Magdeburg - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 03.03.2023

Unser Magdeburg - Kaiserslautern Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.03.2023 lautet: Das Aufsteiger-Duell am Freitagabend bietet Futter für jede Menge Gesprächsstoff, denn hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich in ihrer Spielanlage grundlegend unterscheiden. Eine Sache ist jedoch klar: Die Effektivität spricht für die Gäste vom Betzenberg.

Ein Durchmarsch aus der 3. Liga in die Bundesliga? Für Dirk Schuster, seines Zeichens Trainer in Kaiserslautern, wäre das kein Novum.

Schon mit Darmstadt stellte er die Welt auf den Kopf und spielte sich mit schnörkellosem Fußball direkt ins deutsche Oberhaus. Im Duell der Gegensätze favorisieren wir einen Sieg der Gäste, der bei NEObet mit einer Quote von 2,40 ausgezeichnet ist.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Kaiserslautern auf „Sieg Kaiserslautern“:

Die Roten Teufel erzielen den zweitbesten xG-Wert pro Torschuss.

Sehen wir uns diese Statistik für die Gegentore an, glänzt der FCK ebenfalls mit dem zweitbesten Wert - Magdeburg rangiert dort nur auf dem 18. Platz.

Magdeburg lässt pro 90 Minuten die meisten Schüsse gegen sich zu - Kaiserslautern könnte das nutzen.

Magdeburg vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison glich einem wahren Spektakel und endete mit 4:4. Seitdem ist einige Zeit vergangen und die Wege der beiden Kontrahenten trennten sich.

Aktuell liegen die Blau-Weißen 14 Punkte hinter ihrem letztjährigen Mitaufsteiger. Gewinnen sie dennoch in ihrer MDCC-Arena, findet ihr Wettquoten um 2,70.

Die gewählten Spielweisen könnten kaum unterschiedlicher sein, dafür liegen die Quoten umso näher beieinander.

Kaiserslautern rappelte sich am vergangenen Wochenende auf und sicherte sich mit einem 3:1-Erfolg gegen Greuther Fürth einen wichtigen Dreier. Setzt ihr auf einen erneuten Sieg der Roten Teufel, könnt ihr mit Quoten bis zu 2,40 rechnen.

Magdeburg vs Kaiserslautern Prognose: „Dem 1. FCM fehlen hochprozentige Abschlüsse“

Seit Beginn der Spielzeit weicht Magdeburg nicht von seinem dominanten Auftreten ab und versucht, Spiele zu kontrollieren. Zahlt sich das langsam aus? Für einen Aufsteiger untypisch sammelt der 1. FCM knapp 60 Prozent Ballbesitz. Anfänglich zahlte der Liga-Neuling Lehrgeld, drohte in der Versenkung zu verschwinden. Stand jetzt, hat sich der Klub zurückgekämpft und steht vier Punkte über dem Strich.

Effektivität ist für die Truppe aus Sachsen-Anhalt jedoch ein Fremdwort, wie Wyscout belegt. 11,94 Schüsse pro 90 Minuten reichen für die obere Tabellenhälfte. Entscheidend ist aber die Qualität und hier hapert es. Magdeburg schließt zu 51 Prozent außerhalb des Sechzehners ab - ein Schuss, den die Gegner mit Genuss zulassen.

Nur 32,6 Prozent der Schüsse gehen aufs Tor, womit der Aufsteiger im unteren Tabellendrittel angesiedelt ist. Abschlüsse dieser Art führen mit geringfügiger Wahrscheinlichkeit zu einem Tor. So überrascht es nicht, dass Magdeburg in der Metrik xG pro Torschuss im Ligavergleich nur Platz 14 belegt.

Nachdem der Ball verloren ist, versucht der 1. FCM diesen unmittelbar zurückzuerobern. Magdeburg agiert ligaweit mit der höchsten Herausforderungs-Intensität (7,2), sprich, man legt die höchste Aktivität an den Tag, um den Ball zurückzugewinnen. In Verbindung mit dem niedrigsten PPDA-Wert (Passes Per Defensive Action) ergibt sich ein klares Bild dieser Mannschaft.

Ein Bild, das Fragezeichen aufwirft. Die Sachsen kassieren die meisten Gegentreffer (42) und können diesen mit 29 eigenen Toren nicht genügend entgegenbringen. Zu Hause feierte der Tabellen-Vierzehnte erst zwei Siege und steht bei einem Torverhältnis von 8:16. Zudem warten die Fans seit nunmehr fünf Heimspielen auf einen Dreier.

Magdeburg - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:1 Hannover (A), 1:2 St. Pauli (H), 3:2 Kiel (A), 1:1 Karlsruhe (H), 2:3 Düsseldorf (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:1 Fürth (H), 0:1 Paderborn (A), 0:1 St. Pauli (A), 2:1 Kiel (H); 3:1 Hannover (A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Kaiserslautern: 4:4 (A), 2:2 (A), 1:0 (H), 1:0 (H), 1:1 (A)

Kaiserslautern entschied sich ganz klar für den anderen Weg. Die Gäste beanspruchen nach Braunschweig den wenigsten Ballbesitz der Liga (39,1 Prozent). Konträr zu ihrem Mitaufsteiger belegen sie in den Statistiken Herausforderungs-Intensität (4,8) und PPDA (14,66) den letzten Platz der 2. Bundesliga.

Wenn sie jedoch den Ball haben, geht es schnell und zielstrebig in die gefährlichen Zonen. Die Roten Teufel suchen den Weg in die Box und sammeln im Verhältnis die meisten Abschlüsse im Fünfmeter-Raum (12 Prozent laut Whoscored.com). Da diese Position besonders vielversprechend ist, lässt sich der 2. Rang in xG pro Torschuss gut nachvollziehen.

Damit einhergeht der hohe prozentuale Anteil an Schüssen, die auf das gegnerische Tor kommen. Insgesamt 38,7 Prozent der eigenen Abschlüsse gehen aufs Tor (3.). Selbst weiß der FCK diese Zonen zu verteidigen - der zweitbeste xGA-Wert pro Torschuss ist stellvertretend für diese Qualität.

So schafft es der Aufsteiger, die Finger ins Rennen um den Aufstieg zu bekommen. Nach einem gelungenen Start ins Jahr 2023 (2 Siege) gab es zwar zwei knappe Niederlagen, doch der Sieg gegen Fürth stärkte zuletzt das Selbstvertrauen.

Unser Magdeburg - Kaiserslautern Tipp: Sieg Kaiserslautern

Ballbesitz oder Konter, hohes Pressing oder Bus parken - beide Herangehensweisen haben ihre Berechtigung, doch sie müssen richtig umgesetzt werden. Aktuell versteht sich der FCK besser darin, seine Qualitäten in Punkte umzuwandeln.