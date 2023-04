Magdeburg - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser Magdeburg - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.04.2023 lautet: Die Hamburger dürfen sich im Endspurt nicht mehr viele Patzer leisten. Sonst droht wie in der Vorsaison die Relegation. In Magdeburg sprechen aber viele Fakten für einen Dreier.

Am vergangenen Spieltag entschied der HSV ein denkwürdiges Stadtderby gegen St. Pauli mit 4:3 für sich. Damit haben die Rothosen neun Punkte Vorsprung auf Rang 4 und einen Platz in der Top 3 so gut wie sicher. Die Hamburger sind aber weiterhin einen Platz vom erklärten Ziel entfernt. Für den direkten Aufstieg muss die Mannschaft von Trainer Tim Walter an den letzten fünf Spieltagen im Fernduell mit Heidenheim einen Punkt Rückstand und das schwächere Torverhältnis aufholen. Der Spielplan führt die Hansestädter am Samstag zu Aufsteiger Magdeburg. Die Buchmacher schlagen sich dabei auf die Seite der Gäste. Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Admiralbet die Wette „Sieg HSV“.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs HSV auf „Sieg HSV“:

Magdeburg ist das drittschwächste Heimteam der 2. Bundesliga

Die beste Offensive der Rückrunde ist zu Gast bei der drittschlechtesten Abwehr

In den Duellen zwischen FCM und HSV siegte immer das Auswärtsteam

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs HSV Quoten Analyse:

Wenn der Aufstiegsfavorit auf den immer noch abstiegsgefährdeten Aufsteiger trifft, sind die Rollen recht klar verteilt. Das ist auch bei der Magdeburg vs HSV Prognose so. Mit durchschnittlichen Quoten von 1,95 sind die Gäste aus Sicht der Wettanbieter die Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 3,46 bezahlt.

Magdeburg vs HSV Prognose: Endet die Auswärts-Negativserie des HSV?

In Braunschweig musste Magdeburg mit großen Personalsorgen klarkommen. Gleich zehn Spieler fehlten verletzt oder gesperrt. Trotzdem bestimmten die Gäste über eine Stunde lang das Geschehen und siegten am Ende verdient mit 2:1. Nach diesem Erfolg hat der FCM sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Für die Rettung fehlen allerdings noch paar Zähler.

Im Endspurt trifft der Aufsteiger nach dem Spiel gegen den HSV nämlich noch auf Heidenheim, Nürnberg, Darmstadt und Bielefeld. In der Heimtabelle steht Magdeburg auf dem drittletzten Rang. Nur Sandhausen kommt auf weniger Heimsiege als die Elbestädter. Nach der Hinrunde stand die Elf von Coach Christian Titz noch auf dem vorletzten Platz. In 12 Partien der Rückserie holte Magdeburg nun schon mehr Punkte (18) als in der kompletten ersten Saisonhälfte (17).

Der Sieg gegen St. Pauli setzte bei den HSV-Fans riesige Emotionen frei. Diese Energie soll nun helfen, das große Ziel in dieser Saison zu erreichen. Im Vergleich zu den beiden Kontrahenten Darmstadt und Heidenheim, die beide nur bei vier Niederlagen stehen, ging Hamburg in dieser Saison schon sieben Mal als Verlierer vom Feld. In der Vorsaison hatte die Mannschaft lediglich sechs Pleiten hinnehmen müssen, scheiterte aber an 12 Unentschieden.

Trainer Tim Walter hält trotz aller Widrigkeiten an seinem Stil fest und hat damit auch den Glauben innerhalb der Gruppe gestärkt. Der Grat bleibt jedoch weiterhin schmal. Vor allem in der Fremde muss der HSV nach 5 Gastspielen ohne Sieg dringend wieder dreifach punkten. In Magdeburg fehlt aber der Stabilitätsfaktor Meffert nach seiner fünften Gelben Karte. 29 Tore in 12 Partien bedeuten die beste Offensive der Rückrunde.

Magdeburg - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:1 Braunschweig (A), 1:2 Sandhausen (H), 2:2 Regensburg (A), 3:0 Hansa Rostock (H), 0:3 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 4:3 St. Pauli (H), 0:2 Kaiserslautern (A), 6:1 Hannover (H), 2:2 Düsseldorf (A), 1:2 Braunschweig (H)

Letzte Spiele Magdeburg vs HSV: 3:2 (A), 2:1 (A), 0:1 (H)

2018/19 spielten der FCM und der HSV erstmals gemeinsam in der gleichen Liga. Die Hamburger entschieden das erste Aufeinandertreffen mit 1:0 in der MDCC-Arena für sich. In den folgenden zwei Heimspielen gegen Magdeburg blieben die Rothosen allerdings ohne Punkte. Auf ein 1:2 daheim in der vergangenen Spielzeit folgte ein 2:3 im Volksparkstadion am 13. Spieltag der laufenden Saison.

Unser Magdeburg - HSV Tipp: Sieg HSV

Magdeburg tut sich in dieser Saison daheim schwerer als in der Fremde. Immer wieder leistet sich die Mannschaft bittere Heimpleiten wie das 1:2 am vorletzten Spieltag gegen das Schlusslicht Sandhausen. Der HSV hat sicherlich in der jüngsten Vergangenheit auswärts auch nicht viel gerissen. Der Derbysieg dürfte den Rothosen aber so viel Rückenwind geben, um diese Sieglos-Serie endlich zu beenden.