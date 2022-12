Luke Humphries - Vincent van der Voort Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.2022

Der deutsche Darts-Profi Florian Hempel traf in der zweiten Runde der PDC Darts Weltmeisterschaft 2023 auf Luke Humphries, die Nummer 5 der Weltrangliste. Nachdem der Deutsche bei der WM 2022 mit Dimitri van den Bergh schon einen Fünften der Setzliste eliminieren hatte können, hoffte „Flo“ auf eine weitere Sensation. Am Ende musste sich die deutsche Nummer 3 aber knapp mit 2:3 geschlagen geben. So geht der Weg bei dieser Endrunde für „Cool Hand Luke“ weiter. Humphries, der zu den Mitfavoriten auf den Weltmeistertitel gehört, trifft am Donnerstag in der 3. Runde auf den Niederländer Vincent van der Voort. Hier dürfte sich der Engländer weiter steigern und am Ende einen recht klaren Sieg feiern. So entscheiden wir uns zu einer Quote von 1.53 bei Bet365 für die Wette „Sieg Humphries mit Handicap -1,5″.