten auszugehen. Eine Quote von um die 1,61 verdeutlicht diesen Umstand.

Leverkusen vs Monaco Prognose: „Kommt Monaco zum 4. Pflichtspiel-Erfolg in Serie?“

Nach zwei Bundesliga-Spielen ohne eigenen Torerfolg versenkte Leverkusen den Ball am vergangenen Wochenende gleich dreimal bei der TSG in Hoffenheim im gegnerischen Kasten. Wenngleich den Gästen das Glück zur Seite stand, war nach 90 Minuten von einem verdienten Sieg die Rede.

Die Mannen von Trainer Xabi Alonso starteten einst in der Königsklasse, hatten dort aber gegenüber Porto und Brügge das Nachsehen. Fünf Punkte aus sechs Gruppenspielen reichten für Rang drei und den Einzug in die Europa League. Vier der insgesamt fünf erbeuteten Zähler kamen in der heimischen BayArena zustande.

Der Tabellen-Achte weist mittlerweile in der Bundesliga acht Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze auf. Auf nationaler Ebene tat sich die Elf von Trainer Alonso schwer und gewann lediglich 40 Prozent der Heimspiele. Mit 19 erzielten Toren in zehn Begegnungen muss sich die Offensive in der BayArena nicht verstecken und brachte in 80 Prozent der Heimspiele den Ball im gegnerischen Kasten unter. Der Abwehr-Verbund ließ im Gegenzug 1,3 Gegentore pro Heimspiel zu.

Monaco zog als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde ein und muss den Umweg über die Zwischenrunde bestreiten. An Ferencváros war aufgrund der durchwachsenen Leistungen in der Ferne (1S, 1U, 1N) kein Vorbeikommen. Wenngleich sich beide Konkurrenten bis zum Ende einen harten Zweikampf lieferten.

Offensiv wussten die Mannen von Trainer Philippe Clement mit neun Toren in sechs Vorrundenspielen zu überzeugen. Gemeinsam mit Ben Yedder fungiert Kevin Volland mit drei Toren als bester Angreifer bei den Monegassen auf internationaler Ebene. Der deutsche Stürmer laboriert momentan an einer Rippenprellung. Sein Einsatz gegen Leverkusen ist mehr als fraglich.

Leverkusen - Monaco Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:1 Hoffenheim (A), 0:1 Augsburg (A), 0:2 Dortmund (H), 2:0 Bochum (H), 3:2 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Monaco: 3:1 PSG (H), 2:0 Clermont (A), 3:2 Auxerre (H), 1:1 Marseille (A), 7:1 AC Ajaccio (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Monaco: 3:0 (H), 1:1 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 2:2 (H)

Nur einen der vergangenen sechs Direktvergleiche mit den Kickern aus dem Fürstentum konnte die Werkself mit einem Dreier für sich entscheiden. Dem deutlichen 3:0-Erfolg stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen und zwei Remis gegenüber. Mehr als sechs Jahre sind aber mittlerweile seit dem letzten direkten Duell verstrichen.

Unser Leverkusen - Monaco Tipp: „Beide Teams treffen“

Abgesehen von der überraschenden 4:5-Niederlage im Coupe de France verloren die Monegassen keines der acht Pflichtspiele im Jahr 2023. Fünf Siege und zwei Remis attestieren den Gästen eine bestechend gute Verfassung. Der 3:1-Sieg am vergangenen Ligue-1-Spieltag gegen Paris St. Germain untermauert diesen Aspekt.

Der Angriff um Kapitän Ben Yedder und den einst aus der Bundesliga bekannten Breel Embolo blickt in der Ligue 1 auf 26 erzielte Tore und wird auch in der BayArena für Unruhe sorgen. Die Monegassen sind gerade offensiv sehr gut aufgestellt.