Liverpool - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2023

United präsentierte sich zuletzt in bester Verfassung und siegte in neun der vergangenen elf Pflichtspiele.

Ein Abend an der Anfield Road zählt zu den besonderen Momenten im englischen Fußball, die Liverpool auch in dieser Spielzeit zu nutzen weiß. Verloren haben die Reds nur eines ihrer letzten 35 Premier-League-Heimspiele.

Wir setzen auf die Magie in Anfield und spielen in diesem Spitzenspiel eine „Doppelte Chance 1X“ in Verbindung mit „Über 1,5 Toren“ bei Betano zu einer Quote von 1,80.