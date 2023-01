Liverpool - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2023

Unser Liverpool - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 21.01.2023 lautet: Trotz des neunten Tabellenplatzes ist und bleibt Anfield eine nahezu uneinnehmbare Festung.

Kleiner Krisengipfel an der Anfield Road! Liverpool braucht die eigenen Fans um zu punkten. Glücklicherweise geht es im wichtigen Duell mit Tabellennachbar Chelsea vor heimischer Kulisse auf das Feld. Mit Quoten von 1,88 bei Betano setzen wir auf einen Dreier der Gastgeber.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Chelsea auf einen Heimsieg:

Liverpool holt im eigenen Stadion durchschnittlich 2,22 Punkte pro Spiel

Laut Expected Goals Difference per 90 Minutes müsste Liverpool deutlich weiter oben stehen

Chelsea gewann nur zwei seiner letzten neun Ligaspiele

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Chelsea Quoten Analyse:

Die Frage, ob die Reds im eigenen Stadion als Favorit antreten, ist im Regelfall nur noch obligatorisch. Jürgen Klopp und seine Mannschaft gehen mit Wettquoten von durchschnittlich 1,85 als Quoten-Favorit auf den Rasen.

Chelsea liegt, ebenso wie der Gastgeber, in diesem Jahr hinter den Erwartungen. Die von Verletzungen geplagten Blues treten in diesem Auswärtsspiel als Underdog an. Für einen Sieg der Gäste liegen die Quoten bei ca. 4,00.

Die Spiele an der Anfield Road sind für Liverpool nicht das Problem, weshalb wir die Quoten für einen Heimsieg attraktiv finden.

Liverpool vs Chelsea Prognose: Reds sind zu Hause ein ganz anderes Kaliber

Ja, das Jahr der Reds sieht nicht unbedingt berauschend aus, doch zu Hause ist alles wie gehabt. Liverpool hat bisher 2,22 Punkte pro Heimspiel eingefahren und dabei mit 23:9 Toren glänzen können. Manchester City ist das einzige Team mit einer höheren Torausbeute in der eigenen Arena.

Ähnlich ergeht es den Männern von der Stamford Bridge. Chelsea sammelt zu Hause seine Punkte. In der Ferne reicht es nur zu 1,10 Punkten pro Spiel und einem negativen Torverhältnis.

Kapitän Jordan Henderson und Co. zeigen, dass Standards zu ihren Stärken gehören. Nach ruhenden Bällen erzielte die Mannschaft aus dem Nordwesten Englands herausragende neun Treffer (3.). Wechseln wir die Seite, zeigt Liverpool ebenfalls seine ganze Klasse. Zum jetzigen Zeitpunkt musste Alisson erst drei Bälle aus dem eigenen Netz fischen.

Eine weitere hilfreiche Statistik sind die Schüsse auf das gegnerische Tor. Während Liverpool im Schnitt 6,00 Torschüsse abgibt (1.), reicht es bei Chelsea nur zu 4,00 pro Spiel (9.). Wenn die Reds anfangen, zu ihrer Effektivität zurückzufinden (fast 5 Tore weniger als erwartet), steigt die Punkteausbeute auf ganz natürliche Weise.

Liverpool - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Liverpool: 1:0 Wolverhampton (A), 0:3 Brighton & Hove Albion (A), 2:2 Wolverhampton (H), 1:3 Brentford (A), 2:1 Leicester (H).

Letzte 5 Spiele FC Chelsea: 1:0 Crystal Palace (H), 1:2 Fulham (A), 0:4 Manchester City (A), 0:1 Manchester City (H); 1:1 Nottingham Forrest (H).

Letzte 5 Spiele FC Liverpool vs. FC Chelsea: 0:0 (A), 0:0 (A), 2:2 (A), 1:1 (H), 0:1 (H)

Obwohl Chelsea eine der besseren Defensiven der Premier League stellt, kassierten sie in sechs ihrer letzten acht Ligaspiele mindestens einen Gegentreffer. Zudem konnten die Fans der Mannschaft von Trainer Graham Potter in zwei ihrer jüngsten vier Auswärtsspiele kein einziges Mal zu einem Jubelsturm ansetzen. Treffer sind in der Ferne eher Mangelware.

Auf der anderen Seite konnten die Gastgeber in jedem ihrer neun Heimspiele treffen. Es ist davon auszugehen, dass diese Serie weiterhin Bestand haben wird.

Zwar liegen Jürgen Klopp und seine Mannen hinter den europäischen Plätzen, doch in puncto Goal Creating Actions pro 90 Minuten stehen sie auf dem vierten Rang. Chelsea muss sich in dieser Hinsicht mit dem elften Platz begnügen. Es wird deutlich, dass die Reds offensiv eigentlich deutlich mehr auf die Anzeigetafel bringen müssten, als sie es bisher taten.

Unser Liverpool - Chelsea Tipp: Heimsieg der Reds

Ein absolutes Spektakel müssen wir in diesem Spiel nicht erwarten, dafür ist die Form beider Teams zu durchwachsen. Fest steht jedoch: Die Reds dürfen in ihrer Festung antreten und sich damit in ihrer Wohlfühlzone bewegen. In diesem kleinen Krisengipfel ist das ein großer Vorteil.