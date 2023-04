Leverkusen - Royale Union SG Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2023

Mit fünf Siegen in Folge ist Leverkusen in der Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Durch den 3:1-Heimerfolg am Samstag gegen Frankfurt kletterte die Werkself erstmals in dieser Saison auf einen Europapokal-Platz. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang beträgt ebenfalls nur noch fünf Punkte. Doch bevor die Mannschaft von Coach Xabi Alonso ihre Aufholjagd in der Liga fortsetzen kann, steht das Viertelfinale in der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise an. Das Hinspiel bestreitet der Verein aus dem Rheinland am Donnerstag in der heimischen Bay-Arena, bevor es in der kommenden Woche nach Brüssel geht. Im ersten Duell schlagen sich die Buchmacher schon mal klar auf die Seite der Hausherren. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,56 bei NEObet die Wette „Sieg Bayer“.