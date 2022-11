Leverkusen - Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten

Denn der erzielte am Mittwoch mit der letzten Aktion der Partie in der achten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer im Heimspiel gegen die Hertha. Und zwar jene Hertha, die man in der Vorsaison dank des 2:1-Siegtreffers am letzten Spieltag in der Nachspielzeit in die Relegation schickte, während man selbst einem möglichen Abstieg in allerletzter Sekunde entging.