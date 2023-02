Liverpool - Wolverhampton Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2023

Unser Liverpool - Wolverhampton Tipp zum Premier League Spiel am 01.03.2023 lautet: An den letzten Spieltagen versuchen die Reds, die Saison 2022/23 noch einigermaßen zu retten. Daheim gegen die Wolves müsste zumindest ein Punkt möglich sein.

Nach der bitteren 2:5-Heimpleite im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Real Madrid war auch dem letzten Optimisten klar, dass in Liverpool in dieser Saison eine Ära zu Ende geht.

Im kommenden Sommer steht bei den Reds ein großer Umbruch an. Dabei setzen die Verantwortlichen aber voraussichtlich weiter auf Erfolgstrainer Jürgen Klopp.

Der deutsche Coach muss nun versuchen, die Saison noch irgendwie zu retten. Aktuell sind die Top 4 der Premier League sieben Punkte entfernt. Doch der LFC hat noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Das erste steigt am Mittwoch an der Anfield Road gegen Wolverhampton. Hier sind die Hausherren die klaren Favoriten. Wir spielen mit einer Quote von 1,60 bei Chillybets die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Wolverhampton auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Liverpool kassierte in dieser Saison nur eine Heimpleite

Wolverhampton entschied 2022/23 lediglich 2 von 12 Gastspielen für sich

Die Wolves haben die zweitschwächste Offensive der Premier League

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Trotz der schwierigen Saison steht Liverpool immer noch auf dem 7. Tabellenplatz der Premier League und gilt weiterhin als Heimmacht. In elf Liga-Heimspielen setzte es nur eine Pleite.

So sind die Reds bei der Liverpool vs Wolverhampton Prognose mit Quoten im Schnitt von 1,50 die klaren Favoriten, bei Chillybets gibt es eine 1,52 zu holen. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 6,65 bezahlt.

Liverpool vs Wolverhampton Prognose: Dürfen die Reds noch auf Platz 4 hoffen?

Gegen Real Madrid hatte Liverpool nach einer Viertelstunde bereits mit 2:0 geführt. Doch dann tauchten alte Schwächen der Mannschaft in dieser Saison wieder auf. Durch krasse Abwehrfehler und naive Angriffe samt leichter Ballverluste im Mittelfeld spielte man den Königlichen in die Karten. Am Ende kassierten die Reds erstmals in der Champions League im eigenen Stadion fünf Gegentreffer.

So bleibt der Mannschaft von Coach Jürgen Klopp nur noch die Liga. Hier hat man rein rechnerisch noch alle Chancen auf einen Platz unter den besten Vier. Doch dazu müsste man die Fehler in der Defensive dringend abstellen. Im Sommer braucht der Kader dann einen stabilen Innenverteidiger sowie wesentliche Verstärkungen im Mittelfeld. Immerhin findet die Offensive um Cody Gakpo, Darwin Nunez und Mohamed Salah immer besser zueinander.

Mitte November wurde Julen Lopetegui zum neuen Cheftrainer in Wolverhampton ernannt. Die Wolves waren mit nur zehn Punkten aus 15 Ligaspielen als Schlusslicht in die WM-Pause gegangen. Mit dem neuen Coach kam nun die Hoffnung zurück und in den 13 Pflichtspielen unter dem Spanier wurden bei fünf Siege, vier Remis bei vier Niederlagen eingefahren.

Zudem gibt es immer wieder Rückschläge, wie das 0:1 am vorletzten Spieltag daheim gegen Aufsteiger Bournemouth. Aber der Verein aus den West Midlands ist inzwischen auf Platz 15 der Tabelle geklettert und hat drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Die Offensive bleibt allerdings die Achillesferse. 18 Treffer aus 24 Spielen sind der zweitschwächste Wert der Liga hinter Everton (17).

Liverpool - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 0:0 Crystal Palace (A), 2:5 Real Madrid (H), 2:0 Newcastle United (A), 2:0 Everton (H), 0:3 Wolverhampton (A)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 1:1 Fulham (A), 0:1 Bournemouth (H), 2:1 Southampton (A), 3:0 Liverpool (H), 0:3 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Wolverhampton: 0:3 (A), 1:0 (A), 2:2 (H), 3:1 (H), 1:0 (A)

Das Jahr 2023 ist noch nicht wirklich alt. Trotzdem treffen Liverpool und Wolverhampton am Mittwoch schon zum vierten Mal in diesem Kalenderjahr aufeinander.

Das erste Duell im FA Cup Anfang Januar an der Anfield Road endete mit einem 2:2. So ging der Vergleich im Pokal ins Wiederholungsspiel.

Hier setzten sich die Reds auswärts mit 1:0 durch. Anfang Februar feierten die Wolves in der Liga dann einen 3:0-Heimsieg gegen LFC.

Unser Liverpool - Wolverhampton Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

In den letzten Duellen hat sich Liverpool gegen Wolverhampton sehr schwer getan. Nach nur zwei Siegen aus den vergangenen sieben Pflichtspielen stehen die Reds nun erneut vor einer schweren Aufgabe.

Da die Wolves in der Fremde große Probleme haben, traue ich den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.